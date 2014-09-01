Расшифровка дебатов кандидатов от 23-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 23-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 23-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Юрий Новиков (ЛДПР), Владимир Платонов ("Единая Россия"), Елена Гуличева (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Напомню, что участие в дебатах добровольное.

У нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 23-му избирательному округу, это район Кузьминки, часть района Люблино и часть Рязанского района. Перед эфиром мы провели жеребьевку, именно в таком порядке у нас сейчас стоят кандидаты в студии, именно в таком порядке мы будем давать время на приветственное слово и потом на раунд вопросов и ответов, соответственно. Итак, я представляю наших кандидатов.

№ 1 – Юрий Новиков. Здравствуйте.

Юрий Новиков: Здравствуйте.

Ведущий: № 2 – Владимир Платонов. Здравствуйте.

Владимир Платонов: Здравствуйте.

Ведущий: И № 3 – Елена Гуличева. Здравствуйте.

Елена Гуличева: Добрый день.

Избирательный округ № 23 Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Кандидаты: Гуличева Елена Петровна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московском научно-практический Центре дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность специалиста гражданской обороны. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новиков Юрий Николаевич

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "Союзлифтмонтаж "Лифт". Занимает должность монтажника электрических подъемников. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Платонов Владимир Михайлович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Прочик Евгений Евгеньевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мобильное выставочное оборудование. Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шишкин Сергей Владимирович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Институт специальных технологий" Российской академии наук. Занимает должность генеральный директор. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Ведущий: И вот именно в таком порядке мы сейчас дадим каждому кандидату полторы минуты на приветственное слово. Итак, № 1 – Юрий Новиков. Прошу, ваши полторы минуты. Можете представить себя, свою программу – все, что хотите сказать избирателям. Полторы минуты, время ваше пошло.

Юрий Новиков: Спасибо. Добрый день, уважаемые избиратели. Я – Новиков Юрий Николаевич, 1976 года рождения, являюсь кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва от Либерально-демократической партии России.

Прежде всего, прежде чем рассказать о себе, хотел бы поздравить сегодня всех школьников, всех учащихся с Днем знаний, с 1 Сентября. Знания нам нужны, нам нужны грамотные люди всегда, стране, это наш оплот.

Немного о себе далее расскажу. В 1991 году окончил среднюю школу, в 1995-м – Московский автомобилестроительный политех, в 2011-м – Институт мировых цивилизаций по специальности юрист. С 1995 по 1997 год проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Женат, воспитываю двух дочерей. На данный момент работаю монтажником электромеханических подъемников, а также являюсь действующим депутатом муниципального округа Текстильщики города Москвы.

Считаю, что одной из основных задач, стоящих перед депутатами, является реальная и своевременная защита прав и интересов граждан, то есть ваших, уважаемые избиратели, которые грубо и повсеместно попираются как чиновниками и полицией, так и судебными органами. Получается очень удобно: при обращении простого человека в суд за защитой своих прав от произвола чиновников или полиции суд никогда не встанет на защиту прав граждан, даже если для этого понадобится нарушить закон. Любая апелляционная или надзорная инстанция признает действия законными. Чиновники сошлются на разделение, а полиция – на нарушение. Защитить ваши права может только депутат в данном случае.

Ведущий: Спасибо. Это было приветственное слово от Юрия Новикова. Мы идем дальше. Теперь Владимир Платонов. Владимир Михайлович, полторы минуты, прошу.

Владимир Платонов: Спасибо. Я – Владимир Платонов, родился в Москве в 1954 году. Детский сад, школа, работал на Машиностроительном заводе имени Хруничева, срочная служба в армии, учеба в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Я получил образование, диплом юриста, работал в органах прокуратуры, прошел путь от стажера до зампрокурора Москворецкого района.

