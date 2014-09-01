Расшифровка дебатов кандидатов от 39-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 39 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 39-го избирательного округа. Участие в них приняли Александр Ноздрин (ЛДПР), Николай Московченко ("Справедливая Россия"), Виктор Сиднев ("Гражданская Платформа"), Дмитрий Сысоев ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, проводиться будут по мажоритарной системе. Эфирное время предоставлено всем в равных условиях. Напомню, что этот выпуск дебатов будет транслироваться на радиостанции "Москва FM" сегодня в 22.30. У нас состоялась, конечно, перед началом жеребьевка, в соответствии с этим порядком сейчас стоят кандидаты в студии. Итак, у нас в студии кандидаты в депутаты по 39-му округу, это районы Внуково, Ново-Переделкино, поселение города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушинское, Михайлово-Ярцевское, Ново-Федоровское, Первомайское и Троицк. Надеюсь, что не ошибся.

Меня зовут Илья Федоровцев мы начинаем. Итак, представляю наших кандидатов именно в этом порядке. №1 у нас сейчас – Александр Ноздрин. Александр, здравствуйте.

Александр Ноздрин: Здравствуйте.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 39-го округа

Ведущий: №2 – Николай Московченко. Здравствуйте.

Николай Московченко: Здравствуйте.

Ведущий: Да, спасибо большое. №3 – Виктор Сиднев. Здравствуйте.

Виктор Сиднев: Добрый вечер.

Ведущий: И №4 – Дмитрий Сысоев. Здравствуйте.

Дмитрий Сысоев: Добрый день.

Избирательный округ № 39 Районы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк Кандидаты: Лябихов Роман Михайлович

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "УК" Лидер Групп". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Московченко Николай Михайлович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ноздрин Александр Дмитриевич

Родился в 1991 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Палеев Антон Рафаэльевич

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сиднев Виктор Владимирович

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр инновационного развития". Занимает должность заместителя руководителя управления деятельности объектов специализированной инфраструктуры. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Сысоев Дмитрий Ростиславович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Особая книга". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".



Ведущий: Итак, два кандидата, точнее три, потому что Александр чуть позже тогда подошел, знают о механике наших дебатов, но, тем не менее, еще раз напомню: вначале у каждого будет время на приветственное слово, используйте его на ваше усмотрение, представляйте себя, свою программу. Итак. Мы по порядку начинаем: Александр Ноздрин, №1. Александр, прошу, ваша минута.

Александр Ноздрин: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые избиратели, жители поселений, городских округов и районов города Москвы, которые входят в избирательный округ №39. Меня зовут Александр Ноздрин, я выдвинут политической партией ЛДПР.

Родился я в Троицке, там же пошел в детский сад. 16 лет назад в этот прекрасный день я пошел в троицкую школу №2, спустя 10 лет я благополучно ее закончил. Вся моя жизнь к сегодняшнему моменту прошла в городе Троицке, в его окрестностях. То есть на территории практически всей Новой Москвы. И эти районы и судьба их далеко небезразличны мне. Поэтому я и выдвинулся и получил поддержку от опытнейшей и старейшей партиив России – ЛДПР, для участия в этих выборах. Для того чтобы защитить права граждан, их интересы, политическая партия ЛДПР предоставляет все возможности и полностью поддерживает меня.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Александра Ноздрина. Мы идем дальше. Итак, Николай Московченко – прошу, у вас есть сейчас ровно минута на представление.

Николай Московченко: Москва – это уникальный город: важнейший сакральный центр, и городская Дума, безусловно, неотделима от этого статуса. Поэтому представлять интересы москвичей в городской Думе должны профессионалы, люди, доказавшие свою состоятельность. Я - Московченко Николай, потомственный офицер, закончил военное училище, Военно-воздушную академию имени Жуковского, налетал 1200 часов. Дважды москвичи доверяли мне быть их депутатом в Московской городской Думе. Знаю, что такое горячие точки, неоднократно бывал в Таджикистане, Чечне, Абхазии, Югославии, Новороссии, лично собрал и отправил несколько десятков гуманитарных конвоев. Знаю, от какой беды уберегли наши солдаты и офицеры Москву и Россию, знаю, что войну, чтобы она не пришла в Москву, в наш дом, надо останавливать на дальних рубежах. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Николая Московченко. Мы переходим дальше. Виктор Сиднев, кандидат №3. Виктор Владимирович, прошу.

