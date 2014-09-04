Расшифровка дебатов кандидатов от 45-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 45 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 45-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимают Николай Кавказский ("Яблоко"), Елена Фомичева (КПРФ), Антон Умников (ЛДПР), Кристина Симонян ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 45 Районы: Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники. Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники. Кандидаты:

Бабич Барбара Адамовна

Родилась в 1991 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.

Кавказский Николай Юрьевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной правовой благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность юриста-консультанта службы Заочно-правовой консультации и правового анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Комендантов Антон Андреевич

Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в ООО "Альфа". Занимает должность руководителя проекта. Самовыдвиженец.

Кузьминов Ярослав Иванович

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Занимает должность ректора. Самовыдвиженец.

Симонян Кристина Владиславовна

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в автономной некомерческой организации высшего профессионального образования академии "Международный университет в Москве". Занимает должность профессора кафедры иностранных языков. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Умников Антон Геннадьевич

Родился в 1985 году, живет в поселке Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. Работает в Государственной думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Фомичева Елена Алексеевна

Родилась в 1946 году, живет в Москве. Работает в Институте востоковедения РАН. Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Сами выборы состоятся в единый день голосования - 14 сентября. Эти дебаты организованы по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы в городской парламент максимально открытыми, честными и прозрачными. Участие в этих дебатах добровольное.

Перед началом прошла жеребьевка, согласно которой кандидаты стоят в нашей студии и будут задавать вопросы друг другу.

Итак, в эти минуты 45-й избирательный округ у нас в студии, это районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники. Четыре человека, остальные кандидаты, по разным причинам, от участия в дебатах отказались. И сейчас я представлю тех, кто пришел.

Итак, кандидат под №1, согласно нашей жеребьевке, Николай Кавказский. Здравствуйте, добрый день.

Николай Кавказский: Здравствуйте.

Ведущая: №2 – Елена Фомичева. Здравствуйте.

Елена Фомичева: Здравствуйте.

Ведущая: №3 – Антон Умников. Я вас приветствую.

Антон Умников: Здравствуйте.

Ведущая: И Кристина Симонян, кандидат под №4. Здравствуйте.

Кристина Симонян: Здравствуйте.

Ведущая: Благодарю вас, что пришли. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем. Сейчас,

согласно порядку, у каждого из вас по минуте эфирного времени, все кандидаты находятся в равных условиях, у вас минута, чтобы заявить о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу.

Итак, минута пошла, Николай Кавказский, слушаем вас, пожалуйста.

Николай Кавказский: Добрый день, уважаемые москвичи. Я - Николай Кавказский. Родился и живу в Басманном районе, окончил здесь школу, музыкальную школу, учился в институте, получил высшее юридическое образование. Я – кандидат от партии "Яблоко", мы – команда честных людей демократических взглядов. Мы считаем, что власть должна работать на граждан, решать их проблемы, а не обслуживать свои коммерческие интересы.

Я иду в Мосгордуму, чтобы добиваться социальной справедливости. Действующая власть, вместо того, чтобы развивать медицину, образование, сокращает их финансирование: именно с этой целью происходит сейчас их слияние, объединение. Зато каждый год у нас перекладывают асфальт и плитку, потому что это золотая жила для чиновников, которые таким образом набивают свои карманы.

Дорогие друзья, многие из нас не видят причинно-следственной связи между тем, как мы голосуем, и как мы живем. Именно от нас с вами зависит, будет ли избранный депутат от 45-го округа представлять наши интересы, или он будет голосовать так, как ему скажут сверху.

Ведущая: Благодарю вас. Вступительное слово от кандидата под №2 - Елена Фомичева. Пожалуйста, минута пошла.

Елена Фомичева: Дорогие земляки, дорогие москвичи, я – коренная москвичка, родилась в Москве, 30 лет живу в Мещанском районе. Образование у меня международное: я – международник и востоковед. Тружусь в науке, кандидат исторических наук, преподаю студентам, доцент. И, наверное, самое главное для вас: я – депутат муниципального собрания Мещанское.

И как житель, и как депутат, я прекрасно знаю, чем помочь людям. Я всегда готова прийти на помощь, особенно нашим ветеранам, перед которыми мы в неоплатном долгу. И я знаю, что мешает депутату на местах работать в интересах людей. Прежде всего, это ограничение полномочий. Обидно, что два столичных города – Москва и Санкт-Петербург - имеют ограниченные полномочия депутатов.

