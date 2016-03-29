Фото: m24.ru/Александр Авилов

Во вторник вечером на станции Тушино мужчину зажало между электричкой и платформой, сообщили в пресс-службе "Московской железной дороги".

Инцидент произошел в 17:32. В 17:55 спасатели освободили мужчину, он жив. В 18:00 поезд сообщением Дедовск – Столбовая продолжил движение по маршруту.

В связи с ЧП несколько электропоездов на Рижском направлении следуют по маршруту с увеличенным интервалом. В настоящее время движение поездов на станции Тушино осуществляется по всем путям.