С 1993 года москвичи доверяют, я представляю интересы москвичей во власти, в Московской городской Думе, работал в Совете Федерации по должности был председателем комитета по конституционному законодательству. Но основная задача депутата – это не только принимать законы, но это и представлять интересы своих избирателей, защищать эти интересы.

Среди многих проблем, которые существуют во всех крупных городах, Москва не является исключением, конечно, основное направление – это совершенствование системы работы ЖКХ, транспорта. Хочу напомнить, что именно Московская городская Дума и мэр города в 90-х годах ставили вопрос о необходимости жесткой системы регистрации. Также медицина, оказание своевременной необходимой помощи. Москва с каждым днем преображается, становится красивее, такими же красивыми должны стать и наши дворы, подъезды, районы.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Владимира Платонова. А мы идем дальше. Елена Гуличева. Елена Петровна, полторы минуты, прошу.

Елена Гуличева: Спасибо. Сегодня День знаний и День мира – хочу всех поздравить с этими днями. Пусть в вашей жизни и в жизни ваших детей всегда будет место знаниям, мудрости, которые помогают справляться со всеми невзгодами и преодолевать все препятствия.

О себе. Я – Гуличева Елена Петровна, кандидат в депутаты Московской городской Думы по 23-му избирательному округу, в который входят районы Люблинский, Кузьминки, Рязанский. Выдвинута Коммунистической партией Российской Федерации. Русская. Родилась в семье профессионального военного – участника, инвалида Великой Отечественной войны. Образование высшее, кандидат экономических наук. Работала в академических институтах и в институтах, связанных с обороной страны. Четыре раза подряд с 2000 года жители района Люблино избирали меня депутатом муниципального округа. Я надеюсь, что я оправдываю их доверие.

Сегодня Юго-Восточный административный округ занимает первое место по наркомании, незаконной миграции. В округе провалена реализация программы переселения из ветхого жилья, снос пятиэтажек, нарушены все обещания по капитальному ремонту жилого фонда. Борьба с пробками на дорогах вылилась в создание транспортно-пересадочных узлов. Юго-Восточный административный округ – один из самых грязных округов в Москве с точки зрения экологической безопасности. Все эти вопросы требуют немедленного решения.

Дебаты кандидатов 23-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Елены Гуличевой. Мы переходим дальше, еще раз только напомню, что у нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 23-му избирательному округу, это районы: Кузьминки, часть Люблино и часть Рязанского района. Уважаемые кандидаты, мы сейчас переходим непосредственно к раунду вопросов и ответов, в таком же порядке у нас будет идти, в каком сейчас было приветственное слово.

Итак, Юрий Новиков задает вопрос – у вас будет 30 секунд, я рекомендую вам это время целиком использовать, не оставлять – задает вопрос для Владимира Платонова. Владимир Михайлович, у вас минута будет на ответ. Прошу.

Юрий Новиков: Спасибо. Владимир Михайлович, у меня к вам вопрос: как вы сообщили, вы очень давно работаете в Московской городской Думе, и при вас (конечно, при вас) было принято противоправное, на мой взгляд, решение о сносе пеналов и ракушек. Скажите, как вы к этому относитесь? Ведь они же не являлись недвижимым имуществом, а их ломали, вывозили без ведома владельцев, не выплачивая ни копейки последним, безнаказанно лишая горожан их личного имущества.

Ведущий: Спасибо. Можно, я уточню: а вашу ракушку снесли?

Юрий Новиков: Да.

Ведущий: Снесли? Спасибо. Прошу.

Владимир Платонов: Все, что происходило в городе за последние 20 лет, это, конечно, было с участием Московской городской Думы. Можно очень много обсуждать, правильно, неправильно, но вы как юрист должны знать, законно или незаконно, – это единственный критерий, которым необходимо руководствоваться в городе. Решение было принято со стороны исполнительной власти. Судебные решения, все аргументы "за", "против", выслушиваются стороны, потом выносится решение о сносе ракушки, если она незаконно стоит, – и ракушка сносится.

