Минздрав разрешил продавать лекарства от простуды в супермаркетах

Минздрав разработал список лекарств для продажи в магазинах

Минздрав разработал список безрецептурных средств для продажи в магазинах. Это препараты, которые не требуют особых условий хранения, сообщает телеканал "Москва 24".

В список вошли семь групп лекарств - антисептики для лечения заболеваний горла, препараты на основе морской воды - назальные капли и аэрозоли, активированный уголь, препараты железа, противовирусные средства, лекарства для лечения простуды и антигистаминные гели и мази. Список внесен на рассмотрение правительством.

Отметим, что идея продавать лекарства в продовольственных магазинах обсуждается в правительстве еще с осени 2012 года. Списки лекарств неоднократно пытался составить Минпромторг. В перечень входили препараты от курения, алкоголизма, насморка, кашля, головной боли, жаропонижающие, антисептические, слабительные, гормональные препараты, а также средства для снижения веса и гематоген.

Против идеи продавать лекарства в непрофильной рознице тогда выступил Минздрав. В ведомстве опасались, что в продаже станет больше некачественных и фальсифицированных медикаментов, а цены неконтролируемо повысятся.