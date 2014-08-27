Расшифровка дебатов кандидатов по 17-му округу ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 17 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 17-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Игорь Брумель ("Справедливая Россия"), Андрей Андреев (ЛДПР), Михаил Петров (КПРФ), Александр Сметанов ("Единая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 17 Районы: Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная Гора Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная Гора Кандидаты: Андреев Андрей Владимирович

Родился в 1987 году, живет в городе Подольск Московской области. Работает в ООО "РП-МАРКЕТ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Брумель Игорь Николаевич

Родился в 1952 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Петров Михаил Владимирович

Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи". Занимает должность начальника сектора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Пинясов Николай Сергеевич

Родился в 1959 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Пономарев Алексей Анатольевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ООО "Перовское Ремонтно-Строительное предприятие-1". Занимает должность механика. Самовыдвиженец.

Сметанов Александр Юрьевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Научно-производственное предприятие "Сапфир". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".



Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября. Они будут проходить по мажоритарной системе, всего будет избрано 45 депутатов – это больше, чем в Думах прошлого созыва.

Итак, мы начинаем очередной день дебатов на канале "Москва Доверие". Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 17-му округу, это районы Перово, часть района Ивановское и часть района Соколиная Гора. Сейчас я представлю наших кандидатов, а потом расскажу о механике сегодняшних дебатов.

Итак, №1 – это Игорь Брумель. Игорь, здравствуйте.

Игорь Брумель: Добрый день, уважаемые москвичи.

Ведущий: №2 – Андрей Андреев. Андрей, здравствуйте.

Андрей Андреев: Здравствуйте.

Ведущий: №3 – Михаил Петров. Здравствуйте, Михаил.

Михаил Петров: Здравствуйте, дорогие москвичи.

Ведущий: И №4 – Александр Сметанов. Александр, добрый день.

Александр Сметанов: Здравствуйте.

Ведущий: Итак, я думаю, что вы уже знакомы с механикой проведения дебатов, но еще раз объясню: вначале у нас приветственное слово, есть у каждого кандидата ровно по минуте, в том порядке, в котором определила жеребьевка, все вы вытаскивали номерочки.

Итак, №1, приветственное слово, ровно минута сейчас есть у Игоря Брумеля на самопрезентацию, представление себя. Прошу.

Игорь Брумель: Ну что ж, минута – это очень даже немного. Могу только лишь сперва сказать, что меня выдвинула политическая партия "Справедливая Россия", и этим я очень горжусь. Что я могу еще сказать за минуту?

О своей программе? О программе можно говорить часами. Я скажу о том, что я муниципальный депутат, самый, наверное, скандальный и правдивый из всех депутатов города Москвы, меня знают, увы.

Чем я занимаюсь в Совете депутатов? В Совете депутатов я – председатель комиссии по потребительскому рынку и член очень серьезной и важной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Это очень серьезные вопросы. Я в тонкостях знаю, как управляется город, и меня это очень огорчает.

Я думаю, что город должен управляться законами, которые есть. Все сферы деятельности должны быть подвержены законом, но город управляется, увы, постановлениями правительства Москвы.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Игоря Брумеля. Мы переходим дальше. №2 – наш кандидат Андрей Андреев. Прошу, Андрей, ваша минута.

Андрей Андреев: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые избиратели, доброе утро. Я выдвинут политической партией "Либерально-демократическая партия России". В Москве много проблем, которые решать нужно уже сейчас, но самой главной я нахожу проблему наркомании, потому что молодежь – это наше будущее, и будущее должно быть достойным. И эту проблему нужно решать сейчас.

С какой ситуацией я столкнулся? Мы видим в своих дворах – во дворах домов разбросаны вот такие флакончики (покажите крупным планом), называется препарат "Тропикамид", а рядом, соответственно, с этим флакончиком валяются инсулиновые шприцы, на которые имеют возможность наткнуться наши дети и взрослые, такие случаи уже были. Приоритетной своей задачей я считаю борьбу с наркоманией именно в таком ракурсе: нужно проводить проверки в аптеках, что мы делаем. Мы совместно с общественным движением "Реструкт" проводим контрольные закупки.

К сожалению, аптека, например, в районе Перово, на улице Первая Владимирская, дом 37/15, продает этот препарат. Мы с этим боремся и будем бороться в дальнейшем.

Ведущий: Спасибо, Андрей. Принято, ваша вступительное слово понятно. Единственное, что я хочу сделать ремарку, что мы по правилам не можем показывать все крупным планом, так что если что – ваша ответственность за эту, скажем так, рекламу.

