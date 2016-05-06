Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера

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Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, его бывшему заместителю Алексею Чернову и трем другим фигурантам дела об организации преступного сообщества в регионе,сообщает "Интерфакс".

Таким образом, апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила без удовлетворения жалобы защиты фигурантов на решение о продлении им срока содержания под стражей, и постановление суда первой инстанции вступило в законную силу.

Напомним, Басманный суд Москвы в середине марта продлил до 19 июня срок ареста Гайзеру и Чернову. Также были оставлены под арестом председатель Госсовета республики Игорь Ковзель и финансисты – Лев Либензон, Михаил Хрузин и Игорь Кудинов.

Главу республики Коми Вячеслава Гайзера арестовали в сентябре прошлого года. Ему инкриминируют создание и управление преступным сообществом и два эпизода мошенничества в особо крупном размере.

По данным СК, преступления совершались в период с 2006 по 2015 годы. Участники группировки пытались завладеть государственным имуществом. Сумма установленного ущерба составляет 1,1 миллиарда рублей. По версии следствия, деньги выводились под видом дивидендов в оффшоры.