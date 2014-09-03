Расшифровка дебатов кандидатов от 15-го округа ("Москва Доверие")

На телеканале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов 15-го округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 15-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Вячеслав Душенко ("Справедливая Россия"), Максим Тимонин (КПРФ), Алексей Крапухин ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Сами выборы, напомню, состоятся в единый день голосования – 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, для того чтобы сделать эти выборы максимально честными, открытыми и прозрачными. Ну а участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира уже прошла жеребьевка, согласно которой кандидаты стоят в нашей студии за стойками, и опять же согласно проведенной жеребьевке, они будут задавать вопросы и отвечать на вопросы друг друга.

Итак, сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 15-му избирательному округу города Москвы, это районы Гольяново, Метрогородок и часть района Северное Измайлово. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем. Сейчас я представлю кандидатов.

Итак, кандидат под №1, согласно проведенной жеребьевке, Вячеслав Душенко. Здравствуйте.

Вячеслав Душенко: Здравствуйте.

Ведущая: Максим Тимонин, кандидат под №2. Добрый день.

Максим Тимонин: Добрый день. Здравствуйте, уважаемые москвичи.

Ведущая: И Алексей Крапухин, кандидат под №3. Я вас приветствую тоже.

Алексей Крапухин: Доброе утро.

Избирательный округ № 15 Районы: Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово Кандидаты: Душенко Вячеслав Владимирович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ОАО КБ "МАСТ-БАНК". Занимает должность советника председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Крапухин Алексей Игоревич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в "Российском студенческом союзе – за права студентов и аспирантов". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Метельский Андрей Николаевич

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тимонин Максим Анатольевич

Родился в 1978 году, живет в городском поселении Шаховская, Шаховской район, Московская область. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата В.А. Святошенко. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Чибирев Владимир Иванович

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "Изобилие". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Шилов Станислав Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Центр досуга детей и молодежи "Творчество". Занимает должность заместителя генерального директора. Самовыдвиженец.

Юрьев Михаил Владимирович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в коллегии адвокатов города Москвы "ПРАВО". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Ведущая: Трое кандидатов, зарегистрированных по этому округу, от участия в дебатах отказались по разным причинам, и у нас в студии сейчас три человека. Эфирного времени, соответственно, больше, все кандидаты находятся в равных условиях по предоставлению эфирного времени, согласно законодательству. И мы начинаем со вступительного слова, сейчас у каждого из вас будет по полторы минуты, для того чтобы рассказать о себе, своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу.

Итак, начнем опять же согласно проведенной жеребьевке. Итак, кандидат под №1 – Вячеслав Душенко, вам слово.

Вячеслав Душенко: Здравствуйте. Душенко Вячеслав Владимирович. Родился 1 октября 1970 года в Москве, на Преображенке. В четвертом классе мои родители переехали в Гольяново. Учился в школе 368, потом, в 1988 году – армия, – Дальний Восток. Воинская специальность – кодировщик. В 1990-м вернулся и решил послужить Родине: устроился в московскую милицию, хотя время тогда было сложное, многие из бывших спортсменов (я серьезно занимался спортом) оказались на другой стороне. Прошел путь от младшего сержанта до руководителя подразделения по борьбе с терроризмом города Москвы.

В 2007 году, уже будучи ветераном боевых действий, принял осознанное решение, вступил в партию "Справедливая Россия". С тех пор делаю все, что от меня зависит, чтобы принести пользу обществу, так, как у меня это получается. Женат, воспитываю шестерых детей.

Что касается программы, прежде всего хочется сосредоточиться на помощи конкретным избирателям по тем вопросам, которые их интересуют: приземленным, непосредственно на территории моих районов. Выбор – Гольяново – был естественен, потому что я здесь проживаю, родился, вырос. Мой район, мой город.

Ведущая: Благодарю вас, эфирное время истекло. Спасибо, что уложились. И мы продолжаем, сейчас вступительное слово кандидата под №2 – слово Максима Тимонина. Слушаем вас, время пошло.

