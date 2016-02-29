РЖД запустит новый поезд Москва – Брянск по выходным дням

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

РЖД запускает дополнительный поезд Москва – Брянск по выходным дням, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Расписание движения поезда разработали специально для работающих в столице жителей Брянской и Калужской областей. Теперь они смогут уезжать домой вечером в пятницу и возвращаться в Москву вечером в воскресенье.

В составе поезда 15 вагонов, причем большинство из них – плацкартные. Также предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с животными.

Первый состав отправится с Киевского вокзала 4 марта в 17:25. По дороге в Брянск он остановится на станциях Калуга-2 (в 19:37) и Сухиничи-Главные (в 20:29), а в конечный пункт прибудет в 21:48.

Со станции Брянск поезд будет отправляться по воскресеньям в 17:00, начиная с 6 марта. На Киевский вокзал состав будет прибывать в 21:25.

Напомним, из-за строительства пешеходного моста на станции Солнечная с 29 февраля изменится расписание движения электричек на Киевском направлении МЖД.

На станции Солнечная до 1 июня 2016 года будет закрыта платформа для посадки и высадки пассажиров электричек, следующих из Москвы. В связи с этим из расписания выводятся несколько ежедневных электропоездов, отправляющихся до станции Солнечная с Киевского вокзала Москвы в 6:11, 9:41,11:08, 18:05, 19:12.

Также отменяются три поезда, следующие в Москву со станции Солнечная в 13:22, 18:52 и в 19:51.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД и на сайте ОАО "РЖД".