На переезде Белорусского направления МЖД опрокинулся грузовик

Фото: ТАСС/Алексей Мальгавко

На Белорусском направлении МЖД задерживались электрички. Причиной стал опрокинувшийся на переезде грузовик, сообщает пресс-служба МЖД.

Грузовик с несколькими тоннами силоса опрокинулся в Подмосковье на железнодорожном переезде Дорохово-Можайск. Водитель грузового автомобиля ЗИЛ выехал на охраняемый железнодорожный переезд и не справился с управлением.

В итоге пути на переезде оказались завалены несколькими тоннами силоса. На переезде также возник серьезный затор, движение было приостановлено. На место прибыли работники различных служб, которые расчищали пути.

"В 13.40 второй главный путь был открыт для движения поездов, которые стали пропускаться вариантным графиком. В 14.07 движение поездов на данном участке полностью восстановлено", - уточнили в пресс-службе МЖД.

При этом задерживалось движение двух электричек в Москву и в область, отставания от графика составили 40 и 50 минут соответственно.

Ранее грузовик столкнулся с электричкой в Подмосковье. Авария произошла на перегоне Одинцово-Кунцево Белорусского направления железной дороги.

По предварительной информации, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на пути вне переезда. В результате грузовик задел проезжавшую мимо электричку Москва-Можайск. Никто не пострадал, но электричка была задержана. Кроме того, из-за инцидента были повреждены железнодорожные пути.