Максим Тимонин: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Меня зовут Тимонин Максим Анатольевич. Я 1978 года рождения, выпускник Московского государственного университета, философского факультета. Работал много лет в Москве учителем средней школы – учителем истории и обществознания; преподавал политологию в Московском энергетическом институте.

Вступил в партию – Коммунистическую партию, – потому что считаю, что это единственная партия, представленная в парламенте, на политическом поле страны, не буржуазная партия, которая выдвигает лозунги не просто о социальной справедливости, а намерена менять кардинально политическую систему страны с целью построения на новой основе обновленного социализма.

Что касается Москвы, то я намерен как кандидат реализовывать на местном региональном уровне наши программные установки, которые можно свести в лозунг "Москва – от города богатых к городу для всех москвичей". Этот город должен быть городом ученых, трудящихся, а не посредников и торговцев. Я считаю, что вместе с вами, простые москвичи, избиратели, мы добьемся этого, если наша партия получит значительное число мест в Московской городской Думе. Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас. Время вышло. Это был Максим Тимонин, кандидат под № 2. И сейчас вступительное слово и полторы минуты эфирного времени у кандидата под № 3 – Алексей Крапухин, пожалуйста, мы вас слушаем.

Алексей Крапухин: Здравствуйте, дорогие москвичи. Меня зовут Алексей Крапухин, я родился в Москве, в семье коренных москвичей. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета, работал журналистом. Уже более пяти лет я занимаюсь общественной деятельностью. Я защищаю памятники архитектуры от сноса, я борюсь против точечной застройки наших дворов, скверов, борюсь против застройки парков и вообще, помогаю москвичам. Помимо этого, я занимаюсь защитой прав студентов.

Я считаю, что в настоящий момент в Московской городской Думе сидит депутатский корпус, который не способен решить проблемы москвичей. К сожалению, этот корпус депутатский привел Москву к катастрофе: экологической, социальной, культурной и так далее, и градостроительной. Поэтому я, собственно говоря, и решил участвовать в этих выборах.

Я считаю, что путь Москвы – брать пример с благополучных европейских городов, которые действительно благоустроены. Наш город, к сожалению, пока фактически находится на периферии где-то Европы по уровню жизни, а наши районы - Гольяново, Метрогородок, и Северное Измайлово – находятся и на периферии Москвы. Одни из самых неблагоустроенных районов, в том числе в этом вина, в первую очередь, власти, как законодательной, так и исполнительной.

Наш округ страдает от множества проблем, но помимо этого у нас еще есть общемосковские проблемы: власти затеяли преступную реформу медицинских учреждений. Объединение поликлиник, объединение школ. Теперь москвичам очень сложно добиться получения этих услуг. Поэтому я и иду в Московскую городскую Думу, чтобы решить эти проблемы.

Дебаты кандидатов 15-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Ведущая: Время вышло. Я вас благодарю. Я напомню еще раз нашим зрителям, что вы смотрите в прямом эфире дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 15-му избирательному округу: Гольяново, Метрогородок и часть района Северное Измайлово. Проблемы именно этих районов сегодня обсуждаем с кандидатами, зарегистрированными по этому округу.

И сейчас у нас раунд вопросов и ответов, опять же, согласно проведенной жеребьевке. Итак, начинаем. Вячеслав Душенко, у вас 30 секунд, чтобы задать свой вопрос Максиму Тимонину, а у вас минута на ответ. Пожалуйста, слушаем.

Вячеслав Душенко: Максим, я хотел прежде всего сказать, что надо говорить о конкретных вещах. Вот с сегодняшнего дня уже начинается предварительное голосование, и все те вопросы, которые сейчас могут быть сфальсифицированы, все те голоса, которые сейчас могут быть сфальсифицированы, нужно будет проконтролировать. Я хорошо знаю и ваших представителей в комиссиях, как, вы считаете, взаимодействие должно быть организовано?

Ведущая: Спасибо. Если вопрос понятен, то Максим Тимонин отвечает. У вас минута, пожалуйста.

Максим Тимонин: У нашей партии принцип: мы сотрудничаем со всеми здоровыми силами по контролю выборов. Мы готовы предоставлять оперативную информацию по каким-то нарушениям, обмениваться с вашими представителями, представителями других партий, совместно помогать в судах, потому что, как показывает опыт, цинизму власти в данном случае нет предела.

