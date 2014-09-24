Депутаты и фракции: как изменился состав Мосгордумы

В столице проходит первое заседание Мосгордумы VI созыва

24 сентября депутаты Мосгордумы утвердили структуру парламента шестого созыва. В новой Мосгордуме будет 17 комиссий вместо 19, на оплачиваемой основе будут работать только 18 депутатов из 45.

Депутаты и фракции

В Мосгордуме сейчас образовано три фракции – "Единая Россия", КПРФ и "Родина". В перспективе может появиться четвертая – ЛДПР. Депутат от либерал-демократов Михаил Балакин пока не определился – создавать новую фракцию либо присоединиться к существующим. Кроме того, независимые депутаты образовали объединение "Моя Москва".

Напомним, что в предыдущем составе Думы было только 2 фракции - ЕР и КПРФ. Благодаря увеличению их количества парламент в первую очередь должен стать дискуссионной площадкой, где будут учитываться разные взгляды и высказываться разные мнения - и сторонников власти, и оппозиции.

Фракции и объединения

"Единая Россия"

Андрей Метельский – руководитель фракции Михаил Антонцев Надежда Бабкина Татьяна Батышева Евгений Герасимов Людмила Гусева Зинаида Драгункина Сергей Зверев Зоя Зотова Ирина Ильичева Виктор Кругляков Татьяна Ломакина Александр Милявский Степан Орлов Антон Палеев Владимир Платонов Татьяна Портнова Павел Поселенов Инна Святенко Александр Семенников Валерий Скобинов Александр Сметанов Олег Сорока Людмила Стебенкова Валерий Теличенко Вера Шастина Алексей Шапошников Кирилл Щитов КПРФ

Николай Губенко Николай Зубрилин Леонид Зюганов Андрей Клычков Елена Шувалова

"Родина"

Андрей Шибаев "Моя Москва"

Лариса Картавцева Ярослав Кузьминов Ренат Лайшев Нина Минько Алексей Мишин Антон Молев Ирина Назарова Надежда Перфилова Ольга Шарапова Ольга Ярославская

Спикером новой Думы избран Алексей Шапошников, бывший руководитель Совета муниципальных депутатов. Вице-спикеры свои места сохранили: на этих должностях остались коммунист Николай Губенко и член "Единой России" Андрей Метельский.

Основное отличие депутатов Думы шестого созыва от прошлого состава состоит в том, что все они выбраны по новой системе. Впервые избиратели голосовали не за партии, а только за конкретных людей. В новый парламент вошли депутаты, которые смогли доказать избирателям, что знакомы с проблемами своего района и предлагают конкретные пути их решения. То есть депутаты новой Думы самостоятельно несут перед избирателями ответственность за свои решения, а не следуют устоявшимся партийным брендам.

Также в шестой созыв Мосгордумы вошли люди, ранее бывшие в муниципальных советах. Они имеют большой опыт общения с населением районов, опыт решения насущных проблем, привыкли работать с людьми и хорошо знакомы с районами, интересы которых будут отстаивать в парламенте.

Не менее важное изменение – в Думе появились 10 независимых депутатов-самовыдвиженцев, которые не входят ни в одну партию. Это значит, что они будут принимать решение по собственному усмотрению, а партийным кандидатам придется считается с их голосами и искать компромиссы. Эти депутаты создали межфракционное объединение "Моя Москва".

Члены объединения "Моя Москва" уже определились, что сделают упор на социальных вопросах. "Мы будем координировать усилия в социальном блоке, в частности вокруг вопросов образования и медицины. Это одна из важнейших задач, которую мы ставили перед собой, принимая решение о создании депутатского объединения", – заявил глава объединения Антон Молев.

Комиссии и оплата

Как и предполагалось, количество комиссий в Мосгордуме сократилось до 17. Комиссия по законодательству объединилась с комиссией по регламенту, правилам и процедурам и получила название "Комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам". Бюджетно-финансовая комиссия объединилась с комиссией по экономической политике, науке и промышленности и теперь называется "Комиссия по экономической политике и финансам".

Комиссия по государственной собственности и землепользованию объединилась с комиссией по перспективному развитию и градостроительству и называется "Комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию".

При этом руководители 15 комиссий будут работать на оплачиваемой основе, а руководители комиссий по организации работы думы и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатах – на непрофессиональной (неоплачиваемой) основе.

Остальные депутаты не будут получать зарплату за работу в парламенте, однако им разрешат заниматься бизнесом. Депутаты предыдущего созыва работали на профессиональной основе и могли заниматься только научной, творческой или учебной деятельностью.

Напомним, выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по месту жительства. В столичный парламент на пять лет были избраны 45 кандидатов - по одному от каждого избирательного округа. Всего за депутатские кресла боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

Официальные итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI созыва вошли 28 кандидатов от партии "Единая Россия", 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а также по одному от "Родины" и ЛДПР.