№3 - Михаил Петров. Михаил, прошу, ваша минута.

Михаил Петров: Я депутат Совета депутатов района Перово. Всю жизнь прожил в Перове и работаю в Перове. Мой единый подход ко всем вопросам, которые я решаю, как муниципальный депутат: мнение москвичей – закон; нельзя строить чужое благополучие за счет других; и главное – достоверная информация гражданам должна быть предоставлена.

В то время, когда я работаю два года депутатом, выяснилось, что все три пункта не выполняются. Первое: мнение москвичей – закон. Сейчас широко используются общественные слушания, но та схема, по которой они проходят, не дает возможность выразить мнение москвичей. Нельзя использовать точечные застройки, потому что говорят, что это уплотнительная застройка: извините, 10 метров от фасада до фасада – это в любом случае нарушает права граждан на благоприятные условия.

То же самое касается и по информации. Если приходят жители, говорят: "Какое было межевание до того, как у нас сейчас урежут двор?"… Ответ – молчание.

Ведущий: Спасибо, Михаил. И №4 – кандидат Александр Сметанов. Александр, теперь ваше вступительное слово, ваша презентация.

Александр Сметанов: Спасибо. Здравствуйте. Сметанов Александр Юрьевич. Я генеральный директор Научно-производственного предприятия "Сапфир". Это предприятие выпускает военную электронику, которую мы поставляем для нужд Росатома и Авиакосмоса. 20 лет я прослужил в Комитете государственной безопасности, где занимался изготовлением и выпуском специальных средств, которые помогали очистить Москву от взрывоопасных предметов. Я прошел путь от фрезеровщика до директора крупного оборонного предприятия.

Большое спасибо.

Ведущий: Спасибо, но вы не до конца использовали свое время. Может быть, скажете об основных моментах своей предвыборной программы?

Александр Сметанов: Я в дальнейшем скажу об основных моментах своей программы.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 17 округа

Ведущий: Хорошо, спасибо. Мы переходим ко второму раунду, это непосредственно вопросы и ответы, всего у нас будет два круга, и в том же порядке, в котором вы сейчас выступали, будете задавать вопросы, и, соответственно, ваш оппонент будет отвечать. 30 секунд есть на вопрос, минута – на ответ. Я вам советую, что если вы чувствуете, что вопрос у вас формулируется достаточно коротко, то, может быть, в первой половине этих 30 секунд сформулировать как-то свою позицию по какому-то вопросу, а потом коротко просто задать вопрос. На ответы будет минута.

Итак, №1, Игорь Брумель, задает сейчас вопрос для Андрея Андреева. Прошу. 30 секунд и минута.

Игорь Брумель: Андрей, я в свое время работал помощником депутата Госдумы от партии ЛДПР, был такой депутат очень известный, но я скажу, что замечательные у вас люди есть, но, к сожалению, ваша партия базируется только лишь на одном светлом человеке – это Владимир Владимирович Жириновский. Вот если не будет Владимира Владимировича Жириновского, что же останется от вашей партии, что будете делать вы тогда?

Ведущий: Вольфович.

Игорь Брумель: А, Владимир Вольфович Жириновский.

Ведущий: Спасибо.

Андрей Андреев: Спасибо.

Ведущий: Прошу, сейчас пойдет минута, и можно будет отвечать. Прошу.

Андрей Андреев: В нашей партии не только есть среди достойных людей Владимир Вольфович Жириновский, у нас есть еще и масса других депутатов. Я не хочу думать о том, что будет, если не будет Владимира Вольфовича Жириновского, потому что это действительно очень яркий человек, на котором действительно сейчас держится партия, он пользуется серьезным авторитетом как и у однопартийцев, так и в народе. Ряд СМИ его любит, у него правдивые хорошие выступления. Зачастую они носят такой характер, когда он предсказывает что-то.

В частности, с самолетом, с Boeing: он выступал в Госдуме, говорил о том, что будут сбивать – вот и сбили. И много-много подобных случаев.

Поэтому я желаю крепкого здоровья нашему лидеру, нашему Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Надеюсь, партия будет только процветать и такие молодые кадры, как мы, просто будут дополнять партию и достойно работать в рамках ЛДПР.

Ведущий: Спасибо за ответ. Я еще раз напомню, что у нас в студии кандидаты в депутаты по 17-му избирательному округу, это районы Перово, часть района Ивановское и часть района Соколиная гора.

