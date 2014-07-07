Мосгоризбирком зарегистрировал 11 кандидатов на выборы в Мосгордуму

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Столичные окружные избиркомы 7 июля 2014 года зарегистрировали 11-го кандидата на выборы в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Всего документы на выдвижение в депутаты Мосгордумы подали 308 человек.

Среди зарегистрированных претендентов на депутатское кресло оказались: сотрудник Центра экономических и политических исследований Кирилл Гончаров, выдвинутый от партии "Яблоко"; Ирина Копкина - самовыдвиженец от районов: Крылатское, Строгино, Кунцево, поселка Рублево и деревни Мякинино; замруководителя ООО "Спецремонт" Марина Караваева зарегистрирована в качестве кандидата от 22 избирательного округа, в который входит: Капотня, часть района Люблино и часть района Марьино; гендиректор ООО "Мобильное выставочное оборудование" Евгений Прочик - Кузьминки, часть района Люблино и часть Рязанского района; советник РАН, сотрудник Института биологического развития имени Кольцова Алексей Яблоков - Нагатинский затон, Москворечье-Сабурово и Царицын.

Кроме того, зарегистрированы: зампредседателя ОАО "Сбербанк России" Денис Константинов, главный специалист отдела интернет-проектов партии "Яблоко" Максим Круглов, младший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Юлия Галянина, директор Института стратегического анализа ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев ("Яблоко"), советник председателя партии "Яблоко" Елена Морозова и главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН Сергей Бабурин (КПРФ).

По словам представителя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, 45 окружных избирательных комиссий будут работать по будням с 10.00 до 19.00. Данные о москвичах, которые подали документы для участия в выборах в Мосгордуму, будут появляться на сайте Мосгоризбиркома.

Ранее Сергей Собянин пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными.

Предстоящие выборы в Мосгордуму будут открытыми и честными - Собянин

"Это одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как это всегда в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными и открытыми", - сказал мэр Москвы в пятницу, 4 июля.

Так, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образовали сроком на 10 лет, в каждом из них равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), что позволяет обеспечивать равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.