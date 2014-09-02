Расшифровка дебатов кандидатов от 6-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 6-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 6-го избирательного округа. Участие в них приняли Борис Елисеев ("Справедливая Россия"), Сергей Григоров ("Яблоко"). Позже к кандидатам присоединилась Тамара Лопарева (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Они будут проводиться по мажоритарной системе, всего будет избрано 45 депутатов.

Сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты по 6-му избирательному округу, это районы Головинский, Левобережный, Ховрино и часть района Западное Дегунино. Представляю сейчас наших кандидатов, не все в студии, еще один человек может подойти.

Итак, №1 – Борис Елисеев. Борис Петрович, здравствуйте.

Борис Елисеев: Добрый день.

Ведущий: №2 – Сергей Григоров. Здравствуйте, Сергей.

Сергей Григоров: Доброе утро.

Ведущий: И может подойти еще, в процессе эфира, буквально, как мне подсказывают, с минуты на минуту, Тамара Лопарева. Будем ждать и впишем ее в нашу механику дебатов. Меня зовут Илья Федоровцев, еще раз здравствуйте. Мы начинаем.

Итак, вначале у каждого кандидата будет приветственное слово – полторы минуты. Борис Петрович, вы первый, в порядке жеребьевки. Прошу, полторы минуты на ваше представление.

Избирательный округ № 6 Районы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино Кандидаты:

Бабкина Надежда Георгиевна.

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" . Занимает должность художественного руководителя - директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия". Барынина Надежда Сергеевна.

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Григоров Сергей Геннадьевич.

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Елисеев Борис Петрович.

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Занимает должность ректора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Лопарева Тамара Михайловна.

Родилась в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Борис Елисеев: Добрый день, уважаемые избиратели. Меня зовут Елисеев Борис Петрович. Я работаю ректором Московского государственного технического университета гражданской авиации. Я беспартийный, но меня выдвинула партия "Справедливая Россия". Мне 57 лет, я – доктор, профессор. Мои предки жили на протяжении 300 лет в Дмитровском районе Московской области, в Москве, но, увы, в 1936 году моего дедушку, Ивана Ивановича Елисеева, репрессировали, и мне удалось вернуть нашу семью в Москву спустя много лет.

Ведущий: У вас еще целая минута, вы можете основные пункты своей программы.

Борис Елисеев: Да, пожалуйста. Моя программа, в сущности, не отличается от программ моих уважаемых коллег, набор весьма традиционный: это и расселение в новое жилье населения района; это и создание доступной среды для пенсионеров, инвалидов; это строительство новых школ, новых поликлиник, детских садов; это также создание магазинов шаговой доступности.

Но особое внимание я хотел бы уделить развитию системы транспортного комплекса Москвы, оптимизации этой системы. Вторая проблема, которая мне очень близка, - это проблема высшего профессионального образования в частности, да и всей системы образования Москвы в целом.

Ведущий: Спасибо. Это было приветственное слово от Бориса Елисеева. Мы переходим сейчас дальше, кандидат №2 – это Сергей Григоров. Сергей, прошу, полторы минуты у вас есть.

Сергей Григоров: Добрый день. Я - Сергей Григоров. Родился на Фестивальной улице, этот округ для меня родной. Свыше 10 лет я проработал учителем истории, сейчас являюсь старшим научным сотрудником Центра экономических и политических исследований.

Москва задыхается. Разрастается, превращается в какой-то такой гигантский муравейник с модными теперь велодорожками, в такой плац во главе с чиновниками. Я очень уважаю тех главных врачей, директоров школ, директоров театров, которые на этих выборах идут в Московскую городскую Думу, но у этих людей основная работа, и свою зарплату они получают у чиновников. Как тогда они, находясь в законодательном органе, городской Думе, зависимые люди смогут контролировать городскую власть, правительство города Москвы?

Я иду в Московскую городскую Думу, чтобы главным был москвич, человек, а не чиновник. Надо вернуть представительство москвичам, чтобы Московскую городскую Думу формировали жители, а не начальство. Выберем Мосгордуму, неподвластную чиновникам.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 6-го округа

Ведущий: Спасибо. Приветственное слово, самопрезентация от Сергея Григорова. Тамара Лопарева, еще один наш кандидат, пока не подошла, но все-таки еще может подойти, и если это все-таки случится, мы дадим, конечно, ей время на приветственное слово, и будем ее непосредственно включать в наши дебаты.

