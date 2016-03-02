"Единая Россия" предложила расширить льготы на оплату капремонта

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Попечительский совет Фонда капитального ремонта Москвы поддержал инициативу о расширении списка льготников по оплате взносов на капремонт. Об этом стало известно 2 марта в ходе заседания совета в Мосгордуме.

"Нам нужна комплексная система поддержки социально незащищенных слоев населения по программе капремонта. Инициатива "Единой России" делает систему завершенной. Наш подход – это адресная поддержка. Я предлагаю от имени попечительского совета поддержать данную инициативу партии "Единая Россия" и в кратчайшие сроки принять данный закон", – заявил председатель совета, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Зампредседателя Мосгордумы Андрей Метельский отметил, что в настоящее время проходят заседания советов депутатов муниципальных округов. "Депутаты направляют обращения к председателю Мосгордумы с призывом ускорить принятие регионального закона о расширении списка льготников. Необходимо сделать так, чтобы бремя капитального ремонта как можно меньше ложилось на плечи социально незащищенных людей", – сказал депутат.

По его словам, региональный закон о льготах на капитальный ремонт будет считаться вступившим в силу с 1 января 2016 года, то есть одновременно с федеральным законом. "Льготы на капремонт будут предоставляться не на всю площадь квартиры, а на социальную норму", – подчеркнул Андрей Метельский.

Вступивший в силу с 1 января 2016 года федеральный закон предоставляет регионам право ввести льготы на оплату взносов за капремонт:



для лиц старше 70 лет – на 50 процентов;

одиноко проживающим неработающим пенсионерам в возрасте от 80 лет – на 100 процентов;

для инвалидов I и II групп и семей с детьми-инвалидами – не более 50 процентов.

Ранее глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что законопроект о расширении льгот по взносам на капитальный ремонт может быть внесен на рассмотрение столичного парламента уже в марте.

Напомним, c 1 июля прошлого года с москвичей начали взимать плату за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за один квадратный метр.