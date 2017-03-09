Минкультуры не нашло гей-пропаганды в новом фильме Disney

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Министерство культуры России не нашло признаков гей-пропаганды в фильме "Красавица и чудовище" студии Disney. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский.

"Не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией", – цитирует его "Интерфакс".

Никаких нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела, добавил Мединский, подчеркнув, что эксперты института отличаются "ультраконсервативным подходом в вопросах культуры".

Тем не менее, отметил он, прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети.

Сообщение о том, что гей-персонаж появится в фильме "Красавица и чудовище", появилось 1 марта. Он этом заявил режиссер ленты Билл Кондон.

На следующий день депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минкульта провести проверку ленты на наличие пропаганды однополых отношений.

В России "Красавица и чудовище" выйдет на экраны с прокатным рейтингом 16+. Премьера намечена на 16 марта. Главные роли в мюзикле исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.