Саперы не нашли взрывчатку у здания Минфина Подмосковья

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Взрывотехники полиции не обнаружили ничего, опасных предметов в бесхозной коробке у здания Министерства финансов Подмосковья, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что около дома № 6 по улице Коккинаки – там находится Минфин области – обнаружен бесхозный чемодан.

Были вызваны саперы и спасатели, но сообщение об угрозе не подтвердилось.

В конце июня сообщалось, что рабочие на Химкинской плотине нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Это был аккумулятор и три свертка, в которых, вероятно, была взрывчатка. Находкой занимались взрывотехники ФСБ, территорию вокруг оцепили.

По одной из версий, иногда на плотине проводят учения и тренировки, связанные с обеспечением безопасности на объекте. Вероятно, этот случай был того же порядка.