Виктор Сиднев: Добрый вечер, дорогие москвичи. Меня зовут Виктор Сиднев, я – кандидат депутаты Мосгордумы по 39-му избирательному округу. По образованию – физик, закончил Московский физико-технический институт. В 1985 году защитил диссертацию по специальности "Физика и химия плазмы". Дважды в 2003-м и в 2007 году жители города Троицка на прямых выборах избирали меня мэром наукограда Троицк. В 2011 году закончился второй срок мой пребывания в этой должности, поскольку у нас в уставе города записано, что никто не может быть мэром более двух сроков подряд, я закончил свою работу в должности мэра, и именно в этот момент было принято решение о присоединении части территорий Московской области к Москве, и эти выборы – это первые выборы в Мосгордуму, в которых участвует Новая Москва. Я знаю проблемы Новой Москвы, причем я имею в виду не только территорию, присоединенную, но и старые территории, вошедший в состав Москвы, знаю, как решать эти проблемы. И надеюсь, что вы доверите мне представлять ваши интересы.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Виктора Сиднева. И теперь Дмитрий Сысоев. Прошу вас.

Дмитрий Сысоев: Дорогие соседи, я - Дмитрий Сысоев, выдвинут партией «Яблоко» - самой зеленой партией, которая хочет видеть Москву не красной и не черной от пробок и копоти, а именно зеленой во всех смыслах. Поздравляю вас сегодня с 1 сентября, с Днем знаний, не только детей, которые идут в школу, но и детей, которые идут в детский садик. К сожалению, в Новой Москве не всем детям оказались имеющиеся места в детском садике. И депутат Мосгордумы обязан будет этот вопрос решать. Это, наверное, будет один из самых важных вопросов, которые ему нужно будет решать. Также это вопросы тарифов ЖКХ, снижения квартплаты, изменения хитрых схем расчетов за оплату ЖКХ.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Дмитрия Сысоева. Ну что, мы теперь переходим к раунду вопросов и ответов. Успеем, у нас сейчас кворум практически есть, мы успеем два круга пройти, у каждого будет возможность и задать вопрос, и ответить. Итак, №1, Александр Ноздрин, вы сейчас задаете вопрос для Николая Московченко. Прошу. 30 секунд на вопрос, минута на ответ.

Александр Ноздрин: Жители Новой Москвы после моих встреч с ними сильно обеспокоены экологической ситуацией в нашем крае. В том числе и такие вопросы, как Троицкий лес, загрязнение реки Десны, реки Пахры, уничтожение рекреационных зон, которые были раньше доступны для граждан. Как собираетесь вы решать эту проблему? Ваш взгляд на данный вопрос?

Ведущий: Спасибо. Прошу, ваша минута на ответ.

Николай Московченко: Вы знаете, что принят 43-й закон федеральный, по которому земельные участки, которые есть у людей… вообще, будут лишать своей собственности, выселять из этих участков, и будет вообще большое строительство в этой Новой Москве. Внес этот закон Владимир Иосифович Ресин – это бывший главный строитель Москвы. У меня с ним непростые отношения: я у него выиграл суд, в бытность свою депутатом городской Думы. Я думаю, что не случайно этого человека поставили, для того чтобы он этот закон продавил в Государственной Думе. Мое отношение к тому, что предстоит большое строительства, я думаю, что нельзя проводить никаких вещей без тщательной экологической экспертизы и просчет тех последствий, которые могут возникнуть при бездумном вмешательстве человека в окружающую среду. Пожалуйста, в Южном Бутово почистили пруд, нарушили родниковые слои, и теперь все три пруда представляют собой болото, в котором даже утонул трактор.

