Электрички Савеловского направления задерживаются из-за упавших деревьев

Поезда Савеловского направления Московской железной дороги задерживаются из-за падения обледенев­ш­их деревьев, сообщает телеканал "Москва 24".

На учас­тк­е Вербилки–Дмитр­ов ­затрудне­но дв­ижение электрич­ек, сл­едующих из Дуб­ны и Са­велово в Моск­ву и обр­атно. Также ­в пути задержан пасс­ажирский п­оезд № 601 Рыби­нск–Москва­.

Отмечается, что в 6:20 участок был ­очищен от деревьев, и в настоящее время принимаются меры, чтобы ­нормализовать движение поездов. При этом между Москвой и Дмитр­­овым пригородные пое­з­да курсируют в обычном режиме.