Я еще хочу обратить внимание всех кандидатов, все-таки желательно, чтобы вы касались в вопросах и ответах непосредственно проблем каких-то своего округа, своего района. Это интереснее жителям, чем затрагивать общегородские, общероссийские даже проблемы. Лучше все-таки больше конкретики.

Итак, мы идем дальше. Сейчас Андрей Андреев задает вопрос для Михаила Петрова. Андрей, прошу, также 30 секунд. И минута на ответ будет.

Андрей Андреев: Михаил Владимирович, на мой взгляд, предвыборная кампания в Москве ведется довольно-таки грязно, несмотря на то, что наш мэр Москвы обещал, что выборы будут чистыми и прозрачными. В чем это заключается?

Я, например, хотел повесить рекламные щиты со своим изображением, своим лицом – компания Gallery запрещает это делать, ссылаясь на то, что департамент наружной рекламы им запретил. Это то, с чем я столкнулся. Хотя другим кандидатам, в частности от правящей партии, разрешили. А с какими ситуациями сталкивались вы?

Ведущий: Спасибо. Прошу, ваша минута.

Михаил Петров: Уважаемые москвичи, дело в том, что мне не хотелось затрагивать эту сторону, но раз вопрос задан, я отвечу. Дело в том, что в Москве развернут, в двух районах – в районе Перово и еще в одном районе – социологический опрос, на котором я тоже присутствовал, поскольку я живу в районе Перово, и для меня это не явилось неожиданностью. На этом социологическом опросе, с одной стороны, было хорошо организовано, спрашивали: "Как вы относитесь к выборам? Какое мнение у вас? Какие проблемные точки?". Но одновременно с этим, на этих опросах распространялась, я считаю, неадекватная литература. Кто ее распространял – я не знаю.

Кроме того, если мы коснулись этого вопроса, то на щитах иногда появляются рядом с одним оппонентом еще какие-то дополнительные листочки, которые без выходных данных. Это просто отвечаю вам на вопрос.

Ведущий: Спасибо, Михаил. И вы задаете вопрос для Александра Сметанова. Прошу.

Михаил Петров: Александр Юрьевич, вы являетесь жителем района Ивановского, и ваш дом выходит непосредственно на шоссе Энтузиастов. Сейчас шоссе Энтузиастов реконструировано и подошло вплотную, до 10 метров к вашему дому. Вы считаете, это нормально? Если нет, как вы собираетесь бороться с этим?

Ведущий: Спасибо. Прошу, у вас минута на ответ.

Александр Сметанов: Вопрос интересный, могу ответить. Я действительно считаю, что это не совсем нормально. И вообще бороться с этой проблемой я не собираюсь. Надо сделать так, чтобы благоустроить это шоссе, чтобы нормально и комфортно жилось москвичам, и в том числе и мне, чтобы нормально спалось ночью и нормально существовалось. Сейчас шоссе Энтузиастов действительно реконструируется, и я надеюсь, что это будет сделано в срок, я за этим обязательно прослежу. И москвичи получат достойную артерию, по которой могут двигаться и без пробок попадать непосредственно на свои рабочие места. Еще раз подчеркиваю, я обязательно буду следить, потому что это очень интересный для меня вопрос. Спасибо.

Ведущий: Но вы попытаетесь не допустить повторения подобных ситуаций? У вас есть какие-то конкретные шаги?

Александр Сметанов: У меня есть конкретные предложения, и я их готов озвучить, но позже.

Ведущий: Спасибо.

Михаил Петров: Вопрос – боролись ли вы?

Ведущий: Да, еще есть время. Боролись уже с такими проблемами?

Александр Сметанов: С такими проблемами, еще раз говорю, бороться не нужно, нужно работать. Слово "борьба" в других вещах надо применять.

Ведущий: Спасибо. И теперь Александр Сметанов задает вопрос для Игоря Брумеля. Прошу.

Александр Сметанов: У меня вопрос следующий. Ко мне обращаются на встречах москвичи и спрашивают: в Москву постоянно прибывает большое количество беженцев с Украины. Как вы и ваша партия относитесь к этому явлению?

Ведущий: И, видимо, как бороться или помогать.

Александр Сметанов: Нет, бороться – слово нехорошее. Что делать?

Ведущий: Спасибо, прошу.

