Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

07 июля 2014, 18:26

Мосгоризбирком зарегистрировал 11 кандидатов на выборы в Мосгордуму

Мосгордума выборы Мосгоризбирком кандидаты регистрация

Фото: M24.ru

Столичные окружные избиркомы 7 июля 2014 года зарегистрировали 11-го кандидата на выборы в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Всего документы на выдвижение в депутаты Мосгордумы подали 308 человек.

Среди зарегистрированных претендентов на депутатское кресло оказались: сотрудник Центра экономических и политических исследований Кирилл Гончаров, выдвинутый от партии "Яблоко"; Ирина Копкина - самовыдвиженец от районов: Крылатское, Строгино, Кунцево, поселка Рублево и деревни Мякинино; замруководителя ООО "Спецремонт" Марина Караваева зарегистрирована в качестве кандидата от 22 избирательного округа, в который входит: Капотня, часть района Люблино и часть района Марьино; гендиректор ООО "Мобильное выставочное оборудование" Евгений Прочик - Кузьминки, часть района Люблино и часть Рязанского района; советник РАН, сотрудник Института биологического развития имени Кольцова Алексей Яблоков - Нагатинский затон, Москворечье-Сабурово и Царицын.

Кроме того, зарегистрированы: зампредседателя ОАО "Сбербанк России" Денис Константинов, главный специалист отдела интернет-проектов партии "Яблоко" Максим Круглов, младший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Юлия Галянина, директор Института стратегического анализа ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев ("Яблоко"), советник председателя партии "Яблоко" Елена Морозова и главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН Сергей Бабурин (КПРФ).

По словам представителя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, 45 окружных избирательных комиссий будут работать по будням с 10.00 до 19.00. Данные о москвичах, которые подали документы для участия в выборах в Мосгордуму, будут появляться на сайте Мосгоризбиркома.

Ранее Сергей Собянин пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными.

Предстоящие выборы в Мосгордуму будут открытыми и честными - Собянин

"Это одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как это всегда в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными и открытыми", - сказал мэр Москвы в пятницу, 4 июля.

Так, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Ссылки по теме

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образовали сроком на 10 лет, в каждом из них равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), что позволяет обеспечивать равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать