Работу Малого кольца МЖД собираются сделать круглосуточной

Малое кольцо Московской железной дороги предположительно будет работать в круглосуточном режиме, сообщил журналистам вице-президент РЖД Олег Тони.

"Все будет зависеть от пассажиропотока. В целом задача стоит - увеличение пропускной способности на 30 процентов до 2020 года, а в часы пик - в 1,5 раза. Поэтому в часы пик поезда будут идти с интервалом в шесть минут. А как они будут идти днем и будут ли они нужны ночью - покажет пассажиропоток", - передает его слова ТАСС.

При этом, Тони отметил, что стоимость проезда на МКЖД пока не определена.

Ранее сообщалось, что тестовое движение пассажирских поездов по Малому кольцу Московской железной дороги запустят в декабре 2015 года.

Как заявил заммэра, руководитель департаментра транспорта столицы Максим Ликсутов, основные строительно-монтажные работы на Малом кольце почти завершены, сейчас ведется обустройство железнодорожной инфраструктуры. Сроки запуска полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД остаются неизменными - сентябрь 2016 года.

Также заммэра отметил, что пассажиры московского метрополитена смогут ездить на поездах Малого железнодорожного кольца по единому билету.

Ранее сообщалось, что столичные власти объявили конкурс на проектирование и строительство транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце МЖД. Всего планируется построить 24 ТПУ общей площадью более 112 тысяч квадратных метров.

До конца 2015 года все проекты транспортно-пересадочных узлов будут рассмотрены на публичных слушаниях.