В Московской городской Думе, я считаю, в законодательном порядке надо развивать народное самоуправление, надо расширить права местных депутатов, тогда они, вместе с жителями, смогут решать насущные проблемы. Второе, что очень важно, это внести ответственность депутата перед людьми. Поэтому я буду выступать за право отзыва депутата.

Ведущая: Спасибо. Елена Фомичева, ее вступительное слово. Мы продолжаем. 45-й избирательный округ, и кандидат под №3 - Антон Умников, у вас минута.

Антон Умников: Здравствуйте, дорогие москвичи. Меня выдвинула партия ЛДПР, меня зовут Умников Антон. У меня богатый опыт общественно-политической деятельности, я был муниципальным депутатом. За моей спиной стоит самая старейшая парламентская партия – ЛДПР, и только ЛДПР предлагает такие инициативы: мы предлагаем закрыть Москву для эмигрантов; закрыть все развалы по продаже арбузов и дынь, где травят москвичей; мы предлагаем закрыть аптеки, где продают лекарства, которые также травят здоровье москвичей; мы предлагаем увеличить количество спортивных площадок, детских площадок, хоккейную коробку в каждый дом; возродим ЖСК – "нет" разорительной ипотеке, которая также душит москвичей. Мы предлагаем строить больше общественных туалетов, общественных бань, потому что это тоже очень немаловажно. ЛДПР предлагает снизить транспортный налог. И это мы делаем уже в Государственной Думе.

Ведущая: Спасибо, время вышло. Кандидат под №4, вступительное слово Кристины Симонян, у вас минута, чтобы рассказать о себе.

Кристина Симонян: Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья, я - Кристина Симонян, коренная москвичка, живу в Басманном районе. В этом районе родилась моя дочь, в этом районе живут все мои родственники. Я - кандидат педагогических наук, профессор, свободно владею четырьмя иностранными языками, такими специальностями, как международное право.

На выборы я иду под основным лозунгом: "За общественный контроль!" иными словами, не найдете вы изъян у Кристины Симонян. Я также являюсь экспертом в Государственной Думе, кроме того, в Общественной палате Российской Федерации. Я – член организации "Офицеры России" и автор проекта "Мамы Москвы".

Но сегодня я пришла к вам не для того, чтобы рассказывать о том, какая я хорошая, а для того, чтобы повиниться в том грехе, в котором меня обвиняет основной мой оппонент. Это моя фамилия – Симонян. Вах, армянские люди лезут во власть! Так говорит товарищ Кузьминов. Я отвечу вам так: я – русская, и этим горжусь. А товарищу Кузьминову надо быть очень осторожным, для того чтобы не использовать дебаты для разжигания межнациональной розни.

Ведущая: Благодарю вас, время вышло. Вступительное слово кандидатов. Сейчас переходим ко второму раунду – это вопросы и ответы. Согласно жеребьевке, кандидаты, которые присутствуют в нашей студии, смогут задавать вопросы и отвечать на них. И я хочу предупредить сразу всех участников сегодняшних дебатов, что если вы будете перебивать своих оппонентов, своих коллег, то эфирное время будет перераспределяться как раз в пользу того, кого перебивают.

Ну а сейчас мы начинаем. Согласно жеребьевке, опять же, 30 секунд на вопрос у Николая Кавказского, чтобы задать его Елене Фомичевой. А у вас минута, чтобы ответить. Пожалуйста, начинаем.

Николай Кавказский: Елена Алексеевна, депутаты от "единой России", которые, кстати, поддержали на выборах Ярослава Кузьминова, приняли закон о капитальном ремонте, в соответствии с которым сейчас москвичи будут платить, с осени, 400-600 рублей в месяц с квартиры за капитальный ремонт. Причем эти деньги будут идти не на счет дома, а в общий котел. Хотел бы узнать, как вы относитесь к этому закону? Лично я выступаю против этого закона и считаю, что за капитальный ремонт должен платить город.

Ведущая: Спасибо. Еще раз зрителям поясню, что речь, видимо, идет о кандидате, который, по каким-то причинам, отказался от участия в дебатах. Но мы, тем не менее, обсуждаем какие-то его предложения и высказывания. У вас минута на ответ. Пожалуйста, Елена Фомичева.