Если вы пройдетесь по району, вы увидите, что в некоторых местах стоят гаражи, это гаражи тех людей, которые имеют на это право. Так что я считаю и нам, как юристам, нужно приучать жителей жить не по понятиям, а по закону. Эти действия были предприняты законно, на основании суда они были исполнены.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Владимира Платонова. Владимир Михайлович, теперь вы задаете вопрос, ваши 30 секунд, для Елены Гуличевой. Прошу.

Владимир Платонов: Скажите, пожалуйста, вы избрались депутатом Московской городской Думы, что вы будете делать, с чего вы начнете?

Ведущий: Первые несколько решений. Вот скажем так, я дополню.

Елена Гуличева: Спасибо, Владимир Михайлович. Вы мне уже этот вопрос задавали, и я не буду оригинальна, я отвечу так же, как уже отвечала на этот вопрос: я начну с того, чтобы пересмотреть все законы, которые были приняты Московской городской Думой за эти 20 лет.

Потому что ко мне обращается столько избирателей, я уже сказала, что 15 лет я работаю на земле – депутатом муниципального округа того района, где я живу, где живет моя семья. И поэтому жители, зная меня, больше, наверное, избирателей, чем ко мне, никто не обращается, и когда они не могут реализовать свои права как жители города Москвы…

Когда у нас говорят о том, что мы пятиэтажный фонд сносим или реконструируем, а если вы знаете, реконструкция пятиэтажек у нас в Люблино – единственный дом, который реконструирован, был снесен до основания, на этом месте был построен новый дом с подземным паркингом. И потом мэр Москвы приехал на принятие этого дома как реконструированного.

Ведущий: Понятно. Спасибо, Елена, ответ понятен. Теперь вы задаете вопрос для Юрия Новикова, замыкая, что называется, круг.

Елена Гуличева: Юрий, сегодня День знаний, дети пошли в школу, и с карты города Москвы очень много номеров школ сейчас стерто, потому что идет объединение школ, детских садов, непонятно, по какому признаку увольняются карды – старые кадры, которые, на мой взгляд, давали достаточно хорошее образование. Как вы к этому относитесь?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Юрий Новиков: Вы знаете, возможно, объединение – это хорошо. Однако в системе образования существует много проблем, с которыми практически невозможно бороться ни учителям, ни директорам школ. Для чего изменили систему образования? Разве у нас были плохие учителя? У нас лучшие светлые умы всегда были. Одни учатся по одной программе обучения, другие – по другой программе обучения. Дети не успевают, у нас не было такой программы, детей просто замордовали всеми этими программами. Объединение, возможно, это хорошо, но нужен централизованный контроль за всем за этим, потому что разные школы, разные объединения и разные правила, нет упорядоченности. Поэтому я считаю, что нужно брать только лучшее, а система образования должна быть одна, единая для всех. Это никогда не было плохо. Мы знаем, что все лучшие умы наши были воспитаны в Советском Союзе.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. А мы сейчас начинаем второй круг вопросов и ответов. И теперь, Елена, вы задаете вопрос, но уже для Владимира Платонова. Прошу.

Елена Гуличева: Владимир Михайлович, опять задам вопрос своего избирателя. Ко мне обратился инвалид второй группы, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, который прошел все круги в районе, чтобы поставить себе на льготной основе водосчетчики. Заместитель главы управы по ЖКХ дал ответ, что она не имеет права на льготную установку счетчиков. Она еще и одинокий пенсионер. Я обратилась к главе управы, глава управы написал резолюцию: "До 1 сентября поставить". Позвонил избиратель и сказал, что не поставили. Как вы относитесь к льготам, к привилегиям, которыми вы пользуетесь, вы как депутат, и не пользуется народ?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Владимир Платонов: Во-первых, это никакие не льготы, ни привилегии, это то, что предусмотрено российским законодательством. Та помощь социальная, которая оказывается жителям, пенсионерам различных категорий, малоимущим, многодетным – это все прописано в законе, это должно быть исполнено. Почему в данной ситуации это не сделано… Если не хватило ваших возможностей решить эту проблему, то могут обратиться к депутатам Московской городской Думы, и я уверен, что эта проблема будет решена. Но вообще всегда удавалось добиваться того, что положено по закону, чтобы это было всегда решено для гражданина. Поэтому я не считаю, что это укор. Закон есть, закон хороший, но есть человеческий фактор. Депутаты должны бороться и, защищая интересы своих избирателей, с этим человеческим фактором, чтобы это было исполнено.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Владимира Платонова. Владимир Михайлович, теперь вы задаете вопрос для Юрия Новикова.