Ведущий: Спасибо с конкретным примером, Николай, теперь прошу ваш вопрос для Виктора Сиднева. Так же 30 секунд есть на вопрос, минута на ответ.

Николай Московченко: Вы знаете, у меня к Виктору нет вопросов, но если вы так хотите…

Ведущий: Да, хотелось бы.

Виктор Сиднев: Регламент такой.

Николай Московченко: Как вы считаете, есть ли в Москве самоуправление? И что вы будете делать, избравшись депутатом, для того чтобы в Москве наконец состоялась такая институция – местное самоуправление?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 39 округа

Виктор Сиднев: На самом деле очень актуальный вопрос для Мосгордумы. Может быть, не все москвичи знают, что местное самоуправление совсем по-разному устроено на территории Новой Москвы, которая живет по модели российского самоуправления, описанной в 131-м Законе "Об основах местного самоуправления", и в Старой Москве, которая живет по законам, которые приняты московским парламентом, и где полномочия местного самоуправления сильно урезаны. И как будущий депутат я ставлю задачу развития местного самоуправления, причем не только на новых территориях, где полномочия его достаточно велики, но и в Старой Москве. Я считаю, и наш президент говорил об этом совсем недавно, что местное самоуправление – это та власть, которая ближе всего к народу. Вот именно эту власть мы и должны развивать.

Ведущий: Спасибо. Вам достаточно такого ответа?

Николай Московченко: Вы знаете, я хочу одну ремарочку внести.

Ведущий: Очень короткую.

Николай Московченко: Да. Не надо ставить телегу впереди лошади – о том, что вы уже победили. А во-вторых, невозможно местное самоуправление без финансирования этого управления.

Ведущий: Понятно. Спасибо. Виктор Владимирович, теперь вы задаете вопрос для Дмитрия Сысоева.

Виктор Сиднев: Уважаемый Дмитрий, вы знаете, что в апреле месяце были приняты изменения в законодательство о выборах в Мосгордуму, согласно которому все депутаты, кроме четырех парламентских партий и вашей, должны были собирать подписи. При этом каждый депутат сам решал, выдвигаться ли ему от имени партии или все-таки попросить кредит доверия у избирателей, собрав более 5 тысяч подписей. Почему получилось так, что я единственный, кто собрал подписи, все остальные от этого отказались?

Ведущий: Спасибо.

Дмитрий Сысоев: Потому что "Яблоко" провела тщательнейший отбор своих кандидатов во всех округах. Мы прошли очень серьезные многоэтапные проверки и конференции. Причем "Яблоко" выдвигала не только своих членов, но и не членов. Это был очень серьезный отбор. Далее. Я не считаю, что отдельный депутат может что-то решить. «Яблоко» идет командой, мы помогаем друг другу, мы консультируем друг друга, мы специалисты в разных областях. Кто-то специалист в экологии, кто-то в ЖКХ, я специалист в полиграфии, издательском деле и науке. Мы не отдельные люди, у нас подписан обязательный меморандум с политической партией "Яблоко".

Виктор Сиднев: Но что помешало собрать подписи?

Дмитрий Сысоев: Среди нас практически нет олигархов и бывших крупных муниципальных чиновников. Мы не пилим бюджеты и не разворовываем природные богатства страны.

Ведущий: Спасибо, но все-таки ответ не прозвучал, почему вы не смогли или не стали подбирать подписи.

Дмитрий Сысоев: Это принципиальная позиция.

Ведущий: Теперь понятно, спасибо. Прошу, Дмитрий, теперь вы задаете вопрос, отвечает Александр Ноздрин.

Дмитрий Сысоев: Вы очень правильно задали вопрос по поводу экологии, и я хотел бы его вернуть вам, и вопрос по экологии, которая сейчас весьма трагично развивается в Троицке, в частности и в том числе, по лыжной базе "Лесной", где люди оказались брошены, и по прочим проблемам.

