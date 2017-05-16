Комиссия Мосгордумы одобрила законопроект о допгарантиях по программе реновации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике одобрила законопроект о дополнительных гарантиях жителям пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии Степана Орлова, этот законопроект очень важен. Он закрепляет гарантии, о которых говорил Сергей Собянин. В законопроекте даются ответы на большую часть вопросов, озвученных на встречах и в письмах Мосгордуме.

Проект предусматривает создание гарантий учета мнения жителей при формировании и реализации программы реновации в формах и в порядке, установленных правительством Москвы. Кроме того, закрепляются дополнительные гарантии жилищных и имущественных прав, связанных с осуществлением программы. Дано также определение касательно требований, которые должно соответствовать равнозначное жилое помещение.

Законопроект поступил в Мосгордуму 13 мая 2017 года. Документ содержит 12 норм.