Уважаемые кандидаты, давайте сейчас перейдем к раунду вопросов и ответов. Давайте сделаем так: по два вопроса от каждого будет своему оппоненту, то есть вопрос - ответ, вопрос – ответ. Потом уже решим, что нам делать дальше: либо Тамару Лопареву как-то подключать, либо я буду задавать вам вопросы.

Итак, Борис Петрович, вы первый, вы задаете вопрос, у вас есть 30 секунд на этот вопрос, для Сергея Григорова. Прошу.

Борис Елисеев: Спасибо большое. Уважаемый господин Григоров, я знаю, что в вашей программе есть очень сильная позиция – это развитие промышленного производства, это развитие предпринимательской деятельности в городе, в нашей столице. Что, на ваш взгляд, препятствует, и что бы вы хотели сделать для развития предпринимательской деятельности? Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Сергей Григоров: Да, действительно, у нас в округе и вообще в Москве очень серьезная проблема с тем, что правительство города Москвы почему-то считает, что против малого бизнеса, против магазинов шаговой доступности можно вести политику в интересах крупных торговых сетей, крупного бизнеса. И связано это с тем, что, наверное, московские власти не считают этот сегмент очень важным для Москвы. Хотя именно они дают много рабочих мест, платят налоги в городской бюджет и осуществляют важную социальную функцию для москвичей.

Что нужно делать? Нужно, во-первых, отдать вопросы размещения торговых объектов, полномочия, местным органам власти. Именно они должны знать, где что должно размещаться. И второе: для малого и среднего бизнеса нужно вводить льготную арендную плату недвижимости в городе Москве.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Сергея Григорова. Сергей, теперь вы, в обратном порядке идем, задаете вопрос для Бориса Елисеева. Также: 30 секунд и минута.

Сергей Григоров: Борис Петрович, вы сказали, что являетесь специалистом в области высшего образования, но в полномочиях Московской городской Думы нет вопросов, почти нет, вопросов, которые бы занимались вопросами высшего образования. Но есть полномочия в области среднего образования. Какие проблемы среднего образования вы видите в городе Москве?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Сергей Григоров: Да, благодарю вас. Видите ли, система образования гораздо сложнее. Это не только высшее образование, это и начальное профессиональное, и среднее профессиональное образование, о котором вы говорите. Да, действительно, необходимо разобраться, - вообще сколько муниципальных учебных заведений существует, которые готовят специалистов среднего технического образования, профиля, по каким программам их готовят, и насколько эти специалисты востребованы в Москве вообще. Возможно, часть из них можно перепрофилировать, возможно, часть передать вузам.

Дело в том, что наш вуз – это вертикально интегрированный комплекс, в который входит уже пять средних технических колледжей. И мы успешно готовим специалистов, в том числе и для московского авиационного узла. Например, подмосковный егорьевский колледж: он выпускает порядка 400 человек, все они уходят работать в "Домодедово".

Я разделяю вашу озабоченность, я знаю, что вы – профессиональный педагог, и здесь необходимо посмотреть со стороны объединения школ, как это все может быть интегрировано.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Бориса Елисеева. И к нам пришел третий кандидат, это Тамара Лопарева. Тамара Михайловна, если я не ошибаюсь, вот ваша стоечка, проходите, пожалуйста. Здравствуйте.

Тамара Лопарева: Доброе утро. Мы пройти буквально успели только один раунд вопросов и ответов, поэтому сейчас у вас будет полторы минуты для приветственного слова, для презентации себя. Рассказывайте о своей программе, о себе. Прошу, полторы минуты.

Тамара Лопарева: Спасибо большое. Лопарева Тамара – депутат муниципального собрания Западное Дегунино от партии ЛДПР. Простите, я, конечно, немножко задержалась – наши великие пробки. Мы боремся с пробками, но пробки мы не можем побороть.

Немного о себе. Работаю и живу в районе Западное Дегунино. Работаю в основном, знаете, с народом, который просится, обращается ко мне за помощью, вижу, какие проблемы в районе. А проблемы – они в каждом районе, вы знаете, что очень большие, и мы стараемся решать все проблемы для того, чтобы создать чистый город Москву, для того чтобы в Москве жилось хорошо, для того чтобы мы чувствовали действительно, что мы – москвичи, и что город наш, это действительно большой город, столица наша, чтобы мы могли гордиться.

