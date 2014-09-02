Расшифровка дебатов кандидатов от 41-го округа ("Москва Доверие")

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 41-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Олег Казенков ("Справедливая Россия"), Руслан Захаркин (ЛДПР), Петр Лемперт ("Гражданская платформа"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и "Радио Москвы" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Мы продолжаем. Сами выборы, еще раз напоминаю, состоятся 14 сентября – это будет единый день голосования. Всего будет избрано 45 депутатов, избираться они будут по мажоритарной системе. Кстати, 45 депутатов – это больше, чем в Думах прошлого созыва.

Сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты по 41-му избирательному округу, это районы Можайский, часть района Кунцево и часть района Фили-Давыдково. У нас прошла перед эфиром жеребьевка, именно в таком порядке сейчас стоят кандидаты, в таком порядке я буду представлять, пойдет приветственное слово, ну и дальше вопросы и ответы.

Итак, кандидат №1 – Олег Казенков. Олег, здравствуйте.

Олег Казенков: Здравствуйте.

Ведущий: Кандидат №2 – Руслан Захаркин. Здравствуйте.

Руслан Захаркин: Здравствуйте.

Ведущий: И кандидат №3 – Петр Лемперт. Петр Иванович, здравствуйте.

Петр Лемперт: Здравствуйте.

Избирательный округ № 41 Районы: Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково Кандидаты:

Александрова Мария Александровна.

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в Государственном академическом Большом театре России. Занимает должность ведущего мастера сцены, прима-балерина. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Захаркин Руслан Игоревич.

Родился в 1992 году, живет в Москве. Студент Московского государственного университета. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Казенков Олег Юрьевич.

Родился в 1975 году, живет в Москве. Работает в адвокатском бюро города Москвы "Норма". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лемперт Петр Иванович.

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ КШИ "Навигацкая школа". Занимает должность исполняющего обязанности директора. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Поселенов Павел Александрович.

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в некоммерческой организации Благотворительный фонд "Строим будущее". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тупикин Дмитрий Васильевич.

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". Занимает должность заместителя директора по общим вопросам. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".



Ведущий: Итак, по полторы минуты сейчас есть у вас для приветственного слова. Единственное, что я не представился: Илья Федоровцев, всем здравствуйте, еще раз вам.

Итак, Олег, у вас сейчас будет полторы минуты на приветственное слово: рассказать о себе, о своей предвыборной программе, что будете делать, если станете депутатом Московской городской Думы. Прошу.

Олег Казенков: Здравствуйте. Меня зовут Олег Казенков, я – кандидат в депутаты от районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково. Я – координатор общественного движения Западного округа "Дублеру.нет". Выдвинут инициативными группами наших районов, и моя кандидатура была поддержана партией "Справедливая Россия".

Я считаю, что основная задача любого депутата, основная задача любого избранника из народа – защищать интересы именно тех жителей, которые его избрали. Я не понимаю, что такое на сегодняшний день общие интересы. Общими интересами города, общими интересами горожан постоянно прикрываются и постоянно пытаются протащить какие-то градостроительные проекты.

Эти проекты являются, на мой взгляд, вредными для наших районов, они не продуманы. И самое главное, что нас, жителей районов, не спрашивают, когда строят эстакаду на Можайском, когда пытаются построить северный дублер Кутузовского проспекта, когда пытаются построить ту либо иную дорогу под нашими окнами, под окнами горожан, под окнами москвичей.

В основном все предлагают благоустройство дворов. Все говорят о том, что необходимо заботиться о комфортном городе, – это все понятно, это очень важно. И я как будущий (надеюсь) депутат буду, безусловно, об этом заботиться. Но самое главное, на мой взгляд, - это защитить наши районы от необдуманных градостроительных экспериментов, которые являются, на мой взгляд, ошибками. Мы собрали 20 тысяч подписей – нас город не услышал.

