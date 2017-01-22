Форма поиска по сайту

22 января 2017, 10:36

Шоу-бизнес

Мадонна нецензурно обозвала Трампа в эфире CNN

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Мадонна нецензурно отозвалась об избранном президенте США Дональде Трампе в прямом эфире CNN, освещавшем марш женщин в Вашингтоне.

В частности, певица обвинила Трампа в расизме и сексизме и заявила, что прошедшие в субботу марши – лишь начало революции за свободу и равенство.

Мадонна призвала своих единомышленников объединиться, чтобы пройти "через тьму" и показать, что они "не одиноки и не боятся". Кроме того, она позволила себе несколько нецензурных высказываний, из-за которых трансляцию CNN пришлось прерывать.

Сам Дональд Трамп никак не прокомментировал ее высказывания, однако раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его инаугурации.

Мадонна Дональд Трамп сми жизнь в мире