Еще хотелось сказать о наших пенсионерах. Пенсионеры ведь действительно у нас немного обижены. Помогайте, любите, цените, ведь их немного. Тем более, наших ветеранов совсем осталось немного, давайте помнить о них.

Ну, что еще о себе рассказать? То, что партия ЛДПР делает многое для населения, это действительно так.

Ведущий: Спасибо. Приветственное слово от Тамары Лопаревой. Ничего страшного, бывает: как только осень и дожди, многие водители почему-то теряют навыки вождения автомобиля, поэтому пробки увеличиваются. На прошлых дебатах Бориса Елисеева не было, поэтому давайте, Тамара, вы зададите вопрос, сделаем так, для Бориса Петровича. Прошу.

Тамара Лопарева: Доброе утро.

Ведущий: Здравствуйте.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 6-го округа

Тамара Лопарева: Борис Петрович, я знаю, что сейчас вы работаете ректором Государственного технического университета гражданской авиации, а также являетесь заведующим кафедрой. Что бы вы хотели изменить в гражданской авиации, ведь вы обучаете специалистов высшего уровня и квалифицированных специалистов?

Ведущий: Спасибо.

Борис Елисеев: Благодарю, Тамара Михайловна. Это, конечно, глобальный вопрос, он мне напоминает диалог Чапаева и Петьки, Петька говорит: "Ну что там в мировом масштабе?" Тамара Михайловна, вообще, конечно, гражданская авиация – это высокотехнологичная отрасль и очень много аспектов. Я могу говорить только о подготовке кадров, причем о подготовке кадров инженерно-технического профиля. Сейчас в гражданской авиации произошла своеобразная революция. Очень сильно, кардинально поменялся флот – это воздушные суда иностранного производства, Airbus, Boeing, и, конечно, мы оперативно внедряем в наши программы обучения подготовку специалистов технического профиля именно для этого типа воздушных судов, потому что, увы, отечественные суда вымываются из оборота, именно этим мы занимаемся.

Но могу сказать, что не только в этом мы видим свое социальное предназначение. У нас есть договоры со всеми школами, которые расположены вблизи дислокации объектов авиационного узла, и активно с ними работаем. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Бориса Елисеева. Тамара, теперь я вас активно подключаю, теперь вопрос для Сергея Григорова. Прошу.

Тамара Лопарева: Добрый утро, Сергей, вы преподаватель. Так как вы преподавали в школе, скажите, по вашей программе у вас болезнь, вы болеете за детей, и вы хотите изменить что-то к лучшему в нашей жизни. То, что было когда-то, естественно, все это ушло. Что бы вы видели, как наши дети учились, какое образование они получали, и что бы вы хотели исправить?

Ведущий: Спасибо. Сергей, у вас есть минута на ответ.

Сергей Григоров: Вчера было 1 сентября, начало учебного года. Пользуясь случаем, хочу поздравить и учеников, и студентов, и родителей с началом учебного года. Вчера один из моих коллег, с которым мы работали в школе, у которого я многому научился, он был у меня замдиректора по науке, один из лучших учителей математики, он вчера дал блестящее интервью такому средству массовой информации, называется "Газета.ру". Интервью, которое полностью характеризует то, что происходит в среднем образовании, называлось так: "Вместо школ - органы образования". Вот что на самом деле происходит сейчас в среднем образовании. Пусть будет школа, а не чиновник, учитель знает, как учить, чиновник не знает.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Сергея Григорова. Теперь будем вас бомбардировать вопросами. От каждого кандидата сейчас будет вам вопрос. Сергей, давайте прямо с вас и начнем, потому что здесь уже неважно, в каком порядке. Прошу ваш вопрос для Тамары Лопаревой.

Сергей Григоров: Тамара Михайловна, мы сегодня начали тему образования активно обсуждать. Вы в прошлый раз говорили о том, что вы являетесь сторонником распределения выпускников вузов на предприятия. Не кажется ли вам, что если это отдать в руки чиновника-непрофессионала, то будут распределять выпускников на плохие работы, на низкие зарплаты, с плохими условиями труда? Можно ли им доверять такое важное дело?

Ведущий: Спасибо. А я немного дополню, с вашего позволения, вопрос, чтобы более конкретно. В вашем округе есть куда пристроить выпускников вузов?

