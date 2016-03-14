Вернисажи уличных художников могут вновь появиться на Арбате

Фото: m24.ru

На Арбат могут вернуть вернисажи уличных художников. С такой инициативой на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям выступил глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, сообщает Агентство "Москва".

"Мы с рабочей группой приготовили два варианта. Разработать распорядительный документ, который предусматривает размещения вернисажа на Арбате. В свое время вернисаж на Арбате был утвержден с местами дислокации, со стендами.

"Мы предлагаем создать некоммерческую организацию, пусть это будет называться фонд, который будет работать на местном уровне, оперативно решать вопросы с жителями без бюджетных денег", – отметил Бабенко, добавив, что также следует создать автономное учреждение с бюджетным финансированием.

"Сделано в Москве": Арбат

В свою очередь первый заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Иван Зубцов отметил, что для организации подобных вернисажей необходимо проработать "взвешенные правила игры", которые устроят и жителей района, и художников.

"На сегодняшний день мы такой специализации, как уличная торговля картинами, не имеем, но в принципе предусмотреть не представляет большого труда и порядок достаточно ясный. Нужно еще проработать этот вопрос", – пояснил он.

Напомним, в мае на Арбате пройдет фестиваль уличных музыкантов с участием зарубежных артистов. По словам Бабенко, провести его предложили сами жители района. Состоится фестиваль в формате "майских вечеров".

Звучать будет и классическая музыка, и произведения уличных музыкантов в различных стилях. А принять участие в фестивале смогут музыканты не только из России, но и из других стран.