Минимальную цену на водку не будут повышать до конца года

Минфин решил не повышать цены на водку до конца 2017 года, сообщает "Интерфакс". Об этом журналистам заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, повышение минимальных цен на водку может произойти не раньше 2018 года, после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года.

13 мая 2017 года ведомство выпустило приказ, согласно которому минимальная цена на водку выросла со 190 до 205 рублей за пол-литровую бутылку.