"Портрет Ленина" Энди Уорхолла продан на аукционе за 4,7 млн. долларов

Фото: sothebys.com

Портрет Владимира Ленина, выполненный американским художником Энди Уорхоллом, продали на вечерних торгах аукциона Sotheby's за 4,7 миллиона долларов, сообщает МИА "Сегодня". Эстимэйт работы составлял 3,8-4,5 миллиона долларов.

Основой для портрета послужила фотография вождя 1897 года из центрального музея Ленина в Москве. На аукционе также были представлены другие работы художника: портрет Жаклин Кеннеди под названием "Джеки" ушел за 605 тысяч фунтов стерлингов и шелкография, составленная из десяти разноцветных портретов Мэрилин Монро Уорхолла, оценивавшаяся в 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов, была продана за 1 миллион 505 тысяч фунтов стерлингов. Также за 675 тысяч долларов на торгах балы продана скульптура китайского художника Ай Вэйвэя под названием Grapes: композиция из 32 деревянных табуретов, связанных между собой в единую сферу.

Вечерние торги произведениями современного искусства Sotheby's принесли более 36,4 миллиона фунтов стерлингов. Практически все топ-лоты, в том числе работы Энди Уорхола, ушли выше верхней планки эстимейта.