Елена Фомичева: Я обязательно полностью поддерживаю в данном вопросе господина Кавказского. Наша партия выступает против перекладывания ответственности за ЖКХ на плечи жителей.

Если помните, когда шел процесс приватизации квартир, нам говорили, что прежде чем они будут переданы в частные руки, в руки владельцев, государство берет на себя ответственность за проведение капитального ремонта. Людей, в общем, обманули: такой ремонт был проведен в очень небольшом количестве домов. Я считаю это совершенно несправедливым.

И повышение бесконечное платы, потом, отмена законов по коммунальным платежкам задним числом, когда вам каждый месяц приходит счет на дополнительные какие-то суммы. Эта сфера находится в безобразном состоянии, она, бесспорно, должна быть под контролем депутатов всех уровней, и здесь мы с вами абсолютно солидарно можем вместе работать.

Ведущая: То есть независимо от партийной принадлежности, в случае вашего избрания…

Елена Фомичева: По данному вопросу – да, абсолютно.

Ведущая: Спасибо за то, что вы уложились в отведенное время. Теперь ваши 30 секунд на вопрос кандидату под №3, Антону Умникову. Пожалуйста.

Елена Фомичева: А вопрос мой такой. Москва – прекрасный город, столица нашей Родины, здесь огромное количество университетов, институтов, она привлекает молодежь, здесь много театров, концертных залов, выставок, всего, чего угодно, ночных клубов. Считаете ли вы, что все это создает благоприятную среду для всестороннего развития молодежи и студентов?

Ведущая: Спасибо вам за вопрос. Переключаем таймер, и минута эфирного времени у Антона Умникова на то, чтобы ответить.

Антон Умников: Естественно, будучи сейчас магистрантом, я учусь на историческом факультете Московского Государственного Университета имени Ломоносова, и выступаю как студент, естественно, что большое количество клубов, парков – это каким-то образом делается для любого студента, также и для молодежи, они могут проводить свой досуг. Поэтому мы выступаем за то, чтобы строилось больше в каждом районе: в каждом районе был парк, были площадки для молодежи, больше кинотеатров.

Потому что, например, сейчас снесли Басманный рынок, который фактически 10 лет не работает, и хотят там построить торговый центр. Но простые москвичи хотят видеть в каждом районе обычный рынок. И если Правительство Москвы хочет там построить торговый центр, то это надо как-то совмещать: на первом этаже пусть это будет рынок, сверху будет торговый центр, кинотеатр, куда может ходить и молодежь, и люди более старшего возраста, которые привыкли покупать продукты на обычном рынке. И не надо будет делать рынки выходного дня, их надо проводить каждый день, чтобы простой москвич приходил и брать продукты там, где ему хочется, а не в коммерческих торговых центрах.

Ведущая: Время на ответ вышло, и теперь время на вопрос, ваши 30 секунд. Отвечает Кристина Симонян, пожалуйста.

Антон Умников: Кристина, в Государственной Думе четыре депутата фракции "Справедливая Россия" лишились неприкосновенности. Вы сейчас пойдете в Мосгордуму, какие будут ваши инициативы? Вы тоже будете заниматься бизнесом, и тоже придется снимать с вас неприкосновенность?

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 45-го округа

Ведущая: Кристина, пожалуйста, ответ.

Кристина Симонян: Спасибо вам большое за вопрос, я вам очень благодарна. Единственно, как профессор студенту, могу посоветовать лучше изучать информацию и более тщательно готовить домашнее задание. Я не член партии "Справедливая Россия", если вдруг вы не знаете. Меня партия выдвинула, я за это ей очень благодарна, но я не являюсь членом никакой партии. Я возглавляю общественное движение "Мамы Москвы". И "Мамы Москвы" не могут иметь какую-либо партийность. Вот вам ответ на ваш вопрос.

Ведущая: Ведущая: Кристина, как вы относитесь к тому, что депутаты Мосгордумы теперь должны будут выполнять свою работу на общественных началах? Будете ли вы успевать все это?

Кристина Симонян: Конечно. Вы знаете, это замечательный вопрос. Я считаю, что здесь огромный плюс для меня, потому что я привыкла все свое время уделять общественной работе. Я очень давно занимаюсь общественной работой, и тот факт, что новые депутаты не будут получать зарплату, меня только радует, потому что очень много и долго я работаю практически на общественных началах, я являюсь помощником депутата Государственной Думы на общественных началах, я являюсь экспертом в общественной палате на общественных началах.

