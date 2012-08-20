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ЧП

20 августа 2012, 10:08

На Казанском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

МЖД электрички расписание маршрутов чп

ИТАР-ТАСС

Электрички на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в понедельник следуют с опозданием из-за обрыва контактной сети и остановки поезда.

Обрыв проводов произошел на перегоне Люберцы-1- Перово-1 в 7.35 утра. В результате остановились три электрички, после чего было принято решение пропускать остальные электропоезда в Москву по другому пути вариантным графиком, сообщает пресс-служба МЖД.

Поезда, следующие в столицу, прибывают на Казанский вокзал с отставанием от графика от 10 до 20 минут.

На месте аварийной ситуации работает оперативная бригада специалистов.

Напомним, это уже второй подобный инцидент на казанском направлении за последнюю неделю. 13 августа сбой в движении поездов на этом же перегоне произошел в результате поломки электрички.

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