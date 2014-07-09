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Выборы

09 июля 2014, 18:25

На выборы в Мосгордуму зарегистрировали 30 кандидатов

Мосгордума выборы Мосгоризбирком кандидаты регистрация

Фото: M24.ru

Столичные окружные избиркомы зарегистрировали 30 кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва". Всего документы на выдвижение в депутаты Мосгордумы подали 411 человек.

Среди зарегистрированных претендентов на депутатское кресло оказались: главный научный сотрудник РАН, депутат Государственной думы I, II и IV созывов Сергей Бабурин, выдвинутый от КПРФ; заместитель председателя "Сбербанка" Денис Константинов, идущий на выборы от партии "Гражданская платформа"; руководитель фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации" Андрей Клычков; префект ЮВАО Владимир Зотов, выдвинутый от партии "Единая Россия"; председатель Московской коллегии адвокатов "Последний дозор" Александр Молохов от партии "Яблоко"; вице-президент Межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий" Владимир Ходаков, также выдвинутый от партии "Яблоко".

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По словам представителя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, 45 окружных избирательных комиссий будут работать по будням с 10.00 до 19.00. Данные о москвичах, которые подали документы для участия в выборах в Мосгордуму, будут появляться на сайте Мосгоризбиркома.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образовали сроком на 10 лет, в каждом из них равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), что позволяет обеспечивать равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

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Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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