Ведущая: Ответ понятен, спасибо. Теперь ваши 30 секунд и вопрос кандидату под номером 1, Николай Кавказский отвечает.

Кристина Симонян: Уважаемый Николай, у меня к вам такой вопрос. Мы все в 45-м округе столкнулись с беспрецедентным давлением административного ресурса. Как на себе вы это ощутили?

Ведущая: Спасибо. Это был вопрос Кристины Симонян, отвечает Николай Кавказский, и минута эфирного времени.

Николай Кавказский: Да, спасибо за вопрос. Действительно мы видим огромное давление административного ресурса – везде развешаны баннеры, плакаты только одного кандидата – Ярослава Кузьминова. Партия "Яблоко" тоже заказывала ситиборды, билборды, они даже висели некоторое время, но потом по указанию мэрии, которая надавила на рекламную фирму, эти ситиборды и билборды были сняты. И так везде, наши агитационные листовки срывают, и везде заклеивают листовки Кузьминова. Вообще такое ощущение, что существует только один Кузьминов. Власть за него борется. Мы, например, раздавали газеты по почтовым ящикам. И их управа или аффилированные с ней люди просто вынимают из ящиков. Они препятствуют общению с избирателями. Мы пытались провести митинг в Сокольниках против строительства Третьего пересадочного контура, префектура нам под надуманным предлогом отказывает в этом.

Ведущая: Спасибо вам за ответ. Кандидат Кузьминов сегодня на дебаты не пришел. Напомню, что участие в дебатах добровольное. У вас есть возможность в прямом эфире обратиться к избирателям. И сейчас перейдем ко второму раунду вопросов и ответов, который будет проходить в обратном порядке.

Снова к вам, Кристина, обратимся, вы задаете свой вопрос кандидату под номером 3 Антону Умникову. Пожалуйста.

Кристина Симонян: Уважаемый Антон, для меня вы являетесь политическим микробом. А моя бабушка, микробиолог Наталья Романовна Назаренко, всегда меня учила с микробами не общаться, потому что они не слышат, не видят и ничего не понимают. Очень странную политическую деятельность вы ведете у нас в районе: вас не слышно, не видно, встречи с избирателями вы не проводите. Поясните нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь все это время.

Ведущая: Ведущая: Спасибо вам, Кристина, отвечает Антон Умников, кандидат под номером 3. И у вас минута.

Антон Умников: Кристина, если вы не видите, то это не значит, что не видят остальные люди. Действительно, как мой коллега сейчас сказал, баннеры, которые мы пытались оплатить, нам не дают вешать, агитаторы стоят у меня на некоторых станциях метро, листовки раздаются, встречи с избирателями я провожу. Если вы не выезжаете, то я, например, выступал против, чтобы сносились на Верхнекрасносельской два гаража инвалидов, я туда приезжал. Других кандидатов там не было. Рынок, который…

Кристина Симонян: Я была на Красносельской.

Ведущая: Отвечает Антон Умник.

Антон Умников: Были? Да, кстати, это мое время, поэтому я, Кристина, отвечаю сейчас.

Кристина Симонян: Пожалуйста.

Антон Умников: По поводу микроба – для меня вы тоже микроб, и если не хотите общаться, можете не приходить на дебаты. А на дебатах надо общаться и спорить, и отвечать на вопросы. Опускаться до унижения – это ваше право, но думаю, что москвичи не оценят. Поэтому приходите, уважаемые москвичи, на выборы и голосуйте от кандидатов от ЛДПР – самая молодая партия. Спасибо.

Ведущая: Время вышло на ответ. А теперь ваши 30 секунд на вопрос. Отвечает Елена Фомичева.

Антон Умников: Уважаемая Елена, в 1991 году только ЛДПР поддержала ГКЧП, ваша партия не поддерживала ее, куда-то спряталась, хотя сейчас уже порядке 80% москвичей поддержали бы ГКЧП. Вот вы придете к власти, вы тоже спрячетесь, если вас изберут, как в 1991 году?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Елена Фомичева. Пожалуйста, вспомним 1991-й.