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Александр Ноздрин: Спасибо большое за вопрос. Ответ на него лежит в том, чтобы будущий депутат Мосгордумы от 39-го округа обратился непосредственно к контролю за тем, как осуществляются процессы освоения и процессы ухода за угодьями, в том числе и за лесом, и за водоемами. Относительно Троицкого леса стоит сказать, что здесь явно недосмотр властей и явное попустительство города Троицка. Та асфальтовая крошка переработанная, которой был засыпан весь Троицкий лес, что нанесло непоправимый ущерб флоре и фауне, это непосредственное попустительство властей. Относительно реки Десны. То, что она постоянно загрязняется, происходит постоянное уменьшение популяции рыб и водорослей в реке Десне, также относится к деятельности властей, которые не занимаются своими прямыми обязанностями по контролю за экологией, за экологической ситуацией на вверенной им территории.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Александра Ноздрина. Александр, у меня короткий вопрос без времени. Представители вашей партии всегда приходят с символикой – флажок, наклейка, жилетка. Почему у вас ничего нет?

Александр Ноздрин: Я лучше донесу словесно до избирателя.

Ведущий: Спасибо. Мы идем дальше и переходим ко второму кругу вопросов и ответов. Дмитрий, прошу, теперь вы задаете вопрос для Виктора Сиднева.

Дмитрий Сысоев: Виктор, мы с вами на прошлых дебатах, скажем так, подебатировали по поводу терминологии. Давайте озвучим теперь в эфире. Вы за поднятие цен, цен ЖКХ, если вам так больше нравится, в Старой Москве до уровня Новой или опускание в Новой Москве до уровня Старой?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Виктор Сиднев: Я еще раз вам напомню, что тарифы ЖКХ, например, в Троицк ниже, чем в Старой Москве. Поэтому требования, которые вы озвучили на прошлых дебатах, выровнять тарифы для Троицка означает повышение тарифов. Конечно, ни я, ни жители Троицка с этим не согласимся. Другое дело, что платежи у жителей Троицка и у всей Новой Москвы по ЖКХ существенно выше, чем у жителей Старой Москвы. И дело здесь совсем не в тарифах, как вы сказали в прошлый раз, а в том, что жители Старой Москвы получают субсидию на оплату ЖКХ. Эта субсидия составляет около 30%. И как человек с техническим образованием вы прекрасно понимаете, что если у нас тарифы на 15% ниже, чем в Старой Москве, но Старая Москва доплачивает своим жителям 30%, то платить мы будем на 15% больше. Поэтому я за выравнивание платежей для Старой и Новой Москвы, но не за повышение тарифов для жителей города Троицка.

Ведущий: Спасибо.

Дмитрий Сысоев: Можно реплику?

Ведущий: Короткую.

Дмитрий Сысоев: Я подготовил для господина Сиднева справку из Википедии, что называется словом "тариф". Тарифом называется то, что платит человек, а не то, что уходит в какие-то расчетные формулы.

Ведущий: У вас еще будет время ответить друг другу.

Виктор Сиднев: Я могу сказать вас, что платит человек. Это точно не тариф.

Ведущий: Спасибо. Теперь мы идем дальше. Виктор Владимирович, вы теперь задаете вопрос для Николая Московченко, прошу.

Виктор Сиднев: Николай Михайлович, вы знаете, что многие годы существует проблема обеспечения жильем бывших военнослужащих. И кому как не вам знать эту проблему. Как вы считаете, что можно сделать в Москве на законодательном уровне для решения этой проблемы?

Ведущий: И желательно конкретизироваться по вашему округу, конечно.

Николай Московченко: В Москве, да и во всей России военнослужащий получает сертификат и может выбрать, в каком месте он приобретет себе квартиру, в настоящее время или после службы. И эти проблемы сейчас уже, конечно, решены. Это не те 90-е годы, когда тысячи офицеров вышвырнули из армии, и они слонялись по углам в поисках себе жилья. Сейчас государство относится более внимательно к этим проблемам военнослужащих, да и есть за что. Военнослужащие, солдаты и офицеры, показали, что если бы не армия, не этот институт… уберегли страну от распада и от развала. Я думаю, что, конечно, и Правительство Москвы и Правительство России в долгу перед ними. И сейчас президент, и правительство делают все, чтобы эта проблема была решена, но она уже не так остра, тем более для города Москвы.

