Пассажиропоток на наземном транспорте хотят увеличить на 300-400 тысяч

Власти Москвы планируют увеличить пассажиропоток на наземном транспорте на 300-400 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

Заммэра уточнил, что совместный ежедневный пассажиропоток ГУП "Мосгортранс" и частных перевозчиков сейчас составляет порядка 7,5 миллиона человек, метрополитен перевозит 8,5 миллиона пассажиров ежедневно.





"За два с лишним года было приобретено более 2,5 тысячи единиц различной техники для Мосгортранса, количество маршрутов постоянно увеличивается", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что стоимость проезда в городском транспорте почти на 40 процентов ниже, чем в транспорте частных перевозчиков.