Тамара Лопарева: В нашем округе нет. Есть больницы, но они у нас врачи, медицина – мало кто идет и мало кто берет, потому что нет специалистов, и нет у них образования, нет стажа, а везде требуется стаж. И поэтому в нашем районе они тоже не востребованы. У нас есть учреждения, госструктуры, но это малая часть, которая одного или двух молодых специалистов может принять.

Ведущий: И отвечая на вопрос Сергея непосредственно, что чиновники будут?

Тамара Лопарева: Да нам надо предприятия развивать, для того чтобы нам куда-то определить детей. Ведь действительно, окончив институт, куда может пойти ребенок? Он только выпустился, у него диплом в руках, он рад этому диплому, хотел бы применить свои силы, где-то себе доказать, но он не может этого сделать.

Ведущий: Спасибо, Тамара. Борис Петрович, теперь вы задаете вопрос для Тамары Лопаревой.

Борис Елисеев: Тамара Михайловна, я знаю, что вы много внимания уделяете ветеранам, пенсионерам, вы лично участвуете в судьбе многих. Какое направление вы выбрали бы для эффективного улучшения этой работы?

Тамара Лопарева: Для эффективного улучшения этой работы надо душой и сердцем, чтобы человек мог, поговорив с пенсионером, с тем же инвалидом, принял как родного и мог ему помочь, а не словами, выслушав его, развернувшись, уйти, не сделав. Им это обидно, они ранимые как дети. Поэтому хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось нашим пенсионерам. Очереди, которые когда-то были у нас, были выделены инвалидам, ставили на очередь, давали участки в ближайших районах, сейчас у нас даются эти участки за 300 километров. Как может инвалид добраться до этого участка? Он потеряет несколько часов, чтобы туда добраться. Неужели нельзя создать для наших пенсионеров что-то доброе, что-то хорошее?

Ведущий: Спасибо, Тамара. У нас еще остается время и для финального слова, и для небольших вопросов от меня каждому кандидату. Идем в порядке жеребьевки. Первый вопрос для Бориса Елисеева. Борис Петрович, во вступительном слове помимо профессионального образования, высшего образования вы упомянули транспортную проблему. Я все-таки, конечно, сторонник большей конкретики для данного округа, потому что вы от него баллотируетесь. Смотрите, Головинский, Левобережный, Ховрино и часть района Западное Дегунино. Вот обозначьте какие-то реперные точки транспортных проблем в этих районах.

Борис Елисеев: Знаете, по нашему округу № 6 идут мощные транспортные потоки в направлении Санкт-Петербурга, мы знаем, что Бусиновская развязка планируется, она уже строится, и в направлении аэропорта Шереметьево. В чем проблема? Мультимодальные, или как их называют для простоты, транспортно-пересадочные узлы, мне кажется, планируются без учета привязки к тому району, где они будут проходить. Это проблемы экологии, это проблемы и работы мультимодального узла в режиме онлайн, это проблемы подготовки кадров – кто будет обслуживать этот мультимодальный узел. Мне кажется, эти проблемы должны рассматриваться более комплексно, и в качестве экспертов должны приглашаться специалисты из высших учебных заведений транспорта. К слову сказать, префект Северного административного округа уже приглашал нас, ректора МАДИ и меня, и мы эти проблемы очень заинтересованно обсуждали. Я думаю, что специалисты, не только строители, должны сказать свое веское слово, потому что я живу на улице Большая Академическая, и окна моей спальни выходят на Алабяно-Балтийский тоннель.

Ведущий: Который еще никак не откроют. Сейчас очередь Сергея Григорова. Сергей, у меня сразу глаз падает на один из пунктов вашей программы: как не дать превратить Москву в термитник с велодорожками. Это означает, что вы против велодвижения? Вам не нравятся велодорожки, велосипедисты? Что это значит?

Сергей Григоров: Я считаю, что вопросы развития транспорта, перенаселенности Москвы, жилищного комплекса не решатся вопросами строительства велодорожек, которым активно занимается правительство Москвы. Это очень модно для велосипедистов. Это очень хорошо, что рекламируется здоровый образ жизни. Но невозможно переселить всю Россию в Москву, невозможно построить город, комфортный для жизни 20-30 миллионов человек. Мы живем с вами не в Мексике, не в Китае. Мы – европейский город. Москва – крупнейший европейский город. Мы – часть Европы. Поэтому нам нужно это бездумное жилищное строительство, которое даже не в Москве происходит, а за пределами Москвы, за МКАДом, мы туда ведем новые магистрали, которые приведут нам новых жителей, новые потоки автотранспорта. Правительство города должно начать это решать вместе с Московской областью и Российской Федерацией.