Ведущий: Но на своем уровне, если вы станете депутатом в Мосгордуме, вы будете продолжать?..

Николай Московченко: Вы знаете, я только этим и занимался восемь лет, что помогал выбивать военнослужащим и жителям своего округа квартиры. Когда подсчитали, у одного 17, кто-то 20 квартир выбить, у меня получилось 218 за все это время.

Ведущий: Спасибо, конкретная цифра прозвучала. Николай, теперь вы задаете вопрос для Александра Ноздрина.

Николай Московченко: Александр, я прошу прощения, вопрос будет, может быть, немного… подумайте. Дело все в том, что кандидат в депутаты имеет те же права, что и депутат. Вы пользовались этим своим правом при работе. Конечно, это к зубрам большой вопрос – вы знали об этом? Удалось вам что-то сделать, воспользоваться этим острым оружием?

Ведущий: Каким конкретно оружием? Вот каким?

Николай Московченко: Пожалуйста, депутат может, кандидат может сделать любой запрос, какую-то проблему высветить в округе, попытаться ее решить.

Ведущий: Получен ответ. Спасибо. Прошу.

Александр Ноздрин: Несомненно, данную власть нужно использовать, для того чтобы помогать гражданам и служить им, в том числе, в тот момент, когда они обращаются к тебе как к кандидату, который несет свою предвыборную программу и пытается до них донести свои собственные позиции, помогать им в решении их проблем, в том числе, насущных, и тех проблем, которые касаются их каждый день – проблемы двора, проблемы подъезда, даже лестничной клетки. Несомненно, в нескольких ситуациях, в том числе, относительно экологии реки Десны, в том числе, относительно состояния некоторых подъездов в городе Троицк, а также состояние некоторых подъездов в районе Новопеределкино я делал подобные запросы. Однако ответа пока на них не получил, увы. Но, несомненно, я стараюсь пользоваться этим правом, и эти привилегии даны исключительно, для того чтобы помочь гражданам решить их проблемы, которые беспокоят их каждый день. Это очень важно, на мой взгляд, это главная обязанность кандидата, какой бы итог выборов не был.

Ведущий: Спасибо, Александр. Теперь вы задаете вопрос, завершая круг, для Дмитрия Сысоева.

Александр Ноздрин: Уважаемый Дмитрий Ростиславович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что вы будете делать, если станете депутатом Мосгордумы: В Троицке и Новой Москве происходит следующая ситуация – закрываются больницы и фельдшерские пункты, а Скорая помощь возит граждан по несколько часов по пробкам в другой конец Москвы из Новой Москвы или в Московскую область. В случае, когда больных на Скорой помощи транспортировали в район Тушино или в Одинцово, я считаю, что это неприемлемо. Как, на ваш взгляд, решить эту проблему, что бы вы предложили?

Ведущий: Спасибо, конкретный вопрос.

Дмитрий Сысоев: Как директор издательства, которое выпускает профессиональную медицинскую литературу, я эту проблему знаю еще более серьезно и глубоко. Это на самом деле еще более страшная ситуация, чем вы думаете. Решение не только в площадях, не только в строительстве каких-то зданий и сооружений, а еще и в подготовке кадров. Порой застройщикам, которые берут гектары под застройку жилья, нет проблем возвести поликлиники и еще что-то дополнительно, для них это не вопрос. Вопрос, чем, какими кадрами это наполнить. К сожалению, это самая большая… Даже не вопрос техники – на технику выделяются деньги. Обученные кадры, обученные врачи – это очень большой вопрос не только для Новой Москвы, для Новой Москвы это еще более серьезно, а вот даже для старой Москвы. Это порой бывает полная катастрофа на профессиональном уровне.