И поэтому я прямо в прямом эфире говорю: мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям, чтобы обеспечить честные выборы – и досрочные, и в дальнейшем.

Ведущая: У вас есть еще 30 секунд, чтобы как-то еще обозначить планы КПРФ, партии КПРФ в этой Думе.

Максим Тимонин: Я могу так сказать: в этой Думе мы должны сломать монополию партии власти на принятие законов и иных мер. Они должны научиться не просто штамповать свои предложения какие-то, а слушать другие силы и простых людей.

Ведущая: Благодарю вас, это был ответ Максима Тимонина. Теперь очередь переходит к вам, у вас 30 секунд эфирного времени на вопрос к кандидату Алексею Крапухину, а у вас минута на ответ, в том же порядке. Пожалуйста.

Максим Тимонин: Алексей, если посмотреть на столичные магазины, эти крупные торговые сети, то значительная часть продуктов питания – импортные, по значительным ценам, прошедшие много этажей посредников. Наша партия выдвигает лозунг продовольственной независимости и безопасности города, потому что у нас есть много независимых подмосковных производителей. Мы считаем, нужно сеть государственных магазинов по твердым ценам поддерживать.

Ведущая: Спасибо. Теперь отвечает Алексей Крапухин. Пожалуйста, время пошло.

Алексей Крапухин: Максим, я все-таки выступаю за преобладание рыночной экономики. Безусловно, государство должно иметь какие-то возможности для регулирования тарифов, но я бы хотел обратить внимание, кроме того, на то, что продукты у нас в магазинах очень некачественные, и нет должного контроля. Очень часто продукты иностранные значительно хуже и по вкусу, и по качеству вообще по отношению к отечественным. Правда, сейчас ввели санкции, но они должного эффекта не то что не принесли, а продукты у нас еще и жаль, так что все это, конечно, популизм власти. Поэтому, да, я считаю, что нужно давать какие-то, возможно, преференции для отечественных производителей, фермеров тех же самых, особенно частных фермеров, не крупных колхозных хозяйств, а небольших фермерских хозяйств, которые, практически не платя арендную ставку, могут реализовывать свою продукцию по доступным для москвичей ценам.

Ведущая: Благодарю вас за ответ. У вас возможность задать вопрос кандидату под № 1, и таким образом мы наш круг закольцуем. Итак, отвечает Вячеслав Душенко, вопрос задает Алексей Крапухин, 30 секунд и минута.

Алексей Крапухин: Да, я давно занимаюсь защитой культурного наследия в Москве. Я считаю, что Москва практически прошла точку невозврата, поэтому необходимо сохранять по максимуму вообще все исторические здания в Москве. Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях прошла информация от одного из муниципальных депутатов Пресненского района о том, что вы просили этого депутата согласовать снос двух домов на Пресне исторических (один конструктивистский, другой XIX века). Хотел бы узнать, действительно ли это так. Если так, то почему это произошло?

Ведущая: Спасибо, Алексей. Отвечает Вячеслав Душенко, пожалуйста.

Вячеслав Душенко: Отвечу очень коротко: нет, это не так. В прессе комментировалось это все. И я не вижу смысла разговаривать об этом в дальнейшем, тем более, что это не имеет отношения ни к конкретным выборам, ни к тем районам, которые мы здесь представляем, потому что и в Гольянове, и в наших других районах эта проблема наименее острая. У нас больше других проблем, связанных с коррупцией, с какими-то фальсификациями на выборах. И я считаю, надо сосредоточиться на них. Такой будет мой ответ.

Ведущая: В районе Гольяново есть проблема точечной застройки, о которой Алексей тоже говорил. С памятниками понятно.

Вячеслав Душенко: Эта проблема есть везде, но в наших районах она менее выражена. В наших районах больше проблем жилищно-коммунальных услуг, стоят более ярко.