Ведущий: Спасибо. Ответ от Сергея Григорова. Теперь отвечает Тамара Лопарева, прошу. Такой был вопрос от одного из кандидатов на каком-то раунде дебатов. Интересен, и мне он понравился, поэтому я периодически его задаю каким-то кандидатам. Если вы станете депутатом в Московскую городскую Думу, что вы сделаете в последнюю очередь?

Тамара Лопарева: В последнюю очередь?

Ведущий: Что вы считаете не столь важным?

Тамара Лопарева: Да. Что я сделаю? У нас больной вопрос – это наши дети, которые наше будущее, – это школы, это вузы, это институты. Во-вторых, у нас это пенсионеры, которые не уделены вниманием, той заботой и того, что они сделали, отработав несколько лет и, заработав мизерную пенсию. Потом хотелось бы наше ЖКХ. Почему бы строителей наше правительство не обязать, для того чтобы прежде чем возвести многоэтажку, поставить хороший дом, сделать подземные гаражи, почему народ мучается? Эта проблема в каждом районе. Негде ставить автомобили, они паркуются у нас на газоны, у подъездов, мешая всем нашим службам 01, 02, 03.

Ведущий: И так далее.

Тамара Лопарева: И так далее. Не предусмотрено.

Ведущий: Спасибо, да, это проблема очень важна, согласен с вами. Давайте теперь переходить к заключительному слову. По минуте сейчас будет у каждого кандидата. Борис Петрович, вы первый. Итак, финальное слово от Бориса Елисеева.

Борис Елисеев: Уважаемые избиратели, дорогие москвичи, ваш покорный слуга имеет большой опыт руководства сложными социально-экономическими системами, причем в условиях внешней заорганизации. Я приглашаю всех на выборы – приходите, не надо сетовать на то, что мы выбрали не того депутата, что власть законодательная плохо работает. Надо прийти и сделать свой выбор. Если мы хотим улучшить жизнь, нашу жизнь в нашем городе, надо обязательно приходить на выборы. Я хочу напомнить, что и голосовать можно досрочно с 3 сентября. Очень прошу вас, не игнорируйте, это очень и очень важно. Спасибо за внимание.

Ведущий: Спасибо, финальное слово от Бориса Елисеева. И теперь кандидат № 2 – Сергей Григоров, прошу, ваша минута.

Сергей Григоров: Уважаемые избиратели, уважаемые учителя, уважаемые врачи, я знаю, что многие из вас очень недовольны тем, как произошло слияние школ, поликлиник, как вы перегружены работой, как вы поставлены в очень тяжелые условия труда в тех реформах, которые проводят московские власти. Я знаю, что многие из вас боятся голосовать за независимых кандидатов. Многие из вас хотят бойкотировать выборы и, тем самым, вы думаете, что вы напугаете чиновника, и он изменит свою политику? Нет, вы этим его не напугаете. Не бойтесь приходить на выборы. Голосование тайное. Не бойтесь выбирать независимых кандидатов, голосуйте за наших кандидатов по всему городу Москве. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, финальное слово от Сергея Григорова. И теперь, Тамара Лопарева, прошу, ваша минута.



Тамара Лопарева: Спасибо. Лопарева Тамара Михайловна, партия ЛДПР. Что бы хотелось пожелать? Дорогие жители, дорогие избиратели, дорогие москвичи, у нас наступает тяжелое время и трудное. Выбор должен быть по сердцу, то, что оно подскажет, чтоб был наш кандидат, помогал, а не словами – сегодня он поговорил, а завтра забыл. Чтоб доказал своим делом. Приходите, проголосуйте. Мы будем рады за вас. Голосуем за Лопареву Тамару, ЛДПР. Спасибо большое.

Ведущий: Спасибо, финальное слово от Тамары Лопаревой. Уважаемые кандидаты, желаю вам всем удачи в оставшейся предвыборной борьбе, и, конечно, на выборах 14 сентября. Я обращаюсь к избирателям, горожанам, приходите обязательно, не игнорируйте. 14 сентября – единый день голосования. У нас в студии были кандидаты по 6-му избирательному округу. Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" сегодня в 11:30.