Я считаю, что если мы все придем на участки, если мы проголосуем, то тогда нас услышат, и тогда наши права будут защищены. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было приветственное вступительное слово от Олега Казенкова. Мы идем дальше. Кандидат №2 - Руслан Захаркин. Прошу, Руслан, ваше время.

Руслан Захаркин: Здравствуйте, дорогие жители районов Можайский, Кунцево и Фили-Давыдково. Меня зовут Захаркин Руслан. Я выдвинут мощнейшей политической структурой нашей страны – ЛДПР. И только, если вы заметили, у меня стоит флажок и партийная символика. Все остальные не хотят показывать свою принадлежность к партии.

Мне 21 год. Я – самый молодой кандидат в депутаты в нашем избирательном округе. Окончил местную школу 587 на Можайском шоссе. Ныне – студент пятого курса Юридического института МИДа под руководством президента нашего института Духно Николая Алексеевича. Вступил в партию в 2013 году. Проявил себя, меня поддержал высший совет ЛДПР и Владимир Вольфович Жириновский как лидер ЛДПР. И сейчас я – ваш кандидат. Занимаюсь спортом, имею третий спортивный разряд по русскому жиму. Также имею ряд научных статей на политическую и юридическую тематики. Организую бесплатные открытые тренировки для молодежи с 2012 года.

У нас самая молодая команда кандидатов в депутаты от ЛДПР, самая лучшая народная программа, которую мы все писали под наши районы. У нас очень много проблем: шумовая политика нарушена, всякие развалы с арбузами, с дынями, и продовольственная безопасность. Это лишь ряд проблем. Поэтому 14 сентября все на выборы! За Захаркина! За ЛДПР! За новую силу! Нашему парламенту нужна новая власть. Только ЛДПР! За молодежь! За нас! Мы победим!

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Руслана Захаркина. Идем дальше. Теперь полторы минуты есть у Петра Лемперта. Прошу, Петр Иванович.

Петр Лемперт: Дорогие уважаемые телезрители и жители районов Можайский, Кунцево и Фили-Давыдково, я в настоящее время возглавляю Навигацкую школу, которая расположена по адресу: улица Кастанаевская, дом 59. Я воспитываю ваших детей, я воспитываю детей жителей наших районов, попавших в трудную жизненную ситуацию, одиноких матерей. Я прививаю им любовь к Отечеству, готовлю их к государственной и гражданской службе. Я – за безопасный и комфортный город для проживания нас всех в городе Москве.

В области культуры - хотелось бы, чтобы культурные центры находились в каждом районе в шаговой доступности. Спортивные сооружения - чтобы крупные спортивные сооружения были доступны для жителей и они могли бы бесплатно тренироваться в них под руководством современных тренеров. Я – за доступную и качественную медицину.

Я напоминаю, что Москва – это порт пяти морей, и необходимо постоянно об этом помнить и использовать. Я – за достойное кадетское образование. Я – за профессиональный парламент, за профессиональных депутатов. Я – за крепкую исполнительную власть в городе Москве в лице правительства Москвы. Спасибо.

Дебаты кандидатов 41-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Ведущий: Спасибо, Петр Иванович. Вступительное слово от Петра Лемперта. И мы переходим ко второму раунду, это вопросы и ответы непосредственно. В таком же порядке мы пойдем, а потом еще успеем в обратном порядке. Итак, Олег Казенков, сейчас вы задаете вопрос, на вопрос у вас есть 30 секунд. Рекомендую это время полностью выбрать, чтобы как-то дополнительно свою позицию еще изложить. И ровно минута будет на ответ у Руслана Захаркина. Прошу.

Олег Казенков: Руслан, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, основные проблемы наших трех районов, от которых вы планируете избраться, и ваше отношение к тем самым градостроительным экспериментам, которые над нами проводятся: к северному дублеру Кутузовского проспекта, к эстакаде на Можайке, к попытке реконструировать Рублевское шоссе?

Ведущий: Спасибо. Вполне конкретные точки обозначены. Прошу.