Ведущая: Хорошо, у нас еще будет возможность об этом поговорить. Сейчас мы должны переходить ко второму раунду вопросов и ответов, пойдем в обратном порядке. Алексей Крапухин, кандидат под № 3, задает вопрос кандидату под № 2 Максиму Тимонину, и мы начинаем. 30 секунд и минута, пожалуйста.

Алексей Крапухин: Максим, к сожалению, так получилось, что нынешний депутат, который не пришел сюда, Андрей Метельский, он не так часто появляется в округе, ведет работу непонятно где. Хотелось бы задать вам вопрос: депутат должен больше работать на земле с жителями или должен сидеть в кабинете и заниматься законодательной и законотворческой деятельностью? И в связи с недавно принятым законом о том, что депутаты будут на общественных началах, как совмещать, как находить время между депутатской деятельностью и основной работой?

Ведущая: Благодарю вас. Отвечает Максим Тимонин, минута, время пошло.

Максим Тимонин: Отвечаю так. Депутат должен заниматься и тем и другим, делить время пополам, потому что действительно есть работа бумажная, надо формулировать правильно законы, и есть время для встреч с избирателями. А как делить время – в зависимости от того, какие на данный момент стоят проблемы. Что же касается непосредственно этой власти, я могу отметить только вопиющий цинизм. Человек, видимо, считает, что уже все предопределено, все решено, он может не появляться и не излагать свою позицию. Я лично как гражданин возмущен этой позицией, потому что на протяжении всех 20 лет, что я помню, очень редко какой представитель власти на дебатах появлялся.

Ведущая: Хорошо. Уже не успели задать свой вопрос, он касался деятельности ваших коллег по фракции в действующей Думе, действующих депутатов. Возможно, еще получится об этом поговорить. Сейчас вы можете задать свой вопрос кандидату под № 1 Вячеславу Душенко.

Максим Тимонин: У меня следующий вопрос. Поколение ветеранов войны уходит, но есть другое поколение, так называемое детей войны, которые застали войну в несовершеннолетнем возрасте, но потом на их плечи легла вся тяжелая жизнь по восстановлению страны после войны. Наша партия выдвигает инициативу по введению дополнительных льгот, но законы что на местном уровне, что на федеральном, тормозят. Как вы считаете, какие мотивы у действующей власти тормозить эту наши инициативу?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Вячеслав Душенко, время пошло, минута эфирного времени.

Вячеслав Душенко: Мотивы власти я, к сожалению, прокомментировать не могу, потому что к ней не отношусь. А что касается это инициативы, я о ней прекрасно знаю, и наш лидер Сергей Михайлович Миронов неоднократно выходил с подобными инициативами и комментариями. Они немного менялись по стилистике, по технике, но в принципе в этом мы абсолютно солидарны, поэтому вопрос очень нужный, очень правильный. У меня у самого дедушка – ветеран Великой Отечественной войны. В принципе, я и в Гольяново переехал за счет того, что дедушка и бабушка получили как ветераны войны эту квартиру в новом, строящемся микрорайоне тогда еще. Я в младшей школе перешел в этот район и считаю себя жителем с тех пор хорошего спального микрорайона, как сейчас говорится. Такой ответ.

Максим Тимонин: Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас, минута вышла. А теперь, Вячеслав, вы можете задать свой вопрос Алексею Крапухину. 30 секунд и минута, пожалуйста.

Вячеслав Душенко: Алексей, я бы хотел спросить у вас, какие действия вы сейчас проводите по контролю за досрочным голосованием?

Ведущая: Спасибо, переключаем таймер. Отвечает Алексей Крапухин. Минута пошла.

Алексей Крапухин: Да, от партии "Яблоко" уже работают в территориальных избирательных комиссиях, где, собственно говоря, проводится то самое досрочное голосование. Члены территориальной избирательной комиссии с совещательным правом решающего голоса. Поэтому я надеюсь, что мы сможем обеспечить постоянное дежурство и контроль в эти дни, когда действительно самые основные фальсификации могут произойти. В этом году, говорят, власть действительно решила таким образом сфальсифицировать, поэтому я согласен с вами, абсолютно точно надо следить.