Елена Фомичева: Я хочу сказать, что двигаться вперед, все время пятясь задом. Партия ЛДПР на всех абсолютно дебатах занимают одну позицию – наскоков на нашу партию. Что я могу сказать? История уже состоялась. Ее можно переписывать, перекрашивать, пытаться изменить, но она уже сделана. Мы с вами живем здесь и сейчас. У нашей страны и нашего города, у наших граждан масса проблем, которые надо решать сию минуту, сегодня, завтра. Наша партия устояла все эти годы, несмотря ни на что. Да, поругивать КПРФ - это отличная политическая позиция, но реальная партия, которая защищает интересы народа всегда и последовательно, это наша партия КПРФ. Поэтому всех призываю голосовать на выборах за наших кандидатов, они выставлены во всех округах. Только мы до конца последовательны в защите интересов нашего народа.

Ведущая: Что такое "Красная Москва"?

Елена Фомичева: "Красная Москва" – это такой проект интернациональный, который ориентирован на помощь Новороссии и тем беженцам, которые оказались здесь. Мы первые организовали гуманитарную помощь…

Ведущая: Ведущая: Ответ понятен, время просто вышло. А теперь 30 секунд на вопрос у Елены Фомичевой, отвечает Николай Кавказский.

Елена Фомичева: Николай, такой вопрос. Вот вы общественник, скажите, пожалуйста, будучи избранным в Московскую городскую Думу, с какими общественными организациями вы бы сотрудничали? И как вы думаете, что эти организации могли бы привнести в общую копилку социального развития нашего города?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Николай Кавказский, и минута эфирного времени, пожалуйста.

Николай Кавказский: Да, я сам работаю в общественной организации, это комитет "За гражданские права", который оказывает помощь огромному количеству людей. Это известнейшая правозащитная организация, кстати, председатель ее Андрей Бабушкин тоже идет на выборы в Московскую городскую Думу. Я буду сотрудничать со всеми низовыми общественными организациями, и уже с ними сотрудничаю. Я считаю, что наше гражданское общество будет развиваться только тогда, когда будут люди объединяться для достижения каких-то своих целей, для представления интересов своих социальных групп в обществе. Я считаю, что это правильно, что такие объединения есть, они появляются. Это, например, профсоюз "Действие", независимый профсоюз, который защищает права медиков, профсоюз "Учитель", который защищает интересы людей, работающих в образовании. Я буду поддерживать независимые профсоюзы.

Ведущая: Спасибо, вполне конкретный ответ. И ваши 30 секунд на вопрос Кристине Симонян.

Николай Кавказский: Кристина, я хотел задать вопрос, который связан с Ярославом Кузьминовым. Я уже задавал этот вопрос Ярославу Кузьминову, он как-то отнесся к нему с прохладцей, это про 83-й Федеральный Закон, который позволяет сейчас объединять поликлиники, больницы, коммерциализирует образование и здравоохранение. Кузьминов, может быть, был одним из авторов этого закона, судя по его ответу. А вы как к этому закону относитесь?

Ведущая: Кристина Симонян отвечает.

Кристина Симонян: Уважаемый Николай, спасибо вам огромное за вопрос, больная тема для моего Басманного района. В нашем районе уже больше 60 зданий принадлежит Высшей школе экономики. Он закрыл 7 школ, 6 детских садов. И это не останавливается. Каждый год родители, приходя 1 сентября, просто оказываются перед фактом, что они теперь учатся в Высшей школе экономики. О том, что они против, никто не говорит. О том, что они собирают родительские собрания и заявляют о своей позиции, никто не говорит. Ярослав Иванович ведет себя в районе просто неприлично. То, что у него огромное новое здание на Мясницкой, я думаю, вы знаете, там большими золотыми буквами написано "Высшая школа экономики", а вот о том, что внутри подземный паркинг на 40 мест оплачен из бюджета, каждое место стоит 200 тысяч долларов, значит, это 156 миллионов рублей бюджетных денег потрачено на 40 машино-мест. Вот у меня вопрос в связи с этим, не к вам, конечно, к Ярославу Ивановичу, как ему не стыдно, и куда вообще 40 мест? Я думаю, одного вполне бы хватило.

Ведущая: Мы работаем в прямом эфире. Вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 45-му избирательному округу. Это районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники. Закончились два раунда вопросов и ответов. Сейчас финальное слово, и у каждого из кандидатов по минуте эфирного времени. Если что-то не успели о себе рассказать, то можно сделать это сейчас. Снова в порядке проведенной жеребьевки. Николай Кавказский, кандидат под № 1, пожалуйста.

