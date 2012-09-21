На градостроительную политику Москва потратит более 30 млрд руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия по перспективному развитию и градостроительству Мосгордумы рассмотрела проект бюджета столицы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Согласно документу, на реализацию госпрограммы "Градостроительная политика" в 2013 году планируется направить 12,6 миллиардов рублей, в 2014 году будет выделено 9,1 миллиардов рублей, а в 2015 году - 9,1 миллиарда рублей.

Средства пойдут на разработку нормативно-методических документов по планированию и контролю бюджетных инвестиций, документов территориального планирования и другие мероприятия в области архитектуры и градостроительства, сообщает пресс-служба Москгордумы.

В частности, в рамках госпрограммы разрабатывается единое геоинформационное пространства столицы: проводятся геодезические, картографические и инженерно-геологические работы.

По словам председателя парламентской комиссии Михаила Москвина-Тарханова, в связи с разработкой концепции развития Новой Москвы должна появиться соответствующая подпрограмма, которая потребует немалых затрат. Полномочия по ее исполнению возложат на департамент развития новых территорий.

В итоге комиссия решила рекомендовать Мосгордуме принять проект бюджета в первом чтении.