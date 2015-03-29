По Московской железной дороге начали курсировать "дачные поезда"

На всех направлениях МЖД начали курсировать "дачные поезда"

В воскресенье на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД) начали курсировать так называемые дачные поезда, передает телеканал "Москва 24". Речь идет об электричках, которые проходят через районы крупных дачных массивов и садовых товариществ на территории Подмосковья и соседних областей.

Для удобства дачников некоторым электричкам продлили маршрут следования и добавили дополнительные остановки. Самые серьезные изменения коснулись расписания пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений.

Так, на Рижском направлении по рабочим дням дополнительно вводится два утренних пригородных поезда Нахабино - Ленинградская - Нахабино. С Белорусского вокзала с 30 марта по 22 октября запустят дополнительный скорый электропоезд Москва - Одинцово - Москва. Он будет курсировать с понедельника по четверг.

На сайте Московской железной дороги сообщается, что со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах. Кроме того, для пассажиров работает единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" - 8 (800) 775-00-00.