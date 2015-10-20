Платить за электричку можно будет по системе "Электронный кошелек"

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Скоро у пассажиров пригородных электричек появится возможность оплачивать проезд по системе "Электронный кошелек". Пилотный проект запущен на Ярославском направлении МЖД, сообщили m24.ru в пресс-службе ОАО "Центральная ППК".

Сейчас оплачивать проезд на электричке можно с помощью карты "Тройка". Для этого необходимо записать на нее абонемент или разовый билет. Новая система будет работать не только с "Тройкой", но и с подмосковной транспортной картой "Стрелка", отметили в пресс-службе.

Кроме того, пассажиру не нужно будет записывать на карту билет до конкретного пункта назначения – потребуется лишь приложить карту к турникету или валидатору в начале и в конце пути. Система сама спишет необходимую сумму. Для того чтобы проект заработал в полной мере, планируется установить на тех станциях, где нет турникетов, валидаторы.

Представитель компании подчеркнул, что запущенный пилотный проект – это первый шаг к системе "Электронный кошелек".

"Безналичная оплата проезда становится все более востребованной, – цитирует пресс-служба генерального директора "Центральной ППК" Михаила Хромова. – Мы рассчитываем, что "электронный кошелек" будет также удобен пассажирам, ведь больше не придется заранее беспокоиться о покупке билета: достаточно приложить карту к турникету на входе, а затем на выходе, и сумма за проезд будет списана с карты".

Добавим, что в сентябре популярность безналичной оплаты проезда в пригородных электричках возросла на 20 процентов: в минувшем месяце банковскими картами были оплачены более полумиллиона билетов. Большая часть их них – около 70 процентов – приобретены в автоматах.

На данный момент этот вид оплаты поддерживают более 1,2 тысячи билетных автоматов. 993 из них оснащены терминалами для бесконтактной оплаты по технологии PayPass/PayWave.