Старое здание Мосгордумы на Петровке сохранят для органов власти

Фото: m24.ru

Старое здание Мосгордумы, расположенное на улице Петровка, планируют сохранить для размещения органов власти. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента городского имущества столицы Владимира Ефимова.

"Мы сейчас работаем над этим. Думаю, что управленческое решение в ближайшее время будет принято. Но мы планируем его сохранить, в первую очередь, как административное здание для органов власти", - сказал Ефимов.

Глава департамента не уточнил, для федеральных или городских властных структур будет использоваться объект.

Напомним, Мосгордума должна до конца года переехать в новый комплекс зданий на Страстном бульваре, который недавно был введен в эксплуатацию. Общая площадь пятиэтажного здания для Мосгордумы составила 10,8 тысячи квадратных метров.

В здании размещены залы заседаний, кабинеты, конференц-залы. Предусмотрена подземная стоянка на 99 автомобилей. Технический корпус предназначен для инженерных служб.

Одновременно на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка завершена реставрация исторических зданий Екатерининской больницы, построенных в конце XVIII века. Комплекс зданий будет также использовать для нужд депутатов.

Ранее в столичном департаменте городского имущества сообщили, что часть правительства Москвы планирует переехать в офисы в деловом центре "Москва-Сити". В первую очередь там разместятся столичные департамент имущества, департамент по конкурентной политике и департамент экономической политики.