Я также призываю всех избирателей приходить на выборы, потому что только массовое голосование исключит фальсификации. Если людей придет много, сфальсифицировать будет выборы невозможно. У меня уже сформирован корпус наблюдателей в Гольянове. Я вас призываю регистрироваться на сайте "Яблока" наблюдателями в район Метрогородок и в район Северное Измайлово. Это очень просто и не займет у вас много времени.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 15-го округа

Ведущая: Благодарю вас. Это был ответ Алексея Крапухина. Сейчас финальное слово, опять же в порядке жеребьевки, Вячеслав Душенко, пожалуйста, у вас минута эфирного времени.

Вячеслав Душенко: Спасибо. Сейчас действительно политика интересует очень много народу, и количество тех людей, которые вовлечены в этот процесс, постоянно растет. Это большое положительное действие, и надо делать все, чтобы наше общество понимало, что от тех решений политических, которые происходят у нас в городе и вообще в стране, зависит жизнь каждого конкретного человека, жизнь наших детей. У меня шестеро детей, и я хочу, чтобы они жили в той стране, за которую было бы не стыдно и которой можно было бы гордиться. Я вообще имею серьезную государственную позицию из-за своей биографии, поэтому, когда в 2007 году пришел в "Справедливую Россию", понимаю, что нужно не говорить, а пытаться делать те вещи, которые приведут к изменениям реальным в нашем обществе. А то, что в этот процесс вовлечены широкие массы сейчас, это стало модным, только помогает.

Ведущая: У вас достаточно подробный рассказ о себе, о своей биографии, но вы сказали, что будете концентрироваться на конкретных проблемах конкретного округа, и главная проблема связана с жилищно-коммунальным хозяйством, и у вас есть какие-то планы на этот счет. Какие именно, можете более подробно рассказать? Еще минута.

Вячеслав Душенко: Более подробно не получится в прямом эфире, но есть крупная управляющая компания – УК "Гольяново", с нее надо начинать. Прежде всего, начинать надо с людей, которые на местах должны принимать правильные решения, которые пойдут на пользу.

Ведущая: У вас есть конкретная программа как кандидата или вы придерживаетесь каких-то общих позиций, выработанных "Справедливой Россией"?

Вячеслав Душенко: Нет, у меня есть программа как кандидата, она опубликована, у меня на сайте есть. Она довольно-таки подробная, сейчас останавливаться на ней нет смысла.

Ведущая: У нас в этот раз проходят выборы по мажоритарной системе, то есть люди голосуют за конкретного человека, за депутата-одномандатника. А как вы считаете, почему должны проголосовать именно за вас независимо от вашей партийной принадлежности.

Вячеслав Душенко: Вся моя биография говорит о том, что я держу свои слова.

Ведущая: Спасибо. Мы продолжаем. 15-й избирательный округ, кандидаты в депутаты Московской городской Думы, районы Гольяново, Метрогородок и часть района Северное Измайлово. Финальное слово и минута эфирного времени у Максима Тимонина. Пожалуйста. Возможно, будут дополнительные вопросы.

Владимир Тимонин: Уважаемые москвичи, последние четверти века привели к тому, что в Москве сложилась ситуация колоссального социального неравенства. 10% богатых превышают по доходам 10% населения с низкими доходами примерно в 50 раз – это вопиющая несправедливость. Наша партия, отстаивая принципы социальной справедливости, не может с этим мириться, поэтому мы считаем, что вся политика должна быть направлена на его преодоление. Мы считаем, что Москва должна быть городом для всех москвичей, а не городом олигархов и богатых. У нас есть три принципа: Москва должна основываться на самостоятельном развитии собственной промышленности, должен быть повышен уровень демократизации, расширены права местного самоуправления, и обеспечен принцип социальной справедливости – пенсии, зарплаты, безработица должна быть преодолена, пенсии и зарплаты достигли достойного уровня.

Ведущая: Как планируете решать транспортную проблему, она одна из самых острых?

Владимир Тимонин: Приоритет необходимо отдать общественному транспорту. Подсчитано, что 50 человек в одном автобусе занимают площадь на два порядка меньше, чем 50 автомобилей. Прежде всего приоритет на общественный транспорт и строительство многоуровневых развязок для частного транспорта.

