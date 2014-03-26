Праймериз перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня

Фото: ИТАР-ТАСС

Предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня 2014 года, сообщил на заседании круглого стола, посвященного предстоящим выборам, председатель совета муниципальных образований города Алексей Шапошников. По его словам, авторами идеи проведения праймериз стали члены столичной Общественной палаты и представители общественных организаций, которые объединились в гражданскую инициативу "Моя Москва".

Подать заявку на участие в предварительном голосовании может любой желающий, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, в том числе активисты общественных объединений и представители различных политических сил. Обязательными для участия в предварительных выборах будут московская прописка и возраст от 21 года.

Чтобы стать кандидатом необходимо заполнить заявление-анкету до 15 мая 2014 года на сайте Москва2014.рф.

"Кандидатов могут выдвинуть любые общественные объединения, собрания по месту жительства, по месту работы, либо кандидат выдвигается сам. По мере поступления заявления будут публиковаться на сайте", - отметил Алексей Шапошников.

Для того, чтобы стать избирателем, также необходимо зарегистрироваться на сайте до 3 июня 2014 года. "Необходимо время, чтобы обработать все данные, все анкеты, чтобы распечатать списки и развести их по участкам", - пояснил чиновник.

Всего планируется организовать 500 мест для голосования. Отдать свой голос можно будет с 8.00 до 22.00. Результаты предварительных выборов опубликуют на сайте 10 июня 2014 года.

Напомним, что 24 марта по предложению общественных активистов и известных жителей в столице была создана гражданская инициатива "Моя Москва". Цель движения - в условиях конкуренции отобрать лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучшие идеи, расширить прямое участие жителей в управлении городом. "Моя Москва" создана для того, чтобы дать возможность всем желающим участвовать в выборах депутатов Мосгордумы представить свои программы и свое видение развития города.

Проведение отборочного тура планируется финансировать не из бюджета, а из добровольных пожертвований жителей и организаций.

Как распределятся мандаты в будущей Мосгордуме

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2014 года в Единый день голосования. В столичный парламент сроком на пять лет будут избраны 45 депутатов.