Памятник Дзержинскому отказались возвращать на Лубянку

Фото: ТАСС/ Сергеев-Васильев А.

Памятник Дзержинскому на Лубянку возвращен не будет. Более того, профильная комиссия Мосгордумы порекомендовала депутатам отказаться от проведения референдума, сообщила M24.ru депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. Ранее коммунисты предложили Мосгордуме инициировать референдум о возвращении памятника.

Комиссия Мосгордумы сочла вопросы референдума о восстановлении памятника Дзержинскому не соответствующими требованиям закона.

"Я проголосовала против, потому что во-первых никакой референдум проводить здесь не нужно. Есть Комиссия Мосгордумы, которая занимается соответствующими вопросами, с чего бы должен проводиться какой-либо референдум? Да еще за 450 миллионов рублей.

А во-вторых, 22 августа 1991 года народ уже сам устроил референдум, когда сверг с постамента памятник. Это была воля народа, я была свидетелем этих событий и скажу, что тогда и провели настоящий референдум, в каком-либо другом смысла нет.

Этот памятник – символ террора. Его нельзя восстанавливать в центре города. Лучше уж пусть там будет какой-либо фонтан", – отметила Людмила Стебенкова в беседе с корреспондентом M24.ru.

На восстановленном памятнике Дзержинскому сохранили надписи 1991 года

Стоит отметить, что изначально памятник "Железному Феликсу" располагался на Лубянке напротив здания КГБ. Однако после провала ГКЧП монумент был свергнут с постамента с помощью башенного крана. Снос памятника "Железному Феликсу" стал одним из символов победы демократии и краха коммунизма.

Памятник долгое время валялся около Третьяковской галереи, а сейчас находится в парке искусств МУЗЕОН. Напомним, что при реставрации памятника в конце прошлого года вставал вопрос, сохранять ли на нем надписи, оставленные в 1991 году. Во время путча скульптуру "Железного Феликса" расписали словами "палач", "антихрист", "Феликсу конец" , тогда же памятник, 33 года стоявший на Лубянке, снесли. В итоге надписи решили оставить.

Начиная с 2013 года в прессе регулярно появляется информация о том, что "Феликс" может вернуться на исходное место. В поддержку этого выступили многие известные парламентарии, в том числе даже лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Феликс Дзержинский был одним из первых народных комиссаров Советского Союза. Известен, прежде всего, как организатор "красного террора" и репрессии, правда, не столь значительных, какие проводились при его последователях Генрихе Ягоде, Николае Ежове и Лаврентии Берии.