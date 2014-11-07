Часть Мневниковской поймы задействуют для развития спорткластера

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Часть территории Мневниковской поймы используют под развитие спортивного кластера в Крылатском, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Будет построен ледовый дворец на 20 тысяч зрителей, самый большой в Москве. Будут построены залы для игровых видов спорта, большое количество тренажерных залов для занятий фитнесом, общей физкультурой, как для общефизических занятий спортом, так и спортом высоких достижений", - сказал Хуснуллин.

Заммэра рассказал, что инвестор планирует построить на этом участке центр водных видов спорта "Искусственная волна". "Чтобы круглогодично можно было заниматься, например, виндсерфингом. Это будет и как аквапарк, и как центр развития водных видов спорта. То есть у нас получается большой спортивный кластер", - пояснил заммэра.

По его словам, на территории поймы построят дополнительные пешеходные мосты и велосипедные дорожки. "У нас сегодня в Крылатском уже 40 километров велосипедных дорожек. Мы хотим, чтобы все было связано одним парком - Крылатское, Мневники и Филевский парк. Все это будет связано двумя пешеходными мостами", - отметил Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что планируется активное развитие транспортной инфраструктуры Мневниковской поймы. "Транспортная схема Мневниковской поймы подразумевает под собой строительство южного участка Северо-Западной хорды, он у нас был в планах еще два года назад. Это включает в себя строительство трех дополнительных автомобильных мостов через Москву-реку и строительство двух станций метрополитена, которые являются западным участком ТПК метро", - сказал Марат Хуснуллин.

Как реконструируют район Хорошево-Мневники

Ранее M24.ru сообщало, что Филевский, Мневниковский и Крылатский парки объединят в одну зеленую зону в рамках проекта развития Мневниковской поймы. Здесь создадут несколько новых парков, в том числе ландшафтный, детско-спортивный и пейзажный.

Их объединят мостами с Филевским и Крылатским парками, образуя крупнейшую внутри МКАД зеленую зону общей площадью 650 гектаров. Здесь проложат более 200 км пешеходных и 100 км велосипедных дорожек.

Проект также предусматривает создание в южной части поймы серфинг-парка "Волна" и ледовой арены ЦСКА, которые органично дополнят уже существующие там спортивные объекты, в том числе Гребной канал.

Треть территории поймы отдадут под застройку. Там возведут новый жилой район с открытым доступом к паркам и реке, школами, больницами, гостиницами, станциями метро и другими социальными, культурными и спортивными объектами. Население района сможет полноценно жить и работать без необходимости ездить в центр.

В северной части Мневниковской поймы построят Парламентский центр, куда переедут Совет Федерации и Государственная дума. По словам заммэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина, это позволит разгрузить столичные дороги.

Отметим, что Кремль отказался от идеи переезда чиновников на территорию Новой Москвы, посчитав проект слишком дорогим. Тогда планировалось, что для Госдумы и Совфеда будет построен комплекс зданий площадью 266 тысяч квадратных метров и высотой застройки не более 5 этажей.