Игорь Брумель: Сразу скажу, что постановлением правительства Москвы, даже постановлением правительства Российской Федерации в Москве не будут размещаться беженцы из Донбасса. Это очень жаль, потому что эти достойные люди вполне могли бы работать на тех работах в системе ЖКХ, на которых сейчас работают вообще мигранты. Это достойнейшие люди. Как им помогать надо? Помогать надо всеми силами, все, что можно делать. Отправили один гуманитарный конвой, отправьте второй гуманитарный конвой. Время идет, люди там погибают. Это наши люди, это такие же люди, как и мы с вами.

Ведущий: У вас есть что добавить?

Игорь Брумель: Скажите, пожалуйста, я был на вашем предприятии, называется оно "Сапфир". Это, оказывается, не предприятие, а один большой рынок. Там все помещения сданы в аренду и как-то не вяжется это с тем, что это оборонное предприятие. А в сети мне попалась такая информация, что вы о ней скажете?

Ведущий: Спасибо. Сейчас без таймера у вас есть примерно 15 секунд на ответ, пожалуйста.

Александр Сметанов: На какой вопрос? На первый или на второй?

Игорь Брумель: На первый и на второй.

Александр Сметанов: На первый и на второй вопрос отвечаю: все, что вы рассказали и показали, это ложь и провокация. По поводу первого вопроса – там большого рынка не существует, мы занимаемся пестованием наукоемкого бизнеса, у нас существует технопарк, которому впервые присвоено звание коммерческого технопарка "Сапфир" в Москве, мы первые.

Ведущий: Спасибо.

Игорь Брумель: Щербаковский, 57, корпус 17 – это ваше предприятие. И сдано китайской фирме. Ширпотребом торгуете, а не микросхемами.

Ведущий: Уже сейчас нет времени для вопроса и ответа. Мы переходим ко второму кругу дебатов.

Игорь Брумель: Ребята, зачем вы так?

Ведущий: Спасибо, Игорь. Мы идем дальше. Александр Сметанов задает вопрос для Михаила Петрова. У нас теперь в обратном порядке. Прошу.

Александр Сметанов: Ваша партия и вы непосредственно говорите о наркоманах.

Ведущий: Извините, Михаилу Петрову задаете.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 17-го округа

Александр Сметанов: Хорошо. У меня вопрос следующий. Коммунистическая партия говорит о борьбе с нелегальной миграцией. Что конкретно вы можете сделать в этом направлении?

Ведущий: Спасибо, вопрос понятен.

Михаил Петров: Нелегальная миграция. Давайте сразу поймем структуру вопроса. Нелегальная – нелегальная в принципе не может быть на территории России. Это должны работать соответствующие органы. Если мы говорим о миграции, то здесь надо разделять. Если к нам приехал человек по туристической путевке, то он получает соответствующую визу. Если он приехал в гости, то он получает соответствующую визу.

Если он приехал работать, то, очевидно, есть какая-то организация, которая согласна принять его и предоставить ему и жилье, и соответствующую работу, которую он может выполнять квалифицированно, и соответствующую зарплату, на которую он согласится. Но здесь не должно быть перекосов в сторону трудовой миграции за счет нас, москвичей. Если такое происходит, с этим надо работать.

Александр Сметанов: Вот здесь надо бороться. Извините, я перебиваю.

Михаил Петров: Вам не нравится слово "бороться", а Коммунистическая партия всегда стоит на слове "борьба". Я представляю Коммунистическую партию, поэтому говорю: будет итог, если партия…

Игорь Брумель: Лучше бы ботами торговали!

Ведущий: Игорь, секундочку. Михаил Петров, теперь вы задаете вопрос для Андрея Андреева, прошу.

Михаил Петров: Уважаемый Андрей Владимирович, здесь затронули очень важную для меня тему, потому что я являюсь сотрудником государственного предприятия. Вы частный предприниматель. Скажите, пожалуйста, когда мы видим частного предпринимателя, который работает на государственном предприятии, какая ассоциация у вас возникает? Может быть, возрождено производство или же все будет как купи-продай, на уровне рынков и торговых точек?

Андрей Андреев: Вы про меня?

Михаил Петров: Вы как частный предприниматель можете прокомментировать эту ситуацию.

Ведущий: Вы частный предприниматель?

Андрей Андреев: Да, но я, во-первых, генеральный директор фирмы.

Ведущий: Может, вам есть что сказать.