Руслан Захаркин: Спасибо большое за вопрос. Ну что тут можно сказать, нас, москвичей, никогда не спрашивают, что делать. Всегда сразу какой-то законопроект, его принимает Мосгордума, потому что там большинство – "Единая Россия", мэрия поддерживает. И жителей не спрашивают, начинают делать эту эстакаду.

Например, есть яркая проблема – Сколковское шоссе, дом 13: там проходит Северо-Западная хорда. Как отодвинуть ее – непонятно, а людям надо жить сейчас. Это очень неудобно для жизни. Отношусь я крайне негативно, я это подчеркиваю, потому что меня, как жителя, лично не спрашивали. Я думаю, вас тоже не спрашивали, так как вы собирали подписи, и являетесь, ну, в движении "Дублеру.нет", вас тоже не слушали: 20 тысяч подписей собрали – и они никуда, видите, не годились.

Поэтому моя задача как кандидата в депутаты, если я изберусь и стану депутатом Московской городской Думы, я буду обязательно учитывать мнение москвичей и постараюсь максимально убрать вот эту хорду, которая мешает всем. Поэтому 14 сентября – за Захаркина! За ЛДПР!

Ведущий: Спасибо. Отвечал Руслан Захаркин. Руслан, теперь вы задаете вопрос, а отвечает Петр Лемперт.

Руслан Захаркин: Здравствуйте.

Петр Лемперт: Здравствуйте.

Руслан Захаркин: Хотел бы задать вам вот такой вопрос конкретный: улица Гвардейская, это Можайский район, как вы видите судьбу пятиэтажек, несносимых серий, дома с 4-го по 12-й? Потому что там очень много пятиэтажек, они в ветхом состоянии. В сносимые серии они не вошли, у людей очень плохие бытовые условия. Конкретно ваши действия на посту депутата, если вас изберут, что вы сделаете, как вы поможете людям?

Ведущий: Спасибо. Хочу сделать небольшую ремарку: очень хорошо, что вопрос конкретный, с конкретными номерами домов, касательно непосредственно вашего округа. Мы не лезем в Россию, в геополитику, на Украину, и так далее. Касательно как раз округа. Спасибо.

Руслан Захаркин: Надо на землю спуститься.

Ведущий: Да, спасибо. Прошу.

Петр Лемперт: Спасибо. Это очень хороший вопрос. Очень жаль, что у нас нет представителя группы компаний "ПИК" - Павла Поселенова.

Руслан Захаркин: Полностью согласен.

Петр Лемперт: Он бы, очевидно, нам более конкретно рассказал, что существуют определенные проекты по реконструкции этих домов, и эти проекты уже опробованы не только у нас, в России. Они опробованы в Германии, где находилась группа советских войск, в Германии, и где существует немецкий проект именно по реконструкции домов, несносимых пятиэтажек. В результате этой реконструкции появляются совершенно новые с эркерами дома, с лифтами и с прекрасной дворовой территорией.

Я думаю, что эти проекты надо рассмотреть и внедрять в нашу жизнь, иначе ничего приличного не получится.

Ведущий: У вас остается 20 секунд. У вас есть какие-то конкретные шаги, как это можно все-таки претворить в жизнь?

Петр Лемперт: Я думаю, что это необходимо, прежде всего, согласовывать с жителями, потому что, несмотря на то, что проводится согласование всех проектов, потом результаты становятся печальными.

Ведущий: Провести референдум, общественные слушания?

Петр Лемперт: Да, совершенно верно.

Ведущий: Спасибо. Петр Иванович, теперь вы задаете вопрос для Олега Казенкова. Прошу.

Петр Лемперт: Олег, у меня такой вопрос: сейчас в отношении России проводятся санкции. Как вы смотрите, что бы мог сделать малый и средний бизнес в условиях введения санкций против Российской Федерации? Это относительно продовольственной безопасности, как вы говорили.

Ведущий: Спасибо.