Владимир Платонов: Юрий, вы избрались депутатом Московской городской Думы. С чего вы начнете свою работу?

Ведущий: Спасибо.

Юрий Новиков: Спасибо. Вы тоже на этот вопрос отвечали, и я не буду оригинальным и отвечу практически теми же словами: одна из глобальных проблем, которая сейчас стоит в городе Москве – это жилищная проблема. Власти пытаются ее решить посредством разных махинаций. Что они делают? Да, у нас в соответствии с законодательством федеральным сейчас нет общежитий, кроме студенческих. Однако что делает власть? Для того чтобы снять человека с очереди, она общежитие превращает в коммунальные квартиры, заключая с ними договоры соцнайма, при этом незаконно превышая больше чем в два раза ту площадь, которую они имеют. Да, конечно, для отчета, для правительства это хорошо, но реальной помощи простым москвичам нет. С этим нужно бороться. Никто не слышит. Если я пишу как депутат запрос по обращению жителей, которые проживают в моем районе, и мне указывают в ответе, что "мы не снимаем человека с очереди", то через день мне этот же житель приносит, что уже снят с учета. Это нужно регулировать, за это нужно наказывать. И закон 29-й менять.

Ведущий: Спасибо. И теперь вновь, замыкая круг, Юрий, вы задаете вопрос для Елены Гуличевой. Прошу.

Юрий Новиков: Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к выборам, и будут ли они честными, как вы считаете?

Елена Гуличева: Спасибо за вопрос. Мне сложно говорить о том, что в Москве когда-то были честные выборы. На мой взгляд, и эти выборы мало чем отличаются от предшествующих. Если сегодня уже советники глав управ получили свои первые 15 тысяч за то, что хорошо агитируют за кандидата от власти, будут ли они честными? Если социальные работники приходят на дом к своим подопечным – одиноким старикам и говорят, что если они не проголосуют за кандидата от власти, то к ним они больше не придут. Если листовка оппозиционного кандидата на стендах висит ровно пять минут, то будут ли это честные выборы? Поэтому говорить о честности в нынешних условиях – это декларирование, не более того. В этой ситуации только избиратели, только москвичи, если они придут 14-го числа к избирательным урнам и выберут своего депутата, возможно, тогда у нас что-то изменится в Москве.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 23-го округа

Ведущий: Спасибо. Уважаемые кандидаты, сейчас вопросы от меня пойдут, потому что вы отвечаете полно, а вопросы задаете достаточно коротко. У меня время на вопросы не ограничено. Юрий, первый вопрос к вам. Я читаю про вас: как депутат работает в финансово-бюджетной комиссии, комиссии по вопросам культуры, спорта, досуга, комиссии по промышленности, потребительскому рынку и услугам. Не много ли сразу вы набрали себе комиссий для участия в них? И желательно, чтобы за минуту, что сейчас пойдет, вы привели, скажем, из каждой комиссии по одному конкретному примеру, чего вам удалось добиться. Прошу.

