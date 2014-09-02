Суд признал законным заочный арест руководителя турфирмы "Лабиринт"

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Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте руководителя туристической компании "Лабиринт" Сергея Азарскова по делу об аферах.

Таким образом, суд отклонил жалобу его адвоката, который просил отменить санкцию суда на арест своего подзащитного, сообщает РАПСИ. Также защита обжаловала постановление о заочном аресте главы "Идеал-тура" Михаила Шаманова, но дата рассмотрения этой жалобы пока не назначена.

По версии следствия, Шаманов и Азарсков купили большую часть акций группы компаний "Лабиринт", что позволило им установить контроль над туроператором. В дальнейшем соучастники, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

В настоящее время Шаманова и Азарскова объявили в международный розыск, следствие устанавливает размер ущерба, причиненного туристам. Кроме того, управление СК по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту незаконных финансовых операций, проводимых туркомпанией "Нордик Стар".

Напомним, 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор подобное заявление сделал "Экспо-тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

Позже в Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении пяти турфирм. По мнению следствия, владельцы компаний продавали путевки, зная о неоплаченных счетах. Когда партнеры туроператоров отказались перевозить и принимать туристов, последние объявили о прекращении деятельности.