Столичный авиаузел может получить еще один аэропорт

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские власти планируют ввести в столичный авиаузел еще один аэропорт. Это связано с тем, что к 2030 году три существующих не справятся с пассажиропотоком.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр транспорта России Максим Соколов. По его словам, даже при модернизации системы организации воздушного движения (в том числе и снижения нижней точки прохода самолетов надо Москвой) столичные "воздушные ворота" смогут перевозить только 144 миллиона пассажиров в год, тогда как поток составит около 180 миллионов человек.

При этом совсем необязательно строить новый аэропорт – Соколов рассказал, что достаточно будет переквалификации и модернизации уже существующего. Так, в качестве "кандидатов" рассматриваются Ермолино в Калужской области или аэропорт в Клину.

Кроме того, власти планируют объединить аэропортовый бизнес и бизнес на территории аэропорта. "Это нужно для того, чтобы центр прибыли находился в одном месте, а владельцами компании были российские юридические лица", - уточнил министр. Так аэропортовый бизнес будет введен в единое акционерное общество.

Среди возможных "кандидатов" Ермолино представляется наиболее вероятным: еще в сентябре 2012 года власти Подмосковья начали переговоры с "Аэроэкспрессом" до Калужской области. О развитии "воздушных ворот" попросил губернатор региона Анатолий Артамонов.