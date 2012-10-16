Ущерб от вандализма на МЖД за 9 месяцев 2012 года превысил 2 млн руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

За 9 месяцев этого года на Московской железной дороге вдвое увеличилось число случаев закидывания поездов камнями - до 26 эпизодов, а ущерб от незаконного вмешательства в работу МЖД за этот период превысил два миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

"С начала 2012 года было зафиксировано 478 случаев незаконных вмешательств в работу Московской железной дороги…. Ущерб составил 2,127 млн. рублей. За 9 месяцев на МЖД зарегистрировано 18 эпизодов, связанных с разоборудованием средств сигнализации, централизации и блокировки…; 24 случая наложений посторонних предметов на рельсы (26 случаев годом ранее), а также 35 ложных сообщений об угрозе совершения терактов (25 в прошлом году)", - говорится в материале.

Железнодорожникам удалось предотвратить более 230 случаев хищений на общую сумму 1,947 млн рублей. Нарушителями становятся, в основном, несовершеннолетние, безработные и лица без определенного места жительства.

Как отмечается в сообщении, на МЖД ведется круглосуточное наблюдение за наиболее важными объектами - вокзалами, локомотивными депо, парками вагонов, мостами и узлами связи.