Олег Казенков: Спасибо за вопрос. Это вопрос совершенно не относится к нашим местным проблемам, но тем не менее на него надо ответить. Я считаю, что основная задача тут не малого бизнеса, основная задача здесь государства - поддержать тот самый малый бизнес и тот самый средний бизнес, который поможет нам преодолеть любые санкции. Я думаю, что если государство будет занимать правильную линию, если государство будет поддерживать малых предпринимателей, московских предпринимателей, средних предпринимателей в стране и в Москве, то тогда никакие санкции нашей стране будут не страшны.

Петр Лемперт: Спасибо.

Ведущий: Петр Иванович, у вас оставалось несколько секунд еще на один вопрос, может, успеете еще задать? А у вас как раз остается время на ответ - 30 секунд. Если есть, прошу, такой короткий.

Петр Лемперт: У вас наверняка есть дети, у ваших друзей есть дети. Как вы относитесь к кадетскому образованию?

Ведущий: Отлично. Прошу.

Олег Казенков: Я прекрасно отношусь к кадетскому образованию. У меня, естественно, есть дети, сын и дочь. Я считаю, что любой мужчина в нашей стране в обязательном порядке должен служить в армии, если позволяет здоровье и позволяют жизненные обстоятельства. И я считаю, что кадетское образование, безусловно, для подрастающего поколения очень важно.

Ведущий: А сына отдали бы в кадеты?

Олег Казенков: Да.

Ведущий: А сейчас ему сколько лет?

Олег Казенков: Сейчас еще маленький.

Ведущий: Спасибо. Петр Иванович, теперь вы задаете вопрос, мы идем по второму, получается, кругу, поэтому теперь ваш вопрос для Руслана Захаркина.

Петр Лемперт: Руслан, вы говорите, что занимаетесь в спортивной секции.

Руслан Захаркин: Открытые тренировки бесплатные.

Петр Лемперт: Да, открытые тренировки. Я хотел бы вас спросить, в каких учебных заведениях и на каких площадках вы это проводили и каков результат?

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 41-го округа

Ведущий: Спасибо. Минута, прошу.

Руслан Захаркин: Спасибо вам за конкретный вопрос, что мы возвращаемся именно к территориям наших районов. Самое главное – это здоровье подрастающего поколения, как его духовное, так и спортивное воспитание. Конкретно я провожу бесплатные открытые тренировки не в учебных заведениях, например, как в вашей школе, а конкретно на той площадке, к созданию которой я приложил руку. Это Вересаева, 14, это площадка для силовых упражнений на турниках и брусьях. Ходит молодежь от 20 до 30 человек, помню, что приходило почти что 50. Какой итог? Кто-то бросил курить, кто-то бросил пить пиво, кто-то избавился от компьютерной зависимости, теперь они занимаются спортом, читают книги очень умные, я советую им читать исторические книги, потому что историю Руси надо знать. Я думаю, вы прекрасно знаете, что у нас очень богатый день воинской славы. Например, сегодня хочу всех поздравить – сегодня День патрульно-постовой службы, Вторая мировая война закончилась сегодня и День гвардии. Поэтому за Захаркина, за ЛДПР!

Ведущий: Спасибо. Петр Иванович, у вас оставалось время. Возьмете к себе Руслана проводить какие-то открытые тренировки в вашу школу?

Петр Лемперт: Да, мы его приглашаем, кстати.

Ведущий: Отлично. Пойдете?

Руслан Захаркин: Пойду, в прямом эфире – пойду.

Ведущий: Здесь и договорились. Мы идем дальше. Руслан, теперь вы задаете вопрос для Олега Казенкова.

Руслан Захаркин: Олег, еще раз здравствуйте. Мой конкретно к вам вопрос. Вы знаете, что с октября у нас в платежке появится новая графа – за капитальный ремонт.

Олег Казенков: Да, знаю.

