Московские власти ищут замену Фостеру

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы намерено провести новый конкурс на создание проекта по реконструкции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Решение об осуществлении планов по реконструкции было принято на заседании Архитектурного совета.

"Для нас это шанс создать что-то более интересное. Мы сейчас в активных переговорах с музеем и с Министерством культуры по поводу способа проектирования. Думаю, что будем проводить архитектурный конкурс и найдем элегантное, интересное решение", - заявил Кузнецов.

Как заметил Кузнецов, окончательное решение о самом конкурсе еще не принято.

Напомним, ранее реконструировать ГМИИ должно было архитектурное бюро Нормана Фостера Foster + Partners, но в августе этого года стало известно, что Фостер не будет работать над проектом.