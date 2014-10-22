МГД приняла в первом чтении законопроект о различной стоимости патентов

Фото: M24.ru

Мосгордума в первом чтении одобрила законопроект о дифференциации стоимости пяти видов патентов. В их число вошли патенты, связанные с розничной торговлей, патенты на сдачу жилья в аренду, патенты на перевозку пассажиров и грузоперевозок, а также патенты, касающиеся сферы общественного питания.

"В территориальном разрезе предлагается дифференцировать патенты двух типов. Во-первых, это патенты, связанные с розничной торговлей. Во-вторых, это патенты, связанные со сдачей жилья в аренду. Предлагается выделить две особых территории - ЦАО и территорию Зеленограда совместно с Новой Москвой. Для ЦАО мы предлагаем установить повышающие коэффициенты, для Зеленограда и ТиНАО мы предлагаем установить понижающий коэффициент", - приводит слова главы департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова Агентство "Москва".

В настоящее время стоимость патентов на совершенно разные объекты одинаковая. Например, чтобы сдавать квартиру за пределами МКАД и в центре Москвы, хозяевам недвижимости приходится платить одну и ту же сумму. Сегодня стоимость годового патента на сдачу в аренду абсолютно любой квартиры в Москве составляет 60 тысяч рублей.

Согласно законопроекту, стоимость патента на сдачу жилья в аренду будет зависеть от площади и месторасположения квартиры. Так, дороже всего обойдется патент на сдачу в аренду жилья свыше 600 квадратных метров. Во всех округах столицы, за исключением ЗелАО и ТиНАО, стоимость патента для таких квартир составит 50 тысяч рублей.

Самая низкая цена патента будет установлена для квартир площадью до 50 квадратных метров, которые расположены на территории Зеленограда и Новой Москвы - 1750 рублей в месяц. Для сравнения сейчас - 5 тысяч рублей в месяц.

Что касается дифференциации стоимости патентов на перевозку пассажиров, то цену патента предлагается рассчитывать исходя из количества посадочных мест в транспортном средстве. Сейчас стоимость патента составляет 1,5 тысячи рублей. Если законопроект вступит в силу, то стоимость патента для такси вместимостью до пяти человек останется прежней, для автомобилей вместимостью до восьми цена возрастет до 5 тысяч рублей в месяц, вместимостью до 16 мест - 7,5 тысяч рублей в месяц, свыше 16 мест - 10 тысяч рублей в месяц.

МГД рассмотрит поправки в закон "О патентной системе налогообложения"

Стоимость патента для грузоперевозок также предлагают дифференцировать в зависимости от грузоподъемности транспортных средств. В настоящее время цена составляет 1,5 тысячи рублей в месяц. В будущем она может измениться для автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонн - 3 тысяч рублей в месяц, для фур грузоподъемностью свыше 10 тонн - 15 тысяч рублей в месяц.

Цена патента в сфере розничной торговли и общепита будет зависеть от месторасположения и площади торгового зала. Стоимость будет варьироваться от 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Для сравнения сейчас - от 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

Поправки должны снизить налоговую нагрузку на малый бизнес. Добавим, сейчас патентной системой пользуется каждый шестой индивидуальный предприниматель в Москве.

Патентная система налогообложения была введена в Москве 1 января 2013 года. По данным департамента экономической политики и развития, в 2013 году было приобретено 3530 патентов на 105 млн рублей. Всего по итогам 2013 года в бюджет Москвы поступило порядка 700 млн рублей, из них 590,5 млн рублей от 20 тысяч деклараций.