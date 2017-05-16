Комиссия Мосгордумы одобрила законопроект о допгарантиях по программе реновации

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике одобрила законопроект о дополнительных гарантиях жителям пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам председателя комиссии Степана Орлова, этот законопроект очень важен. Он закрепляет гарантии, о которых говорил Сергей Собянин. В законопроекте даются ответы на большую часть вопросов, озвученных на встречах и в письмах Мосгордуме.
Проект предусматривает создание гарантий учета мнения жителей при формировании и реализации программы реновации в формах и в порядке, установленных правительством Москвы. Кроме того, закрепляются дополнительные гарантии жилищных и имущественных прав, связанных с осуществлением программы. Дано также определение касательно требований, которые должно соответствовать равнозначное жилое помещение.
Законопроект поступил в Мосгордуму 13 мая 2017 года. Документ содержит 12 норм.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня.
