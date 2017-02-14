Интервалы движения "Ласточек" по МЦК сократятся до 4 минут

Фото: m4.ru/Александр Авилов
Тринадцать дополнительных поездов запустят на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью изданию "Московская перспектива".
По его словам, запуск дополнительных поездов сократит интервалы движения составов с шести до четырех минут. Также планируется увеличить вместимость вагонов. Вся эта работа будет проделана в 2017–2018 годах.
Ранее сообщалось, что в 2017 году на МЦК появятся семивагонные поезда взамен нынешних составов из пяти вагонов. Также изменится конфигурации кресел в вагонах. Вместо трех кресел с одной стороны и двух с другой перейдут на стандарт "два плюс два". Освободится дополнительное пространство и станет удобнее проходить между вагонами поезда.
На кольце открыта 31 станция. На каждой из них построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для пересадки на наземный общественный транспорт, метро и на пригородные электропоезда.