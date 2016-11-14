Электрички Савеловского направления задерживаются из-за упавших деревьев

Поезда Савеловского направления Московской железной дороги задерживаются из-за падения обледеневших деревьев, сообщает телеканал "Москва 24".
На участке Вербилки–Дмитров затруднено движение электричек, следующих из Дубны и Савелово в Москву и обратно. Также в пути задержан пассажирский поезд № 601 Рыбинск–Москва.
Отмечается, что в 6:20 участок был очищен от деревьев, и в настоящее время принимаются меры, чтобы нормализовать движение поездов. При этом между Москвой и Дмитровым пригородные поезда курсируют в обычном режиме.