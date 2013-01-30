Депутаты приняли в первом чтении поправки в бюджет Москвы

Депутаты Мосгордумы одобрили поправки в закон о бюджете Москвы

Депутаты Мосгордумы 30 января приняли в первом чтении поправки в закон о бюджете Москвы на текущий год и период 2014-2015. Предполагается, что в 2013 году город получит из федерального бюджета 23 миллиарда рублей на социальное обеспечение, льготы по оплате услуг ЖКХ и развитие Московского железнодорожного узла.

Документ внес мэр Москвы Сергей Собянин в связи с необходимостью реализовать межбюджетные трансферты, которые выделены из федерального бюджета.

Доходы Москвы в этом году превысят 1,7 триллиона рублей



Бюджет останется социально ориентированным. В частности, деньги будут выделены на поддержку молодых и многодетных семей и семей с детьми, а также на поддержку детей-сирот, доноров, ветеранов ВОВ. На пособия по безработице в 2013 году выделят около 1,5 миллиардов рублей.

Дополнительные субсидии выделят на развитие наукоградов, в частности округа Троицк, а также на развитие городских книжных фондов.

Впервые предусмотрены крупные обратные трансферты. Из бюджета Москвы в федеральный бюджет будет выделено в течение трех лет (2013 - 2015 годы) 17,4 миллиарда рублей на развитие Московского железнодорожного узла. Отметим, что в ближайшие пять лет за счет бюджета города, страны и ОАО РЖД на развитие узла будет потрачено около 240 миллиардов рублей.