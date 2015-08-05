В районе станции Давыдово восстановлено движение после крушения поезда

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В районе железнодорожной станции Давыдово в Орехово-Зуевском районе Подмосковья восстановили движение поездов, прерванное сходом с рельсов поезда, сообщает пресс-служба МЖД.

В 4.11 для движения был открыт первый главный путь, а в 4.23 – второй. В ходе ликвидаций последствий аварии с путей убрали сошедшие с рельсов четыре вагона, после чего рельсы обследовали специалисты.

На время восстановительных работ одну электричку сняли с рейса, 10 проследовали по укороченному маршруту.

Напомним, днем 4 августа на 104-м километре Большого кольца Московской железной дороги на стрелочном переводе четыре вагона сошли с рельсов, три из них опрокинулись на правый бок по ходу движения поезда.

Прибывшие на место оперативные бригады железнодорожников расцепили грузовой состав и приступили к устранению схода.