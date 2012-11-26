Из Москвы в область начнут ходить электрички-трансформеры

Электрички заменят трансформерами

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) представила проект по повышению провозной способности железных дорог Подмосковья. Планируется заменить стандартные электрички 8-вагонными мини-составами, которые в час пик будут соединяться и превращаться в 16-вагонные поезда.

По словам замгендиректора ЦППК Руслана Лисневского, для сдвоенных электричек все платформы области придется удлинить на 100 метров. "Наращивать" станции начнут уже этой зимой, пишет газета "Известия".

В стандартной 11-вагонной электричке 1,2 тысячи посадочных мест. По данным ЦППК, сейчас заполненность состава в час пик — около 140%, то есть больше трети людей едет стоя. По мнению разработчиков, электричка "8+8" позволит увеличить вместимость поезда на 40%.

Предполагается, что "электрички-трансформеры" можно будет сцеплять как порожними в депо, так и на крупных станциях-узлах вместе с пассажирами. К примеру, на станции Люберцы-1 сходятся участки двух направлений: Рязанского и Казанского. Из Голутвина выехал один восьмивагонный состав, из Куровской — другой. Они встретятся в Люберцах-1, где садится основная масса людей. Поезда с пассажирами автоматически сцепляются и продолжают движение как единый состав до Казанского вокзала Москвы.

Сдвоенные составы уже применяются в Швейцарии и Германии. Однако в России для их применения придется вносить изменения в правила эксплуатации железных дорог, которые запрещают любые маневровые работы с пассажирами в салоне.

Между тем, по словам экспертов, поезда-трансформеры обойдутся примерно в 1,5 раза дороже обычных. Так, если стандартная электричка стоит около 300 миллионов рублей, то сдвоенный состав, способный к автосцепке, будет стоить на 150 миллионов больше. Да и удлинение платформ обойдется как минимум в 7,5 миллионов рублей для каждой станции.