Юрий Новиков: Спасибо. Да, действительно, довольно широкие полномочия на нас возложил совет депутатов. Связано это с тем, что проблем много, а времени у муниципального депутата мало. Вы знаете, что муниципальный депутат работает на непостоянной основе. То есть собраться всем в комиссии, а это несколько человек, так как должен быть кворум, довольно-таки тяжело. Поэтому было принято решение объединить многие вопросы для комиссий, чтобы они занимались вопросами комплексно.

Ведущий: Примеры.

Юрий Новиков: Пожалуйста. Что касается работы с молодежью. В нашем районе вторая по счету создана Молодежная палата, которая работает у нас, официально зарегистрирована, мы с ними плотно общаемся. Они помогают и совету депутатов, и управе района. Молодцы ребята, они довольно активные.

Что касается потребительского рынка, создается комиссия, если возникают вопросы по неправильному расположению либо по согласованию торговых точек именно розничной торговли.

Ведущий: Спасибо, время истекло. Идем дальше. Теперь вопрос для Владимира Платонова. Владимир Михайлович, читаю пять основных задач в направлении развития районов Москвы из вашей программы, которую вы будете выполнять в случае вашего избрания. Мне интересен, наверное, больше всего пятый пункт, я не житель вашего района, но я достаточно часто проезжаю через этот район транзитом. И вот мне хочется понять: районы, удобные для жизни. Когда я проезжаю, у меня не создается впечатления, что эти районы удобны непосредственно для жизни. Это большие дома, это действительно большая транспортная проблема. Вот что это значит: районы, удобные для жизни?

Владимир Платонов: Вы выйдите и посмотрите, войдите в район. Вы увидите благоустроенные дворы. Осталось совсем немного, где нет спортивных площадок хороших, благоустроенных. Это основное удобство. Вопросы транспорта, вопросы доступности медицины. Это не так легко, но это делается. И если мы посмотрим, за последние годы очень много сделано. Очень много вопросов, которые важны для жителей, мы отдали на усмотрение депутатов районов. Это вопросы и ремонта подъездов, дворов, спортивные площадки, это контроль и заслушивание руководителей здравоохранения, школ, участковых. Эти важнейшие вопросы, которые беспокоят жителей ежедневно, они переданы депутатам районных советов. И, тем самым, эти вопросы более активно решаются.

Ведущий: Спасибо, идем дальше. Теперь вопросы для Елены Гуличевой. Елена, к вам такой, наверное, вопрос. Вы идете от партии КПРФ. Мне что интересно, не только ваша партия, скажем так, грешит этим, мне не нравится, что у вас общая программа от вашей партии на все избирательные округа, то есть никакой конкретики нет. Общая программа, которая подгоняется словами кандидатов под каждый конкретный избирательный округ. Можете больше конкретики привести, вот именно в вашем округе какие проблемы будете решать вы, если станете депутатом?

Елена Гуличева: Я могу, потому что, в отличие от здесь присутствующих, наверное, я единственный кандидат в депутаты, который живет в этом избирательном округе. Я в Люблино живу 35 лет. Поэтому и что такое комфортная среда обитания для москвичей, я тоже знаю. И когда те же молодые люди из Молодежной палаты говорят, что "мы поедем…" в Москву и в Люблино, то я понимаю, что это значит. Это значит то, что они себя не считают москвичами в Люблино. Они считают, что если нет кинотеатра, нет досуговых центров, если нет ничего в районе, если нет бассейна, это говорит о том, что если есть детская площадка и что-то для молодежи сделано, хотя сейчас делается, конечно, много, то это не комфортная среда для обитания. Да, для пожилых людей что-то мы делаем, ветеранские дворики. Сейчас сделали рядом со мной, я долго добивалась, парк имени Чехова, который осветили, там очень много пожилых и людей с детьми.

Транспортная проблема. Мне непонятно, почему транспортную проблему нужно решать только за огромные деньги, только за большое бюджетное финансирование. У нас с начала прошлого века есть тоннель для выезда в Печатники. Почему не сделать там двустороннее движение?

Ведущий: Спасибо.

