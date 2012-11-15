Возгорание в электричке остановило поезда Киевского направления

Фото: ИТАР-ТАСС

Поезда на Киевском направлении МЖД задержались из-за задымления в электричке. ЧП произошло на станции Мичуринец в Москве.

Как сообщил РИА Новости представитель столичного МЧС, на станцию был направлен пожарный поезд.

"Сообщение о задымлении в кабине машиниста поступило в 10:05 мск. По предварительным данным, произошло короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.

Как дополняет агентство "Интерфакс", возгорание силовой установки произошло в электричке, которая следовала от платформы "Внуково". По словам представителя правоохранительных органов, машинист тут же остановил поезд. Все пассажиры электрички были эвакуированы.

По последним данным, пожар был ликвидирован в 11:20, пострадавших нет. Движение на участке железной дороги восстановлено.