Руслан Захаркин: Но эти деньги пойдут не на счет конкретного дома, а в общий котел и отследить их будет очень сложно. Как вы думаете, это правильно или нет? И что бы вы сделали, став депутатом Московской городской Думы, чтобы внести в данный закон поправку, чтобы было все на конкретный счет, потому что это ведь теневая экономика.

Ведущий: Что делать с котлом?

Олег Казенков: Спасибо за вопрос. Для того чтобы поправить закон, я бы внес поправку. Безусловно, та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в ЖКХ Москвы, тот беспредел, которые творят управляющие компании самого разного уровня, нуждается в коррекции. Я считаю, что реформирование законодательства не на федеральном уровне, а на московском уровне давно назрело. Основная проблема – это то, что управляющие компании на сегодняшний день лишены всякого контроля, город не справляется со своими задачами и, по большому счету, попустительствует тому, что управляющие компании в разном виде обирают простых москвичей. Это, безусловно, плохо.

То, что в платежку будут включены платежи за капитальный ремонт, я лично считаю, что это приведет к очередному обиранию простого населения. Деньги будут собраны, деньги будут украдены, и потом никто никогда за это не ответит. Это было уже не раз в нашей истории и, к сожалению, эта история повторяется.

Будучи депутатом, я буду, безусловно, принимать все меры к тому, чтобы, самое главное, управляющие компании города Москвы были поставлены под жесткий контроль, и чтобы ответственность была неминуема.

Ведущий: Спасибо, Олег, и теперь вы задаете вопрос, завершая круг. Отвечает Петр Лемперт. Прошу.

Олег Казенков: Петр Иванович, скажите, пожалуйста, мне бы хотелось узнать ваше личное отношение к проекту северного дублера, раз уж о нем зашла речь, и к проекту эстакад, которые планирует город построить от метро "Кунцевская", построив рядом с этими эстакадами торговый центр, бизнес-центр на 80 тысяч квадратных метров и метро "Славянский бульвар". Насколько я знаю, Навигацкая школа практически в полном составе, ваш педагогический состав проголосовал за эти эстакады. Вот я хотел бы знать ваше личное отношение к этому проекту.

Петр Лемперт: Встречаясь с жителями, я все время говорю, что необходимо проекты согласовывать по месту с населением, потому что очень хорошо, что открыта Можайская эстакада, но это безобразие, что 40-50 метров от эстакады до жилых домов. И, кстати, люди высказывали какое мнение? Мы жили в элитном районе, мы покупали дорогостоящие квартиры, а теперь мы живем, по существу, на шоссе. В некоторых местах там вообще до 10 метров и менее. Поэтому остается что только? Сейчас, конечно, эстакаду не снести, ничего не сделать. Значит, надо заботиться об экологии, о снижении уровня шумности, о безопасности, потому что любая аварийная ситуация - и машина может вылететь на огромной скорости неизвестно куда. Поэтому я думаю, что вопросы безопасности на этих трассах, вопросы экологии и снижения шумности, зеленых насаждений – это основные вопросы, что необходимо делать.

Олег Казенков: Уточняющий вопрос. Не к построенным, а к тем, которые планирует город построить, ваше отношение?

Петр Лемперт: Я думаю, что нужно пересмотреть эти проекты, их нужно заморозить.

Ведущий: Спасибо. Мы прошли второй круг вопросов и ответов. Уважаемые кандидаты, у нас остается время и на финальное слово, и на небольшие вопросы от меня. Пойдем в том же порядке.

Ведущий: Отвечает Олег Казенков. Олег, вы во вступительном слове говорили, что жителей не спрашивают, но не только вы, многие депутаты говорят, что нужно проводить общественные слушания и прочее. Вы, предположительно, стали депутатом Московской городской Думы. Как вы конкретно в своем районе предполагаете это делать или же пытаться продавить на уровне всей Москвы?