Ведущий: Вы знаете, как решить?

Дмитрий Сысоев: Я этим занимаюсь профессионально каждый день.

Ведущий: Спасибо.

Дмитрий Сысоев: Я это каждый день делаю, я это решаю как директор издательства.

Ведущий: Спасибо. Дмитрий Сысоев. Сейчас у нас пришло время для заключительного слова для каждого из кандидатов. Не по минуте, у нас на экране видно, что осталось по 45 секунд. Начинаем в том же порядке. Прошу, Александр Ноздрин.

Александр Ноздрин: Уважаемые граждане, избиратели, жители городских поселений и районов города Москвы, входящих в избирательный округ № 39. 14 сентября этого года у нас у всех будет возможность что-то изменить, внести изменения в нашу повседневную жизнь. Мы сможем сделать с вами шаг к решению многих проблем, которые касаются нас с вами как жителей районов Новой Москвы и районов Москвы старой. Мы будем с вами вместе решать проблемы транспорта и транспортной инфраструктуры, для того чтобы не тратить треть жизни в пробках. Будем вместе решать проблемы экологии, чтобы сохранить замечательную природу нашего родного края. Будем вместе с вами решать проблемы здравоохранения, вместе – проблемы ответственности власти. И 14 сентября, я уверен, что вы сделаете на избирательных участках правильный выбор, и этот выбор будет за ЛДПР, этот выбор будет за Ноздрина. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Александр Ноздрин. Идем дальше. Николай Московченко, прошу, ваше время, заключительное слово.

Николай Московченко: В это непростое время я вижу главной задачей депутата улучшение качества жизни москвичей. Консолидация общества вокруг президента Владимира Владимировича Путина для упреждения угроз, которые идут к нам из-за океана, из Европы, которую наш народ спас от фашизма. Полагаю, что сейчас в Думе нужны профессионалы, а не шоумены, люди, находящие ответ за одну минуту на сложные интеллектуальные вопросы. Нужны люди состоявшиеся, доказавшие делом свою состоятельность. Убежден, что сегодня мой опыт, знания нужны там, где решается судьба города и прокладываются пути его развития. Честь имею.

Ведущий: Спасибо. Николай Московченко. Виктор Владимирович, теперь вы. Виктор Сиднев, прошу.

Виктор Сиднев: Дорогие москвичи, мне очень не нравится термин присоединенные территории. Мне не нравится название Замкадье, тем более, не нравится названия "замкадыши". Мне нравится термин Новая Москва, я считаю, что все мы – новые москвичи. Наша общая задача – сделать нашу Москву по-настоящему новой с новым качеством жизни, с новым качеством транспорта, с новым качеством людей, живущих на этой территории. И нам вместе предстоит большая работа. Нам здесь жить.

Ведущий: Спасибо. Чуть короче, но емко. Спасибо. Виктор Сиднев, заключительное слово. И кандидат № 4, прошу, Дмитрий Сысоев, теперь вы.

Дмитрий Сысоев: Дорогие соседи, мне как новоселу Пыхтино, переселившемуся всего два года назад из старой Москвы, надоел произвол властей, пора сказать "хватит". Одинаковая со старой Москвой квартплата, одинаковые субсидии, дотации одинаковые права на устройство детей в садик и школу. Это актуально именно сегодня, 1-го сентября. Нет диктату управляющих компаний, нет порубкам леса и нарушению экологии, нет реализации разного рода монструозных прожектов без нашего с жителями одобрения. Нет изъятию земельных участков без серьезных обоснований и серьезных компенсаций. Должны учитываться интересы всех жителей, как новоселов, так и старых.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Дмитрия Сысоева. Господа, спасибо всем, что пришли. Конечно, желаю вам удачи в предвыборной борьбе и, безусловно, победы на выборах. Еще раз спасибо. Ну, а я напомню, что это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 39-му избирательному округу. Следующий раунд дебатов на канале "Москва 24" завтра в 15:30.