Марк Розовский празднует день рождения

Марк Розовский. Фото: ИТАР-ТАСС

Народный артист России, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский празднует 76-ой день рождения. Розовского поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ваши постановки на сцене известного театра "У Никитских ворот" отличаются особой проникновенностью, глубиной и оригинальным авторским почерком, они заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь многочисленных поклонников", – говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Марк Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском. Он окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Высшие Сценарные курсы.

С 1958 года Розовский руководил студенческим театром МГУ "Наш дом". После закрытия театра в 1969 году он ставил спектакли во МХАТе, в Большом драматическом театре в Ленинграде, в Академическом театре им. Пушкина, в Театре им. Ленсовета в Ленинграде, в Театре им. Маяковского, в театре кукол им. С. В. Образцова и других театрах, а также в кино, на телевидении и на эстраде.

В 1975 году поставил первую в СССР рок-оперу "Орфей и Эвридика". В 1983 году Марк Розовский организовал Театр-студию "У Никитских ворот" и стал его художественным руководителем. Работая в театре, он поставил спектакли "Бедная Лиза", "Доктор Чехов", "История лошади", "Романсы с Обломовым", "Дядя Ваня" и другие.

Розовский является автором пьес "Концерт Высоцкого в НИИ", "Кафка: отец и сын", "Триумфальная площадь", "Песни нашего двора", автором сценария кинофильма "Д’Артаньян и три мушкетера", а также либретто оперы "Пятое путешествие Ко".