Олег Казенков: Я планирую это делать и в своих районах, естественно, и на уровне всего города. Для города, я считаю, необходимыми являются поправки к законодательству, которые предусматривают права местных жителей определять то, что будет в их районе. Будет ли это местный референдум, будут ли это публичные слушания (не те публичные слушания, которые сейчас, клоунские, шутовские слушания, к которым город никогда не прислушивается практически), будут ли это нормальные слушания, по сути, голосование, будет ли это какая-то иная форма народного изъявления, но, самое главное, люди, которые живут в своем районе, имеют право определять то, что будет в этом районе. Кода нам говорят, что интересы миллионов москвичей требуют у нас построить под окнами дорогу, интересы миллионов москвичей требуют построить у нас магистраль во дворе практически, я не понимаю этого. Я считаю, что это неправильно, и что интересы жителя должны превалировать, они должны быть над интересами абстрактного большинства города, большинства москвичей, большинства горожан. Не потому что я не уважаю большинство москвичей, а потому что считаю, что приоритет должен быть именно у местных жителей.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Олега Казенкова. Кандидат №2 Руслан Захаркин. Руслан, я на две части свой вопрос разделю. На первый попрошу вас ответить быстро, на второй можно чуть подольше. Во-первых, скажите мне, почему представители вашей партии постоянно хотят запретить бахчевой развал (арбузы и дыни)? Владимир Вольфович не любит есть арбузы? Мне хочется понять, потому что почти каждый кандидат об этом говорит. Это первая часть вопроса. А вторая – кроме спорта мы много говорим о транспорте. Обозначьте какие-то конкретные три проблемы транспортные в вашем округе.

Руслан Захаркин: Хорошо. Спасибо вам большое за вопрос. Почему арбузы и дыни? Вы сходите на любой развал арбузов. Примерно наш кунцевский рынок, вы все прекрасно знаете, где он находится. Проверьте нитратометром – зашкаливают вредные вещества. Поэтому это позиция партии.

Ведущий: Перенести куда-то эти развалы или вообще убрать?

Руслан Захаркин: Убрать развалы вообще. Нас травят каждый день и каждый час. Главное у нас – безопасность граждан, и шумовая, и продовольственная и так далее. И вторая часть вашего вопроса. Конкретно три проблемы. Первая – очень мало ходит 825-й автобус, который соединяет Сколковское шоссе с метро "Молодежная". Вторая – нужно поговорить с 95-м кварталом, мои коллеги прекрасно знают, возможно, по поводу строительства метро, либо какой-нибудь развязки. И третья – транспортная проблема будет, из центра нужно убирать все на периферию. И Госдума уже переносится в Нижние Мневники…

Ведущий: Спасибо.

Руслан Захаркин: …по инициативе ЛДПР.

Ведущий: Спасибо. Идем дальше. Петр Иванович, теперь вопрос для вас. Во вступительном слове вы упоминали, если сможете за минуту, на две части хотелось бы вопросы разделить. Вы про медицину сказали, что бы вы изменили в этой сфере? И порт пяти морей, вот это меня, конечно, больше всего интересует. Это, конечно, ваша тематика, понимаю, но вот как – да, Москва – порт пяти морей, но, что бы вы изменили? Много говорят, что Москва-река – это артерия еще одна, транспортная опять же артерия. Может быть, в этом направлении что-то сделаете?

Петр Лемперт: Спасибо большое за замечательный вопрос. По медицине я хочу сказать, что все мы сейчас видим, что происходит реформа в медицине, однако, безусловно, жалоб очень много на этот счет. Я придерживаюсь такого мнения, и партия "Гражданская платформа" придерживается такого мнения, что необходимо создать медицинские стандарты и необходимо соблюдать протоколы лечения наших больных, так, как делается во всем мире.

По порту пяти морей. Это одно из достижений Петра I и дальнейшего развития всего нашего государства. Дело в том, что речной и морской флот у нас, к сожалению, находятся в упадке, но возрождается. И несколько направлений. Первое – Москва-река – это замечательная артерия, которую необходимо уже предусмотреть и использовать как транспортную, резервную артерию к чемпионату мира 2018 года, который будет в Москве. Если мы этот вопрос упустим, то мы просто задохнемся в транспортном потоке.

