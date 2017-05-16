Форма поиска по сайту

16 мая 2017, 15:35

Экономика

Минимальную цену на водку не будут повышать до конца года

Минфин решил не повышать цены на водку до конца 2017 года, сообщает "Интерфакс". Об этом журналистам заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, повышение минимальных цен на водку может произойти не раньше 2018 года, после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года.

13 мая 2017 года ведомство выпустило приказ, согласно которому минимальная цена на водку выросла со 190 до 205 рублей за пол-литровую бутылку.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливают с 2009 года в качестве меры для борьбы с "теневым" производством.

С 1 января 2017 года был поднят акциз на водку и другой крепкий алкоголь – с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта. По словам министра финансов Антона Силуанова, в дальнейшем до 2020 года акцизы расти не будут.

