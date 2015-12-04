Продажа билетов водителями наземного транспорта снизилась на 70%

Фото:ТАСС/Антон Новодережкин

Продажи билетов у водителя наземного городского транспорта снизились на 69 процентов, сообщил заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, это позволяет повысить регулярность движения маршрутов, так как водители не задерживают отправление транспорта из-за продажи билетов. Ликсутов добавил, что эффективность московского билетного меню за последние три года выросла в три раза, передает Агентство "Москва".

Напомним, гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов сообщал, что перевозчик стремится к тому, чтобы ограничить количество билетов, которые продает водитель. По его словам, водитель – это не кассир, его основная задача – безопасно возить людей по улицам города, он не должен отвлекаться. При этом полной отмены продажи билетов водителями в общественном транспорте пока не планируется.

Вопрос о том, чтобы освободить водителей от функций кондуктора, поднимался уже несколько раз. В марте 2007 года экс-заммэра Москвы Юрий Росляк сообщал, что водители наземного транспорта перестанут продавать билеты, когда уровень спроса на эту услугу снизится до 1 процента. В 2008 году было обещано, что через 3 года (к началу 2012-го) билеты вообще будут отменены, а оплатить проезд можно будет при помощи sms или банковской карты.

Аналогичные предложения высказывали в транспортном комплексе Москвы в ноябре 2013. Причем говорилось о том, что вопрос уже находится на стадии обсуждения деталей.