Николай Кавказский: Дорогие москвичи, у партии "Яблоко" и у меня есть много предложений по улучшению жизни москвичей. У партии "Яблоко" есть программа, которой я буду руководствоваться. У меня тоже есть наработки, которые вы можете прочитать на сайте kavkazsky.com. Главным приоритетом для меня является социальная сфера. Я выступаю за бесплатную и качественную медицину и образование. Считаю, что в поликлиниках должно быть увеличено время на прием, а лекарства для льготных категорий граждан должны быть качественные, в том числе, и импортные, а не самые дешевые, как это происходит сейчас. Должен быть расширен список случаев и болезней, при которых происходит госпитализация. Я считаю, что общественный транспорт необходимо сделать качественным и безопасным, а в автобусах, троллейбусах и трамваях – убрать эти турникеты, которые только затрудняют движение и проход пассажиров. На время реконструкции улиц, как это было с Покровкой и Маросейкой, должны пускаться обходные маршруты автобусов.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов 45 округа

Ведущая: Время вышло, благодарю вас. Кандидат под № 2 – Елена Фомичева, у вас минута, чтобы рассказать о своих намерениях и предложениях.

Елена Фомичева: Спасибо. Работа депутата муниципального собрания научила меня общаться с людьми. Только в тесном союзе депутатов с жителями Москвы мы можем добиться успеха, потому что пробить чиновничий барьер иногда бывает чрезвычайно трудно. Кое-что нам удалось сделать в своем районе совместными усилиями. Мы вернули ярмарку выходного дня на то место, которое удобно жителям. Нам удалось отбить строительство нескольких подземно-надземных гаражей непосредственно рядом с домами во дворах. Мы сейчас занимаемся спасением Фестивального парка от капитальной застройки. В своей работе я и сейчас, и буду в будущем опираться на программу КПРФ. Программа развития города Москвы всесторонняя, она составлена из нашего опыта, из опыта общения с людьми. Особое внимание я, конечно, уделю нашим ветеранам. Я буду способствовать тому, чтобы инициатива нашей партии по принятию закона о детях войны обязательно была осуществлена. Мы в долгу перед этими людьми, они пострадали в детстве. Голосуйте за наших кандидатов.

Ведущая: Благодарю вас, Елена. Теперь кандидат под № 3 – Антон Умников. У вас минута на финал.

Антон Умников: Да, у нас есть также программа кандидатов от ЛДПР по городу Москве, который состоит из 15 пунктов. Часть пунктов я уже зачитал, но также мы предлагаем еще – убрать все управляющие компании, потому что нужно создать министерство ЖКХ и передать все функции в это министерство. Также – оплата коммунальных услуг только по счетчикам. И все счетчики за счет правительства Москвы должны быть поставлены в каждый дом бесплатно. Также ЛДПР предлагает запретить срывать частные объявления, потому что не только кандидаты, которые избираются, но и простые жители расклеивают свои объявления, но дворники почему-то не дают им висеть, и постоянно их срывают. Также ЛДПР предлагает ускорить строительство метро, построить все станции быстрее, чтобы в каждом районе было не по одной, а лучше по две станции метро. Выборы в Государственную Думу ЛДПР предлагает только по партийным спискам, потому что депутат-одиночка ничего не может сделать. За все проблемы города отвечает столичное правительство, и москвичи почувствовали большое улучшение после смены власти. Но теперь надо сменить еще старых лужковских депутатов.

Ведущая: Все, спасибо, время вышло. Это было Антон Умников. А сейчас Кристина Симонян – кандидат под № 4. Слушаем вас, у вас минута.

Кристина Симонян: Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые избиратели, любимые мои соседи. Моя предвыборная газета называется " Последние выборы". Почему? Я считаю, что это последний для нас с вами шанс преодолеть формальное отношение власти к социально-значимым проектам. Нас может спасти здесь только общественный контроль. Я призываю всех прийти 14 сентября на выборы и выразить свою гражданскую позицию. Пожалуйста, не забывайте, что плохих кандидатов и плохую власть выбирают хорошие люди, которые просто остались дома в день голосования. 14 сентября я жду вас на избирательных участках. Пожалуйста, приходите и сделайте свой выбор. Спасибо.

Ведущая: Кристина Симонян – кандидат под № 4. Я напомню, что вы смотрели дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 45-му избирательному округу – это районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники. Встреча проходила в прямом эфире, и мы с вами увидимся на телеканале "Доверие" завтра, придут другие кандидаты.