Елена Гуличева: … и каким-то образом не помочь?

Ведущий: Спасибо, понятно о транспортной ситуации в вашем округе. Итак, у нас остается достаточно немного времени, поэтому сейчас мы переходим к заключительным словам, идем в том же порядке. Юрий Новиков, минута у вас будет еще раз как-то подчеркнуть основные пункты своей программы, прошу.

Юрий Новиков: Спасибо. Уважаемые избиратели, 14 сентября – день голосования, день голосования за кандидата в депутаты Московской городской Думы шестого созыва. Вам предстоит сделать свой выбор, иначе этот выбор сделают за вас. Не надо думать, что все бесполезно, придете вы или нет. Хотя, как показывает практика, результаты выборов обычно подтасовывают, но если вы придете, для этого будет меньше шансов и ваш голос не отдадут за того кандидата, которому до вас нет дела. Сегодня стоит много задач, которые нужно решать засучив рукава, а не сыпать обещаниями, что потом будет все хорошо, или говорить, что все и так отлично и решать ничего не надо. Очень больно смотреть на ветеранов, которые сейчас живут у нас. Вы посмотрите, неужели такая богатая страна, как наша, не может обеспечить ветеранов, пенсионеров тем, что они заслужили. В свое время они работали за трудодни в надежде на то, что их дети будут жить лучше. Сейчас этого нет. Посмотрите, как живут пенсионеры и ветераны в Европе. Я считаю, это неправильно. Идите и голосуйте, голосуйте за тех, кто будет представлять ваши интересы, – это ЛДПР.

Ведущий: Спасибо. Юрий Новиков, это было заключительное слово, и теперь переходим к Владимиру Платонову. Владимир Михайлович, также ваша минута.

Владимир Платонов: Спасибо. В городе много сделано, много еще нужно будет сделать. Самое главное, что мы выстраиваем систему, когда власть получает информацию, от каждого гражданина мы можем получить информацию, что некачественно или что плохо сделано.

Если говорить о выборах, мне, конечно, грустно было узнать, что мои коллеги, депутаты районного совета, считают, что они победили на нечестных выборах. Но это их личные отношения. Почему надо идти на выборы? Дело в том, что мы избираем наших представителей в район, в Московскую городскую Думу, в Госдуму, мэром, президентом – это те люди, которые представляют наши интересы во власти. Мы к ним обращаемся, даем информацию и получаем конкретную помощь. И мне очень нравятся слова Черчилля, который сказал, что плохие парламенты избирают хорошие люди, которые не пришли на выборы. Я приглашаю всех прийти на выборы и проголосовать. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Владимира Платонова. Теперь, Елена Гуличева, прошу, ваша минута.

Елена Гуличева: Дорогие москвичи, 14 сентября у вас будет возможность выбрать путь развития нашего родного города, нашей столицы на ближайшие пять лет. Я понимаю, что, для того чтобы избраться, нужно избираться с большим запасом голосов. Даже на нечестных выборах я по своему избирательному округу всегда занимаю первое место. Это говорит о многом – люди мне доверяют. Не верьте тому, что все уже предопределено и голосуй – не голосуй, а получишь то, что в частушке народной поется. Если вы придете на выборы, возьмете свой избирательный бюллетень, опустите его в избирательную урну, то, возможно, что-то изменится в нашем родном с вами городе. Мы с вами будем дышать чистым воздухом. Вы знаете, что в 23-м избирательном округе на удивление очень много пятиэтажек и ветхого жилья, жилья, где нет подвалов, где нет батарей и деревянные перекрытия. Если вы выберете от народа и для народа, в нашем избирательном округе жизнь улучшится. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Елены Гуличевой.

Еще раз напомню, что у нас прошли в студии дебаты кандидатов по 23-му избирательному округу. Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" завтра в 10 утра. Я, безусловно, желаю удачи на выборах всем кандидатам. Спасибо, спасибо. Всего доброго вам.