Дом архитектурной школы Казакова отреставрируют

Фото: um.mos.ru

Дом архитектурной школы М.Ф. Казакова в Малом Златоустинском переулке отреставрируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

После окончания работ в историческом здании, расположенном на территории многофункциональной общественной зоны №12 района Басманный, разместится административное учреждение.

Здание в Малом Златоустинском переулке московский архитектор Матвей Казаков купил и перестроил для своей семьи в 1782 году. Угловой корпус усадьбы построили в 1785 году по собственному проекту владельца.

Со временем усадьба стала не только домом Казакова, но и школой для его учеников. Многие из них впоследствии восстанавливали Москву после пожара 1812 года.

В 1870-х годах дом Казакова был расширен и надстроен по проекту другого известного зодчего - Михаила Быковского. К этому времени относится его существующий фасад.