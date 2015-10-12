Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 20:34

Транспорт

Ж/д переезд возле станции Захарово закроют на ремонт до 15 октября

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Железнодорожный переезд в районе перегона Голицыно – Звенигород Белорусского направления закроют на три дня из-за ремонта, сообщает пресс-служба РЖД.

Переезд будет закрыт с 8.00 13 октября до 19.00 15 октября. Работы по ремонту железнодорожных путей будут идти в зоне переезда 3 километра перегона Голицыно – Звенигород, расположенного около остановочного пункта Захарово.

В ходе работ железнодорожники разберут плиты переездного настила, заменят рельсошпальную решетку и проведут выправку пути. Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства и во избежание заторов использовать альтернативные маршруты.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2015 году в столичном регионе отремонтируют 98 железнодорожных станций. С апреля по июнь ЦППК планировала провести капитальный ремонт остановочных пунктов 14 платформ. Среди них Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Красный Балтиец, Тимирязевская, Красный строитель и Переделкино.

Напомним, на станциях пригородных электричек появятся мониторы с новым более удобным интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается крупный пассажиропоток. 24 монитора уже работают на Казанском, Белорусском, Горьковском и Курском направлениях. В планах добавить на мониторы информацию о задержке электричек.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

