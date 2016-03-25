Форма поиска по сайту

25 марта 2016, 08:44

На 20 столичных трассах светофоры будут переключаться в зависимости от пробок

Фото: ТАСС/Илья Питалев

На 20 московских трассах введут адаптивную систему работы светофоров. Их режим переключения будет строиться в зависимости от загруженности магистралей, сообщает mos.ru.

Сейчас так регулируют движение на четырех дорогах – на Пятницком шоссе, улице Свободы, Шереметьевской улице и Алтуфьевском шоссе. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это позволило увеличить скорость движения на 4 процента в вечерний час пик.

Ранее ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) разработал динамическую модель, которая обрабатывает данные о движении транспортного потока и на его основе формирует режимы работы светофоров. Выбор происходит автоматически по заданному сценарию и зависит от скорости.

При этом в ситуационном центре ЦОДД всегда могут вручную переключать светофоры в случае форс-мажоров – ДТП или плохой погоды.

