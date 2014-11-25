Форма поиска по сайту

25 ноября 2014, 12:10

Дом архитектурной школы Казакова отреставрируют

Фото: um.mos.ru

Дом архитектурной школы М.Ф. Казакова в Малом Златоустинском переулке отреставрируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

После окончания работ в историческом здании, расположенном на территории многофункциональной общественной зоны №12 района Басманный, разместится административное учреждение.

Здание в Малом Златоустинском переулке московский архитектор Матвей Казаков купил и перестроил для своей семьи в 1782 году. Угловой корпус усадьбы построили в 1785 году по собственному проекту владельца.

Со временем усадьба стала не только домом Казакова, но и школой для его учеников. Многие из них впоследствии восстанавливали Москву после пожара 1812 года.

В 1870-х годах дом Казакова был расширен и надстроен по проекту другого известного зодчего - Михаила Быковского. К этому времени относится его существующий фасад.

Матвей Казаков

Матвей Казаков родился в 1738 в Москве. С 1751 по 1760 учился в архитектурной школе Д. В. Ухтомского. С 1768 работал под руководством Василия Баженова в Экспедиции кремлевского строения, в частности, с 1768 по 1773 участвовал в создании Большого Кремлевского дворца, а в 1775-м - в оформлении праздничных увеселительных павильонов на Ходынском поле.

Казаков является автором проекта здания Сената в московском Кремле, здания университета на Моховой, которое после 1812 годы было перестроено Доменико Жилярди, Благородного собрания, Малого Николаевского дворца, церкви Филиппа Митрополита, церкви Косьмы и Дамиана на Маросейке, Голицынской больницы и многих других зданий.

В своих проектах архитектор использовал приемы французского классицизма, творчески их переосмысливая и перерабатывая. В отличие от французских построек того времени, здания Казакова имеют скатную кровлю, парадный второй этаж и яркие цвета.