Ведущая: То есть вы планируете поддерживать то, что происходит сейчас, последние буквально два-три года?

Владимир Тимонин: Я планирую поддерживать все разумные начинания любых политических сил и даже власть, если она, наконец, пытается что-то делать. Но она спохватилась в последний момент, а мы об этом говорим, наверное, лет 15.

Ведущая: То есть развитие общественного транспорта вы поддерживаете?

Владимир Тимонин: Развитие общественного транспорта, безусловно, поддерживаю. Мы говорили об этом всегда.

Ведущая: Как вы оцениваете деятельность ваших коллег по партии в последнем составе Думы – три коммуниста?

Владимир Тимонин: Положительно. Безусловно, положительно.

Ведущая: Что они не смогли сделать?

Владимир Тимонин: Они не смогли дойти, наверное, до каждого москвича, в связи со своей малочисленностью.

Ведущая: Понятно, спасибо вам за ответ. Это был Максим Тимонин, кандидат под № 2, и переходим к Алексею Крапухину. И финальное слово, минута.

Алексей Крапухин: Дорогие москвичи, я каждый день сталкиваюсь с теми же проблемами, что и вы. Я каждый день задыхаюсь от грязного московского воздуха. Каждый день я прохожу с закрытыми глазами мимо этого автовокзала Щелковского, проблемы которого власти не решают и не хотят решать. Каждый день стою в пробках на Уральской улице, потому что метро, которое проектировалось еще в 80-е годы, не построено. Я вижу то беззаконие, которое сейчас происходит с Гольяновским парком, и которое планируют произвести с Сиреневым садом – застройку. Сейчас вместе с жителями мы боремся против застройки Гольяновского парка, приходите на наши акции. Мне кажется, что пришло время дать возможность новым людям, тем, которые действительно работают с москвичами и много лет уже доказали то, что они помогают, защищают права москвичей, дать им возможность поработать в Думе. А тех депутатов, которые в Московской городской Думе сидят исключительно в интересах исполнительной власти и, может быть, даже своего кошелька, их в Московской городской Думе не должно быть. Приходите на выборы 14 сентября. Голосуйте за "Яблоко".

Ведущая: Алексей, не так давно был опубликован рейтинг московских районов, где Гольяново был признан одним из самых неблагополучных и непривлекательных для жизни. Вы говорите о том, что за права молодежи, за права студентов. Чем привлечь молодежь? Что должно происходить в районе, в округе, чтобы людям было интересно и безопасно жить?

Алексей Крапухин: Во-первых, я бы хотел пояснить проблему с криминогенностью. Дело в том, что у нас это вопрос скорее федеральный, но московский депутат может это лоббировать. Дело в том, что у нас очень сильно сократилось количество патрулей – в два-три раза оно меньше нормы. Поэтому у нас люди просто, полицейские не справляются с работой, поэтому мне каждый день люди жалуются на шумные компании во дворе, которые не дают спать, на бомжей и наркоманов около Щелковского автовокзала и так далее. Для молодежи тоже, к сожалению, в Гольянове и в Метрогородке, особенно, молодежи негде заняться. Если в Гольянове есть хотя бы три культурно-оздоровительных комплекса, но не строится молодежный досуговый центр на месте кинотеатра "Урал", который обещали уже построить много-много лет назад. И теперь якобы после 2016 года он будет построен. А в Метрогородке нет физкультурно-оздоровительного комплекса крупного, недостаточно спортивных площадок во дворах, поэтому молодежи некуда себя просто деть.

Ведущая: Так что нужно сделать?

Алексей Крапухин: Необходимо развивать молодежную политику, необходимо наконец-то строить достаточное количество физкультурных комплексов, культурных комплексов. И необходимо, как я уже сказал, на федеральном уровне продвигать поправки в закон о полиции, чтобы увеличить нормативы по патрулям.

Ведущая: Вполне конкретные предложения. Господа, я вас благодарю за этот разговор. Я напомню, что в прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" были дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу по 15-му избирательному округу.