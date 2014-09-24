Депутаты и фракции: как изменился состав Мосгордумы

24 сентября депутаты Мосгордумы утвердили структуру парламента шестого созыва. В новой Мосгордуме будет 17 комиссий вместо 19, на оплачиваемой основе будут работать только 18 депутатов из 45.
Депутаты и фракции
В Мосгордуме сейчас образовано три фракции – "Единая Россия", КПРФ и "Родина". В перспективе может появиться четвертая – ЛДПР. Депутат от либерал-демократов Михаил Балакин пока не определился – создавать новую фракцию либо присоединиться к существующим. Кроме того, независимые депутаты образовали объединение "Моя Москва".
Напомним, что в предыдущем составе Думы было только 2 фракции - ЕР и КПРФ. Благодаря увеличению их количества парламент в первую очередь должен стать дискуссионной площадкой, где будут учитываться разные взгляды и высказываться разные мнения - и сторонников власти, и оппозиции.
Фракции и объединения
Спикером новой Думы избран Алексей Шапошников, бывший руководитель Совета муниципальных депутатов. Вице-спикеры свои места сохранили: на этих должностях остались коммунист Николай Губенко и член "Единой России" Андрей Метельский.
Основное отличие депутатов Думы шестого созыва от прошлого состава состоит в том, что все они выбраны по новой системе. Впервые избиратели голосовали не за партии, а только за конкретных людей. В новый парламент вошли депутаты, которые смогли доказать избирателям, что знакомы с проблемами своего района и предлагают конкретные пути их решения. То есть депутаты новой Думы самостоятельно несут перед избирателями ответственность за свои решения, а не следуют устоявшимся партийным брендам.
Также в шестой созыв Мосгордумы вошли люди, ранее бывшие в муниципальных советах. Они имеют большой опыт общения с населением районов, опыт решения насущных проблем, привыкли работать с людьми и хорошо знакомы с районами, интересы которых будут отстаивать в парламенте.
Не менее важное изменение – в Думе появились 10 независимых депутатов-самовыдвиженцев, которые не входят ни в одну партию. Это значит, что они будут принимать решение по собственному усмотрению, а партийным кандидатам придется считается с их голосами и искать компромиссы. Эти депутаты создали межфракционное объединение "Моя Москва".
Члены объединения "Моя Москва" уже определились, что сделают упор на социальных вопросах. "Мы будем координировать усилия в социальном блоке, в частности вокруг вопросов образования и медицины. Это одна из важнейших задач, которую мы ставили перед собой, принимая решение о создании депутатского объединения", – заявил глава объединения Антон Молев.
Комиссии и оплата
Как и предполагалось, количество комиссий в Мосгордуме сократилось до 17. Комиссия по законодательству объединилась с комиссией по регламенту, правилам и процедурам и получила название "Комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам". Бюджетно-финансовая комиссия объединилась с комиссией по экономической политике, науке и промышленности и теперь называется "Комиссия по экономической политике и финансам".
Комиссия по государственной собственности и землепользованию объединилась с комиссией по перспективному развитию и градостроительству и называется "Комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию".
При этом руководители 15 комиссий будут работать на оплачиваемой основе, а руководители комиссий по организации работы думы и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатах – на непрофессиональной (неоплачиваемой) основе.
Остальные депутаты не будут получать зарплату за работу в парламенте, однако им разрешат заниматься бизнесом. Депутаты предыдущего созыва работали на профессиональной основе и могли заниматься только научной, творческой или учебной деятельностью.
Напомним, выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по месту жительства. В столичный парламент на пять лет были избраны 45 кандидатов - по одному от каждого избирательного округа. Всего за депутатские кресла боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.
Официальные итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI созыва вошли 28 кандидатов от партии "Единая Россия", 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а также по одному от "Родины" и ЛДПР.