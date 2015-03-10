Вечер памяти актера Эдуарда Марцевича пройдет в Малом театре

Эдуард Марцевич. Фото предоставлено организаторами

11 марта на сцене Малого театра на Большой Ордынке состоится вечер памяти народного артиста России Эдуарда Марцевича.

В рамках вечера актера вспомнят его коллеги по театру и кино, а также покажут архивные записи из спектаклей и фильмов с участием Эдуарда Марцевича. Начало – в 18.00.

Эдуард Марцевич дебютировал в кино в 1958 году, сыграв Аркадия Кирсанова в фильме "Отцы и дети", после этого были Борис Друбецкой в "Войне и мире" Сергея Бондарчука, метеоролог Мальмгрен в фильме "Красная палатка" Михаила Калатозова, лорд Горинг в "Идеальном муже" и множество других работ.

Марцевич любил кино и всегда снимался с удовольствием, но сердце его было отдано театру. Сначала Театру Маяковского, а потом и Малому, где Эдуард Евгеньевич прослужил более 40 лет, был одним из ведущих актеров.

Среди самых известных его ролей на сцене родного театра можно отметить: Кисельников – "Пучина" Островского, Царь Федор – "Царь Федор Иоаннович" Толстого, Князь К. – "Дядюшкин сон" Достоевского, Лыняев – "Волки и овцы" Островского, Войницкий – "Дядя Ваня" Чехова, Сен-Феликс – "Таинственный ящик" Каратыгина.