Андрей Андреев: Моя фирма занимается продажей хозяйственных товаров. Это обычный магазинчик в спальном районе в Москве, в Текстильщиках. Поэтому это обычная сфера бизнеса, я не олигарх, и я иду баллотироваться в депутаты. Но у нас есть кандидат от предприятия "Сапфир", в котором, я тоже обратил внимание, как и Игорь Николаевич, ведется арендный бизнес. Более того, даже на сайте "Сапфира" есть видео, где Александр Юрьевич говорит о том, что пока они только запустили технопарк, все технологии, какие там есть, арендаторы, в основном, их воплощают, а не они сами. Поэтому я на самом деле тоже сомневаюсь, что предприятие ведет какую-то разработку каких-то интересных приборов, у меня есть сомнения, что там есть арендаторы, которые просто приносят прибыль "Сапфиру", и за счет этого предприятие существует. В том числе там рестораны арендуют площади.

Мне это не нравится, когда в кандидаты идет человек с 4 миллионами 700 тысячами дохода в год, более этой суммы даже. Это просто глупо.

Ведущий: Спасибо. Теперь, Андрей, вы задаете вопрос Игорю Брумелю, прошу.

Андрей Андреев: Игорь Николаевич, бывают такие кандидаты, которые идут в Мосгордуму, которые присваивают себе какие-то регалии, в том числе ученые степени и так далее. Как вы прокомментируете вопрос, я знаю, у вас есть в руках документы, которые вы показывали, обратил внимание, что это – эти документы в интернете в общем доступе. Прокомментируйте, пожалуйста, что это и где вы взяли?

Ведущий: Спасибо, прошу.

Игорь Брумель: Во-первых, у меня есть заявление о лишении Сметанова Александра Юрьевича ученой степени доктора экономических наук и рассмотрении его дела в диссертационном совете. Вот Интернет. Информация, которую уважаемый Александр Юрьевич никак не опроверг. Это таблица заимствований в его диссертации из чужих источников. Вот здесь чужие источники, здесь чужой текст, здесь краденый текст. Таких много страниц. Все 203 страницы имеют заимствования из чужих источников. Это, конечно, нехорошо. Что вы скажете, это ложь?

Ведущий: У вас сейчас будет время задать вопрос и у Александра будет время ответить.

Игорь Брумель: Еще отвечу, что это нехорошо. И не надо говорить о том, что я или кто-то еще лжет, что аренда. Я был в вашем предприятии, купил поганенький преобразователь напряжения, прямо на первом этаже склад, на четвертом этаже офисы. Я это знаю, это ваше предприятие.

Ведущий: И мы плавно переходим к тому, что теперь вы задаете вопрос непосредственно Александру Сметанову. Прошу.

Игорь Брумель: Скажите, пожалуйста, вот вашими плакатами плотненько обсижены все остановки общественного транспорта в Перове. А вот уважаемому Андрею из партии ЛДПР запретили вообще на плакатах использовать свое изображение, лица своего. С него взяли деньги и запретили ему развешивать агитационный материал. Везде написано "За ЛДПР!". Но это ничего не значит на этих выборах. Скажите, как вы к этому относитесь? И на какие деньги вы все это делаете?

Ведущий: Спасибо. В общем-то, у нас сейчас все вопросы стеклись к вам, Александр. Отвечайте на все нападки, прошу.

Александр Сметанов: Очень приятно, что вы такое пристальное внимание мне уделяете. Могу ответить, что все кандидаты в равных условиях. Почему вы…

Андрей Андреев: Неправда!

Александр Сметанов: Друзья, я не перебивал вас. Я прошу вас вести себя корректно.

Игорь Брумель: А вы корректно говорите.

Ведущий: Андрей, давайте послушаем все-таки. Хорошо.

Александр Сметанов: Мне отвечать?

Ведущий: Да-да, прошу, отвечайте.

Александр Сметанов: Все кандидаты в равных условиях. Почему вы не проводите агитацию, я не знаю. Лично я провел уже 200 встреч, получил огромное количество наказов. Почему вы это не делаете, мне непонятно. У меня еще есть время. По поводу ваших заявлений по поводу диссертации. Еще раз говорю, это ложь и провокация. Научное сообщество подтвердило правдивость моей диссертации. Это первое. Второе, если вы хотите посмотреть плоды, приходите к нам на предприятие. Это второе. И третье, хочу сказать, что все, что делалось мной, это действительно нужно для обороны страны. И только когда я стал заниматься политикой, такие, как вы, начали этим заниматься со мной.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Александра Сметанова. Я хочу сказать, что немного обидно, что, в общем-то, свелось все непосредственно к нападкам между вами, а конкретные проблемы района мы как-то не затронули. Теперь есть по минуте у каждого на финальное слово. Прошу, Игорь Брумель теперь ваша минута.