Ведущий: Болельщики пустятся вплавь.

Петр Лемперт: Да.

Ведущий: Спасибо. Теперь мы переходим к следующему шагу – это заключительное слово от каждого кандидата. Еще раз напомню для зрителей, что у нас в студии кандидаты в депутаты по 41-му избирательному округу. Итак, № 1 – Олег Казенков, прошу, ваша минута на финал.

Олег Казенков: У нас очень много сегодня было сказано о транспортных проблемах округа. К сожалению, наши проблемы не исчерпываются транспортом. Я живу на улице Герасима Курина. Я прекрасно знаю, если не в каждом дворе, то в каждом квартале наши проблемы. Это МФЦ "Кунцево", это закрытие 72-й больницы, это ужасающее положение в 71-й больнице. Это та катастрофа, которая творится у нас в поликлиниках, когда к каждому специалисту мы должны посетить две, а то и три поликлиники. Это пятиэтажки, которые надо сносить, и те пятиэтажки, которые являются не сносимыми. Наши проблемы, к сожалению, повторюсь, не исчерпываются транспортными проблемами, но транспортные проблемы – это то, над чем, я считаю, необходимо работать в первую очередь. Потому что толку от того, что у нас будет благоустроенный двор и от того, что у нас будет хорошая детская площадка, если рядом с этой детской площадкой будет десять полос автомагистрали, к сожалению, толку от этого не будет. Поэтому я призываю всех прийти 14 сентября на выборы и сделать правильный выбор. Вот только тогда у нас появляется шанс на нормальную жизнь в наших районах. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Есть еще деятели, позволю себе замечание, которые на детскую площадку автомобили ставят, к сожалению.

Олег Казенков: К сожалению, да.

Ведущий: Олег Казенков, финальное слово. Теперь Руслан Захаркин, прошу.

Руслан Захаркин: Дорогие жители районов Кунцево, Фили-Давыдково, Можайский, 14 сентября будет решаться судьба не только наших районов нашего округа административного, но и всей Москвы в целом, поэтому призываю вас: все приходите на выборы, поддержите кандидатов от ЛДПР. Нас еще ни разу не было в Московской городской Думе. И посмотрите, прошлый созыв – 35 депутатов: 32 – партия власти, 3 депутата – представители левых фракций. И что сделали? Ничего не сделали. Правильно сказал мой оппонент, что у нас очень много проблем – транспорт, шумовая безопасность, природный заказник долины реки Сетунь, который все реконструируется, и ничего там не делается, нужно очистительные работы проводить, досуг, многофункциональный центр в Кунцево открыть – очень много проблем, которые будет решать ЛДПР, потому что у нас самая мощная команда. И выборы должны быть только по партийным спискам, а не одномандатники (специально партия власти сделала). 14 сентября - за Захаркина, за ЛДПР, за новую силу. Только мы изменим и сделаем нашу жизнь лучше. Уважаемые москвичи, спасибо.

Ведущий: Спасибо. Руслан Захаркин, финальное слово. И Петр Иванович, прошу. Петр Лемперт, теперь ваше время.

Петр Лемперт: Спасибо. Уважаемые жители районов Можайский, Кунцево и Фили-Давыдково, я возглавляю Навигацкую школу, я ежедневно воспитываю ваших детей в духе патриотизма и готовности к служению Отечеству. На Мазиловском пруду мы из них воспитаем настоящих граждан России. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Финальное слово от Петра Лемперта. Сегодня, я так понимаю, потенциально вам одного еще воспитанника нашли.

Петр Лемперт: Да, безусловно.

Ведущий: Спасибо. Уважаемые кандидаты, желаю вам, конечно, удачи в оставшейся предвыборной борьбе и, безусловно, на выборах. Спасибо за то, что пришли на дебаты.

Еще раз напомню, что у нас прошли дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу от 41-го избирательного округа. Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" и "Радио Москвы" завтра в 10.00.