Игорь Брумель: Еще раз я прошу избирателей, я информирую избирателей о том, что я являюсь общественником уже лет 30, я честный человек, я грамотный человек, я сильный депутат, я один из самых сильных депутатов города Москвы. Я борюсь против введения новых поборов, которыми являются, например, платные стоянки. Они нам добра не принесут. Я борюсь за права инвалидов и пенсионеров, в том числе, например, за право инвалидов парковаться бесплатно в зоне платных парковок на тех местах, где им нужно, а не в резервациях, которые им отвели. Я знаю, что после меня останется раздельный сбор мусора, который мы ввели по моей инициативе в нашем районе, ухоженные детские площадки, отремонтированные подъезды и доброе слово моих избирателей обо мне. Я занял первое место на выборах муниципальных депутатов, первое место среди 22 кандидатов. Это что-то говорит.

Ведущий: Спасибо. Теперь заключительное слово у Андрея Андреева, прошу.

Андрей Андреев: Уважаемые избиратели, я прошу поддержать мою кандидатуру на этих выборах, прошу поддержать ЛДПР, потому как эти выборы ведутся в нечестных и неравных условиях, что бы ни заявлял Александр Сметанов, все нечестно.

Я хочу сказать, что у меня есть четкая позиция, я молодой, энергичный, я не буду спать в кабинете Мосгордумы, как это делает сейчас большинство депутатов, о которых Москва даже не знает, кто там сидит. Я буду реально заниматься работой, я буду помогать всей Москве, а не только отдельным районам, по которым я избираюсь. Я буду решать самые глобальные проблемы, и моя партия мне в этом поможет. Я буду затрагивать проблемы дорог, и в этом мне поможет мое доверенное лицо – Китуашвили Эрик Давидович, лидер движения "Смотра.ру", о чем, кстати говоря, СМИ пока еще не говорили. Сейчас я об этом заявляю. И все мои решения и предложения, касаясь автомобильных дорог, будут согласованы именно с ним и будут опираться на общественное мнение. Можно сделать голосование на его сайте и все решить.

Ведущий: Спасибо. Теперь заключительное слово у Михаила Петрова. Прошу, минута.

Михаил Петров: Уважаемые москвичи, самое трудное сейчас – это поверить в то, что от нас что-то зависит, от нас и вашего выбора. Оторвитесь от телевизора, посмотрите, что происходит вокруг: асфальт надежно запаковывает наши газоны, магистрали вплотную подходят к нашим домам, услуги ЖКХ растут, а невыполненные обязательства Москвы по капремонту составляют 1 триллион рублей.

Уже сегодня не по телевизору, а реально московский школьник ставит оценку нашему образованию своим выстрелом. Уважаемые москвичи, я баллотируюсь от партии КПРФ. Это блок не только из коммунистов, это и беспартийные, и представители других движений, поэтому мы сможем создать нормальное правительство, которое видит не узко, однопартийно решение тех или иных вопросов, а со всех сторон, комплексно. Партия КПРФ, Петров Михаил Владимирович.

Ведущий: Спасибо. Теперь заключительное слово у Александра Сметанова. Прошу, минута.

Александр Сметанов: Спасибо большое. В заключительном слове я хотел бы действительно остановиться на пунктах своей программы. Вот как раз борьба с нелегальной миграцией существует и у меня. Я как офицер Комитета госбезопасности не понаслышке знаю, как работать с этой проблемой. Плюс поддержка москвичей нам поможет сдвинуть это с мертвой точки. Я встретился более 200 раз и продолжаю встречаться с москвичами, знаю не понаслышке их проблемы, получил наказы и выполняю наказы. Кое-что уже удалось. Плюс ко всему мы занялись профориентацией наших детей. Открылся молодежный инновационно-технический центр, где мы будем на последних разработках технических рассказывать и показывать детям те радости 3D-прототипирования, программирования роботов и прочих-прочих интересных вещей непосредственно, для того чтобы престиж рабочей профессии был поднят. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Я вам напоминаю, что это были дебаты кандидатов Московскую городскую Думу от 17-го округа. Следующие дебаты на канале "Москва Доверие" в 11 часов. До встречи.